Einsatz der Bundespolizei – Gleisläufer bremst Zugverkehr aus

Baunatal-Guntershausen und Kassel-Oberzwehren (ots) – Weil ein Mann zwischen Baunatal-Guntershausen und Kassel-Oberzwehren auf den Gleisen lief, mussten Bundespolizisten gestern Nachmittag (24.1.) mit Blaulicht und Martinshorn ausrücken. Am Bahnhaltepunkt Kassel-Oberzwehren griffen die Beamten einen 26-jährigen Wohnsitzlosen unbeschadet auf. Nach Zeugenaussagen war der Mann als Gleiswanderer im genannten Streckenabschnitt unterwegs.

Wegen des Vorfalls mussten Züge den Streckenabschnitt äußerst langsam befahren. Infolgedessen verspäteten sich rund 20 Züge um jeweils eine halbe Stunde.

Zur Feststellung seiner Identität musste der aus Rumänien stammende Mann die Bundespolizisten zur Wache begleiten. Die Ordnungshüter belehrten dabei den Gleiswanderer über die Gefährlichkeit seines Handelns.

Die Gefahr, von Zügen erfasst und getötet zu werden, ist in solchen Fällen sehr hoch. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 26-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Wohnungseinbruch – Kripo sucht Zeugen

Vellmar (ots) – Unbekannte sind im Laufe des gestrigen Montagabends in ein Zweifamilienhaus in der Flensburger Straße in Vellmar-West eingebrochen und haben dort Schmuck geklaut. Die Kasseler Kripo ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in Abwesenheit der Bewohner zwischen 15:30 Uhr und Mitternacht ereignet. Die Täter waren gewaltsam über die Terrassentür auf der Gebäuderückseite in das Haus eingebrochen und hatten anschließend in mehreren Zimmern nach Wertsachen gesucht. Mit den erbeuteten Schmuckstücken flüchteten sie vermutlich wieder über die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Wann genau sich die Tat ereignete, ist derzeit nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gestern in der Flensburger Straße oder in angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unfall auf A 49/Waldau – 2 Leichtverletzte und 90.000 € Schaden

BAB 49/Kassel-Waldau (ots) – Bei einem Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen auf der A 49 an der Anschlussstelle Kassel-Waldau sind am heutigen Dienstagmorgen 2 Autofahrerinnen leicht verletzt und vorsorglich in Kasseler Krankenhäuser gebracht worden. Vier der fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen und Stau im Berufsverkehr.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 7:35 Uhr zu dem Unfall in Fahrtrichtung Kassel gekommen. Ein 20-Jähriger aus Kassel hatte sich an der Autobahnausfahrt Waldau mit seinem Mercedes auf dem Verzögerungsstreifen eingeordnet. Als die beiden vor ihm fahrenden Autos, ein Ford und ein VW Tiguan, verkehrsbedingt stark bremsen mussten, zog er mit seinen Pkw nach links auf die rechte Spur der Autobahn, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei touchierte er den vor ihm fahrenden Tiguan.

Die auf der Autobahn nachfolgende 53-jährige Frau am Steuer eines VW Passat konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den plötzlich ausgescherten Mercedes auf. Auch die von hinten kommende 59 Jahre alte Frau konnte nicht mehr ausweichen und fuhr wiederum mit ihrem Audi auf den Passat auf. Der Mercedes war durch den Auffahrunfall ins Schleudern geraten, kollidierte mit dem Ford und kam letztlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 53-Jährige aus Liebenau und die 59-Jährige aus Kassel hatten sich bei dem Unfall leicht verletzt.

Außer dem VW Tiguan mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Für eine Stunde war die Autobahn wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Rund zwei Stunden dauerten die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle, bis schließlich alle Fahrstreifen wieder frei waren.

Kindergarten-Einbrecher flüchten über Rutsche

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in einen Kindergarten im Eifelweg in Kassel eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit Werkzeug gewaltsam eine Fluchttür auf der Rückseite aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Dort brachen sie eine weitere Tür auf und durchsuchten das Büro sowie die Gruppenräume. Offenbar hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen, wurden aber nicht fündig.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie lediglich eine Tüte Chips. Der Schaden hingegen, den sie durch ihr gewaltsames Vorgehen und das Aufbrechen der Türen verursachten, wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Anschließend flüchteten die Einbrecher von einem Balkon im 1. Stock über eine Rutsche in den Garten des Kindergartens, wo sich ihre Spur verliert. Wann genau die Tat in der Nacht stattfand, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Kindergartens verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Drohmail gegen Kasseler Stadtverordnetenversammlung

Kassel (ots) – Am Montagnachmittag 24.01.2022 ging bei verschiedenen Institutionen gegen 17 Uhr eine E-Mail mit einer Bombendrohung gegen das Campus-Center auf dem Gelände der Kasseler Universität ein. Der bislang unbekannte Verfasser nahm darin Bezug auf die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und kündigte ein schädigendes Ereignis um 18 Uhr an. Zur besagten Zeit fand die Kasseler Stadtverordnetenversammlung in dem Campus-Center statt.

Die Bewertung der E-Mail ergab keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr. Dennoch wurde aus Sicherheitsgründen die Sitzung beendet und die Räumlichkeiten durch die Kasseler Polizei abgesperrt und durchsucht. Bei einer Bombendrohung handelt es sich um strafbares Handeln durch “Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten”.

Durch die polizeilichen Maßnahmen entstanden erhebliche Einsatzkosten, welche dem derzeit noch anonymen Verursacher in Rechnung gestellt werden würden.

Die Ermittlungen dazu dauern an.

Nächtliche Einbrüche

Kassel-Bettenhausen (ots) – Die Kasseler Kripo sucht Zeugen nach 2 Firmeneinbrüchen, die sich in der Nacht zu Montag 24.01.2022 im Stadtteil Bettenhausen ereigneten. Ob beide Taten auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zunächst hatte sich am gestrigen frühen Morgen der Betreiber einer Autopflegefirma bei der Polizei gemeldet, weil er aufgebrochene Türen an der Halle und im Gebäude festgestellt hatte. Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) fuhren daraufhin zum Tatort in der Lossestraße, nahe der Sanderhäuser Straße, sicherten dort Spuren und nahmen die Strafanzeige auf. Die unbekannten Einbrecher hatten Bargeld, einen Drucker, einen Laptop und weitere technische Geräte erbeutet.

Auch bei dem zweiten Einbruch in eine Druckerei in der Ochshäuser Straße, Ecke Forstfeldstraße, hatten unbekannte Täter eine Tür an der Lagerhalle aufgehebelt und waren so in die Geschäftsräume eingestiegen. Bei ihrer Suche nach Wertsachen wurden sie allerdings nicht fündig und gingen nahezu leer aus. Mit einem erbeuteten USB-Stick und der blauen Regenjacke eines Mitarbeiters traten sie letztlich die Flucht in unbekannte Richtung an.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen