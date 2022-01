Sachbeschädigung an Statue

Am gestrigen Montagnachmittag wird angezeigt, dass die Statue vor der Eschweger Marktkirche durch Unbekannte beschädigt wurde. Die Statue zeigt das Bildnis der Kaiserin Theopanu, die auf einem Sockel steht.

Der oder die Täter schmierten die Inschrift auf dem Sockel auf der Vorder- und Rückseite mit einer Substanz zu, wodurch ein hoher Sachschaden entstand, da die Substanz nicht einfach entfernt werden kann und die Statue abgebaut werden muss.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Um 18:46 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 31-jähriger aus Eschwege die Luisenstraße in Eschwege. Im Bereich der “Humboldtkreuzung” bog er dann verbotswidrig nach links in die Humboldtstraße ein, die vorgeschriebene Fahrtrichtung ist dort jedoch “geradeaus” in Richtung Neustadt.

Aus dieser kam eine 33-Jährige aus der Gemeinde Meinhard, die geradeaus in Richtung Luisenstraße fahren wollte. Bei dem anschließenden Zusammenstoß beider Autos entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 EUR.

Geparktes Auto gestreift

Um 09:20 Uhr befuhr gestern Morgen ein 63-jähriger Eschweger mit einem Lkw die Immanuel-Kant-Straße in Bad Sooden-Allendorf. Beim Einbiegen in die Freiherr-vom-Stein-Straße touchierte er mit dem Lkw den dort geparkten Pkw Volvo einer 62-Jährigen aus Neu Wulmstorf. Der Pkw war wiederum zu weit in den Einmündungsbereich abgestellt.

Der Sachschaden wird mit 1.600 EUR angegeben.

Wildunfälle

(ots) – Um 05:19 Uhr befuhr heute früh ein 43-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die L 3403 von Oberhone in Richtung Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Durch die Wucht des Aufpralls war das Auto auch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

(ots) – Mit einem Reh kollidierte dagegen ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der die K 34 zwischen Germerode und Alberode befuhr. Das Reh verendete.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt und Schule

(ots) – Um 23:58 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Außentür des Herkulesmarktes in der Augustastraße in Eschwege an mehreren Stellen auf. Nachdem die Tür auf diese Art gewaltsam geöffnet wurde, wurde die Alarmanlage ausgelöst, worauf der oder die Täter flüchteten. Eine sofortige Fahndung unter Einbeziehung eines Diensthundes verlief jedoch negativ. Der Sachschaden an der Tür wird mit 200 EUR angegeben.

(ots) – Um 20:12 Uhr versuchten drei unbekannte Täter über ein Fenster in einen Raum der Brüder-Grimm-Schule in Eschwege einzusteigen. Da sich jedoch noch eine Lehrkraft in diesem Raum aufhielt, flüchteten die drei Personen in Richtung des Schulhofes. Einer der Täter trug einen roten Kapuzenpullover. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Jugendlicher, der einen solchen Pullover trug, noch in der Dünzebacher Straße angetroffen werden. Dieser wurde zur weiteren Ermittlungen zur Dienststelle verbracht.

Diebstahl von Baustelle

Eine Gasflasche, ein Heizgerät, eine Kabeltrommel, ein Kompressor, eine Wasserpumpe und Werkzeug im Gesamtwert von ca. 9000 EUR wurden über das vergangene Wochenende von einer Baustelle im Neubaugebiet von Wanfried-Heldra gestohlen.

Zur Tatausführung begaben sich die Täter auf das Gelände in der Professor-Julius-Wagner-Straße, wo sie die Plane eines dort abgestellten Lkws einer Firma, die dort Erdbohrarbeiten durchführt, öffneten.

Von der Ladefläche wurden die entwendeten Gerätschaften abgeladen und abtransportiert. Am Lkw selbst entstand kein Sachschaden. Die genaue Tatzeit liegt zwischen dem 20.01.22, 16:15 Uhr und dem 24.01.22, 08:45 Uhr.

