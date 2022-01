Einbruch in Realschule Plus

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Zeit vom 22.01.2022 19:00 Uhr bis 23.01.2022 22:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Realschule Plus in Bobenheim-Roxheim. Die bisher unbekannten Täter hebelten zunächst ein Kellerfenster auf. Im Gebäude wurden weitere Türen aufgebrochen um in andere Stockwerke bzw. andere Gebäudebereiche vorzudringen. Verschiedene Klassenzimmer, das Direktorat und das Sekretariat wurden durchwühlt. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Spuren vom Tatort wurden gesichert.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigungen an PKWs

Altrip (ots) – Im Zeitraum vom 22.01. (10:00 Uhr) bis 23.01.2022 (13:00 Uhr) wurde der Lack von zwei geparkten PKWs der Marke Ford in der Rupprechtstraße durch unbekannte Täter verkratzt. Ebenfalls in dem Zeitraum wurde an einem Mercedes in der Friedrichstraße ein Reifen zerstochen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass vom 08.01. (15:00 Uhr) bis 11.01.2022 (07:30 Uhr) der Reifen eines Volvos in der Friedrichstraße mutwillig beschädigt wurde. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.