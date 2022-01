Fußgänger beschädigte vorbeifahrendes Auto

Ludwigshafen (ots) Am Sonntag, 23.01.2022 um 20:38 Uhr, fuhr eine 42-Jährige mit ihrem schwarzen Suzuki Kleinwagen die Wredestraße vom Rheinufer kommend in Richtung Heinigstraße. Am Straßenrand habe die Fahrerin 3 Fußgänger festgestellt, welche die Straße überqueren wollten und verlangsamte ihr Tempo. Als sie auf Höhe der Gruppe war, lief ein Fußgänger auf die Fahrbahn und in das Auto hinein, so dass der Spiegel beschädigt wurde.

Die Fahrerin hielt sofort an und informierte die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der Fußgänger betrunken war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 41-jährigen Fußgänger ergab einen Wert von 1,74 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Gegen den Fußgänger wurde eine Strafanzeige erfasst, ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 23.01.2022, in der Zeit von 14:40 Uhr bis 21:20 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Weißdornhag auf und durchwühlten das gesamte Haus. Der Sachschaden liegt bei 2.500 Euro, ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Bäckerei

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom Freitag, 21.01.2022, 15:00 Uhr, bis zum Montag, 24.01.2022, 04:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckerfiliale in der Franz-Zang-Straße ein und versuchten einen Tresor aufzubrechen. Da dies jedoch nicht gelang, verließen sie die Filiale ohne Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Eine Spurensuche erfolgte.

Wer kann Hinweise zu den Einbrechern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht – unberechtigtes Führen eines Autos

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 23.01.2022 vor 13:50 Uhr, führte ein bisher Unbekannter den, in der Maxstraße abgestellten, schwarzen Daihatsu unberechtigt und verursachte am Rathausplatz einen Verkehrsunfall. Das Auto wurde an einem Stein festgefahren und ließ sich nicht mehr weiterfahren. Im Anschluss flüchtete die Person, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und zur Spurensuche sichergestellt.

Wer kann Hinweise zu der Person geben, welche das Auto führte und den Unfall verursachte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom Samstag, 15.01.2022, 18:00 Uhr, bis zum Sonntag, 23.01.2022, 10:00 Uhr, parkte ein 33-jähriger Mann seinen schwarzen Audi A 6 in der Bgm.-Kutterer-Straße am Fahrbahnrand. Ein Unbekannter beschädigte den Audi an der linken Heckstoßstange. Es entstand ein Lackschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge.

Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Montag (24.01.2022), gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte eine 38-jährige Autofahrerin in der Prinzregentenstraße. Bei der Fahrerin konnten die Polizisten Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC und Kokain.

Der 38-jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung entnommen. Sie muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einer Geldbuße von bis zu 3.000 Euro, sowie einem Fahrverbot rechnen.

Nicht auf Telefonbetrug reingefallen

Ludwigshafen (ots) – Ein 71-jähriger Mann aus Ludwigshafen erhielt am 18.01.2022 und am 21.01.2022 verdächtige Anrufe. In beiden Fällen meldete sich eine Frau und gab sich als Microsoftmitarbeiterin aus. Der Senior durchschaute sofort die bekannte Betrugsmasche und legte auf.

Wieder einmal häufen sich betrügerische Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, die behaupten, der PC sei virenverseucht.

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.