Dieseldiebstahl

Auf dem Parkplatz an der B 27 zwischen Albungen und Bad Sooden-Allendorf wurde in der Nacht vom 24./25.01.22 aus dem Tank einer Sattelzugmaschine ca. 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Fahrer war in Richtung Bad Hersfeld unterwegs und hatte gegen 18:00 Uhr den Parkplatz aufgesucht, um seine Ruhezeit wahrzunehmen. Während er dann schlief wurde der Kraftstoff aus dem unverschlossenem Tank abgezapft.

Den Diebstahl stellte er heute Morgen um 05:00 Uhr fest. Schaden: 330 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Am vergangene Samstag wurde in Wehretal-Oetmannshausen ein weißer Pkw Skoda Oktavia zerkratzt. Der Pkw war in der Straße “In der Grube” geparkt. Unbekannte zerkratzten das Fahrzeug großflächig auf der Beifahrerseite.

Der Sachschaden wird mit ca. 1.700 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

(ots) – Mit einem Hirsch kollidierte heute Morgen, 05:38 Uhr, ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode, der auf der L 3238 in der Gemarkung von Uengsterode unterwegs war. Der Hirsch lief nach dem Aufprall in Richtung Wald davon, zurück blieb ein beschädigtes Auto mit einer Schadenshöhe von ca. 2.800 EUR.

(ots) – Mit einem Wildschwein kollidierte heute Morgen, um 07:48 Uhr, eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau, die auf der B 7 zwischen Hessisch Lichtenau und Fürstenhagen unterwegs war. Kurz vor Fürstenhagen kam es zum Zusammenstoß mit dem Wildschwein, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Am gestrigen Nachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten, ein Fensterladen des Vereinsheims des Luftsportvereins e.V. Hessisch Lichtenau aufzuhebeln. Die Tat kann bis zum 10.01.22 zurückliegen. Der Sachschaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl von Geldbörse

Am gestrigen Montag wurde zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr einer 50-Jährigen aus Kassel, die im Lidl-Markt in der Straße “Am Lohwasser” in Hessisch Lichtenau einkaufen war, ihre Geldbörse gestohlen. Die Geschädigte hatte während des Einkaufs ihre Handtasche in den Einkaufswagen abgestellt, aus der in einem unbemerkten Augenblick das Portemonnaie entnommen wurde.

Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente in der Geldbörse, die um 15:30 Uhr in der Leipziger Straße in Walburg wieder aufgefunden wurde. Die Ausweispapiere waren noch vorhanden; das Bargeld von über 700 EUR war verschwunden.

Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Auf der Außenfassade des Gebäudes der Tourist-Information “Am Markt” in Witzenhausen wurde durch unbekannte Täter mit schwarzer Farbe ein Schriftzug (politische Parole) von fast acht Meter Länge aufgesprüht. Zudem wurde noch ein zweites Graffiti dort hinterlassen. Die Tat ereignete sich in den Abend-/ Nachtstunden vom 22. auf 23.01.22. Der Sachschaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 22.01.22, 18:00 Uhr und dem 24.01.22, 11:00 Uhr wurden in der Schulstraße in Witzenhausen-Hundelshausen die beiden amtlichen Kennzeichen (ESW-RK 66) von einem Pkw Fiat abmontiert und entwendet.

Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Fahrraddiebstahl

Am vergangenen Wochenende wurde in der Walburger Straße in Witzenhausen ein silber-schwarzes Damenrad der Marke “Giant” entwendet. Das Rad war zwischen dem 22.01.22, 12:00 Uhr und dem 23.01.22, 10:00 Uhr mit einem Kabelschloss an einem Verkehrsschild in Höhe Haus-Nr. 23 gesichert abgestellt worden.

Der Schaden wird mit ca. 160 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Körperverletzung

Weil ein 33-jähriger Bewohner der Asylunterkunft “Am Frauenmarkt” in Witzenhausen einen 35-jährigen Mitbewohner gleicher Nationalität vergangene Nacht, um 01:56 Uhr, mit Reizgas in die Augen sprühte und diesen im Rahmen eines Streites versucht hat zu schlagen, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 35-Jährige wurde dabei noch am Hals leicht verletzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen