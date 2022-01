Gefahrenstelle Burg Neuscharfeneck

Flemlingen (ots) – Im Zeitraum 16.01.-23.01.2022 entwendeten unbekannte Personen Absperrmaterialien und Vorhängeschlösser, die zur Sicherung der Burg dienten und hielten sich vermutlich auch in den Kellerräumlichkeiten auf. Diesbezüglich werden polizeiliche Ermittlungen aufgenommen.

Die Burgruine Neuscharfeneck ist aktuell für Besucher gesperrt, in vielen Bereichen droht Einsturzgefahr. Stark Einsturz gefährdet sind vor allem die Kellerbereiche vor einem unbefugten Eindringen wird dringend gewarnt.

Bei Auffahrunfall verletzt

Insheim/A65 (ots) – Soeben kam es am Montag 24.01.2022 gegen 18:10 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Abfahrt der A65 Fahrtrichtung Ludwigshafen Anschlussstelle Insheim. Hierbei musste die 22-jährige Skoda-Fahrerin an der Einmündung zur L543 verkehrsbedingt bremsen. Die hinter ihr fahrende 34-jährige Seat-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf die Skoda-Fahrerin auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme klagte die Skoda-Fahrerin über Nackenschmerzen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Auf die Seat-Fahrerin wird nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zukommen.

Stoppschildkontrolle

Großfischlingen (ots) – Acht Fahrzeugführer wurden soeben am 24.01.2022 innerhalb einer Stunde zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr gebührenpflichtig verwarnt, weil sie an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen das Stoppschild missachteten. An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in zurückliegender Zeit schwerwiegende Verkehrsunfälle, weshalb die Polizei auf diese Örtlichkeit ein besonderes Augenmerk legt.

Zusätzlich ist an dieser Stelle aufgrund der bestehenden Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

Alkoholisierte Brummi-Fahrer müssen stehen bleiben

A65 (ots) – Am Sonntagabend (23.01.) wurden erneut Kontrollen auf den Rastanlagen Pf. Weinstr. Ost und West durchgeführt. Insgesamt wurden 24x LKW und deren Fahrer kontrolliert, die sich gerade wieder auf den Weg machen wollten.

5 ausländische Fahrer und ihre Gespanne mussten stehen bleiben, da bei ihnen Rest-Alkoholwerte in teils hohen Bereichen (bis zu 2,79 Promille) festgestellt wurden. Fahrzeugschlüssel und Führerscheine werden erst wieder ausgehändigt bei vollständiger Nüchternheit.