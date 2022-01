Egal in welcher Jahreszeit, ein Umzug ist immer stressig. Doch gerade im Winter gibt es Einiges zu beachten, von Getränken bis hin zur richtigen, technischen Ausstattung ist alles dabei. Danach sollte sich gerichtet werden, um dann beim Umzug erfolgreich zu sein. Doch welche Punkte müssen genau beachtet werden?

Bleiben Sie flexibel

Im Winter müssen Sie immer etwas flexibel sein. Es ist nämlich durchaus möglich, dass die Straßen zu glatt oder gar eingeschneit sind, um tatsächlich bei der Wohnung etwas zu machen. Planen Sie deswegen immer zeitliche Puffer ein, um nicht in Verzug zu geraten. Ausfälle von Helfern können auch ganz schnell passieren, weswegen Sie hier ebenso achtsam sein sollten. Denken Sie auch immer an warme Getränke und Essen für Ihre Helfer.

Informieren Sie Ihre Nachbarn

Ähnlich wie in anderen Jahreszeiten ist es wichtig die Nachbarn nicht nur über Lärm, sondern auch das Offenstehen der Eingangstür zu informieren. Öfters muss diese offen bleiben, damit die Möbelpacker alles hochtragen können. Ansonsten könnten sich uninformierte Nachbarn, gerade wegen der Kälte im Winter, gestört fühlen. Gleiches gilt für die Pflanzen, welche dann in einem Lkw mit Wärmetransport bleiben sollten.

Tageszeit beachten und Umzugsunternehmen informieren

Gerade im Winter wird es relativ schnell dunkel, weswegen innerhalb der Wohnung nur zu bestimmten Zeiten gearbeitet werden kann. Dies sollten Sie bei Ihrem Umzug unbedingt mit einplanen. Doch das ist nicht das Einzige. Teilweise reicht es nicht nur Verwandte und Bekannte in der Wohnung werkeln zu lassen. Es müssen Fachleute wie kompetente Umzugshelfer her, gerade auch, wenn es um den Anschluss technischer Geräte geht. Sie sollten sich im Vorfeld informieren schon alleine, um einen Preisvergleich durchführen zu können. Dies ist in Eile selten möglich.

Böden abwischen und richtig einpacken

Durch den Winter kommen viele Leute mit nassen Schuhen in Ihre neue Wohnung herein. Dadurch wird der Boden rutschig und das kann zu Problemen führen. Aus dem Grund ist es ratsam immer wieder die Böden abzuwischen, sodass es nicht erst zu Unfällen kommt. Daneben spielt die Feuchtigkeit im Winter allgemein eine Rolle. Deswegen sollten Sie bei Ihrem Umzug planen, gerade empfindliche Geräte richtig einzupacken. Sonst könnte hierbei auch ein Schaden entstehen.

Was gibt es sonst noch zu beachten?

Egal ob Sie früh oder spät kommen, Licht ist immer essentiell. Genau deswegen ist es umso wichtiger Baulampen mit sich zu führen, wenn Sie noch nicht dazu gekommen sein sollten, Lampen anzuschließen. Doch nicht nur die Beleuchtung ist ein wichtiger Faktor, gleiches gilt nämlich auch für die Streuung der Wege. Selbst wenn nicht gerade viel Schnee gefallen ist, sollte diese Maßnahme unbedingt ergriffen werden. Denken Sie auch an die Entfernung von Ihrer alten Wohnung zur Neuen beim Umzug. Dann kann ein entsprechend großes Auto von Umzugsunternehmen beschafft werden, um mehrere Fahrten hin und her zu vermeiden.