Trio greift Busfahrer an

Darmstadt (ots) – Am vergangen Freitagabend 21.1.2022 kam es in der Eschollbrücker Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 50-jähriger Busfahrer verletzt wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es während der Fahrt zu einem Konflikt zwischen dem Busfahrer und dem Trio gekommen sein.

An einer dortigen Haltestelle sollen die Unbekannten im Anschluss auf den 50-Jährigen losgegangen sein. Durch die Tritte und Schläge erlitt der Busfahrer nach jetzigem Stand leichte Verletzungen. Die Angreifer, zwei Männer und eine Frau, flüchteten im Anschluss in Richtung Groß-Gerauer Weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Die Unbekannte, die eine rosafarbene Jacke mit Kapuze trug und braune Haare hatte, soll laut Zeugen einen kleinen Hund mit sich geführt haben. Einer des Trios wurde als klein beschrieben und soll eine kräftige Statur gehabt haben. Er hatte blonde Haare. Sein Alter wurde auf circa 15 Jahre geschätzt. Der Dritte trug eine braune Jacke.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des unbekannten Trios geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Weinhandlung im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Eine Weinhandlung am Platz der Deutschen Einheit rückte in der Nacht zum Samstag (22.1.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an der Tür des Geschäfts zu schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt versuchten sie diese zu öffnen, was ihnen misslang.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter

Tel 06151/969-0 erbeten.

Auf Gartenhütten abgesehen

Darmstadt (ots) – Nachdem es bislang Unbekannte auf mehrere Gartenhütten im Wöhlerweg abgesehen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen Samstag (22.1.) und Sonntag (23.1.) an drei Gartenhütten zu schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt gelang es ihnen sich in zwei der Hütten Zutritt zu verschaffen.

Hieraus entwendeten sie unter anderem Werkzeug und ein Fernglas. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss im Rahmen andauernder Ermittlungen geprüft werden.

Die Beamten des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Krimineller scheitert im Waschsalon

Darmstadt (ots) – Ein bislang unbekannter Mann hat es am vergangenen Freitag 21.1.2022 kurz vor Mitternacht auf einen in der Roßdörfer Straße befindlichen Waschsalon abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unbekannte hat nach derzeitigem Kenntnisstand die Tür aufgebrochen und sich so Zutritt in den Waschsalon verschafft.

Sein Alter wird auf circa 50 Jahre geschätzt. Er war mit einem hellen Pullover oder einer Art Jacke bekleidet und trug eine dunkle Hose.

Beute machte der ungebetene Gast jedoch keine, nachdem er bis zur Auslösung des Alarms vergeblich an einer Tresortür manipuliert hat. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer zu dem Vorfall Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter Tel. 06151/969-41110 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Zivilfahnder stoppen Ladendiebe – Ware im Wert von rund 22.000 Euro im Auto

Pfungstadt (ots) – Einen 23 Jahre alten Autofahrer und seinen 24-jährigen Beifahrer stoppten Zivlfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am frühen Freitagabend (21.01.) auf der A 5.

Im Fahrzeug fanden die Beamten anschließend über 100 originalverpackte Produkte eines namhaften Herstellers von Smartphones und Tablets im Wert von rund 22.000 Euro. Die Ware wurde sichergestellt. Der Mantel des Beifahrers sowie drei weitere im Fahrzeug befindliche Jacken waren derart präpariert, dass die Polizei davon ausgeht, dass die Kleidungsstücke zur Begehung von Ladendiebstählen verwendet werden sollen, um Diebesgut besser verstecken zu können.

Bei dem 24-Jährigen fanden die Ordnungshüter zudem eine geringe Menge Marihuana und der Fahrer konnte den Polizisten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen, ob die originalverpackte Ware Straftaten zuzuordnen ist, dauern an. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Telefonzellen-Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf Plan

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Der Brand einer Telefonzelle in der Dornwegshöhstraße rief in der Nacht zum Samstag (22.1.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt entdeckte gegen 2 Uhr den Brand in der Telefonzelle, die zu einem öffentlichen Bücherschrank umfunktioniert wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannten neben den Büchern, auch ein daneben befindlicher Mülleimer.

Mithilfe der Feuerwehr Mühltal konnte der Brand komplett gelöscht werden. Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe können nach jetzigem Stand noch nicht gemacht werden. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kontrollierte die Streife einen 19 Jahre alten Fußgänger in der Nähe des Brandortes. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Brand steht und wie genau der Brand entstanden ist, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Auf Zigarettenautomat abgesehen – Gesuchter 22-Jähriger festgenommen

Mühltal/Nieder-Beerbach (ots) – Auf einen Zigarettenautomaten in der Ludwig-Bauer-Straße hatten es in der Nacht zum Montag (24.1.) zwei Tatverdächtige abgesehen. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei einen gesuchten 22-Jährigen fest. Ein Anwohner alarmierte gegen 2 Uhr die Polizei und gab an, dass sich zwei junge Männer an einem dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machen. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort.

Am Tatort konnten die Beamten einen des Duos, einen 19-jährigen Tatverdächtigen, kontrollieren und vorläufig festnehmen. Von seinem Kompagnon fehlte zunächst jede Spur. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Streifen auch rasch den Aufenthaltsort des zweiten Tatverdächtigen ausfindig machen. Die Streife nahm den 22-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts fest.

Beim Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellten die Ordnungshüter fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen eines versuchten Einbruchs vorlag. Er wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Aus dem Zigarettenautomat wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts entwendet. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit noch an. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige konnte im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen die Station verlassen.

Geld aus Bücherei entwendet

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Nachdem am Freitagnachmittag (21.1.) circa 100 Euro Bargeld aus einer Bücherei in der Hochstraße entwendet wurden, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich bislang Unbekannte an der Eingangstür und im Anschluss an einer Kasse zu schaffen. Hieraus entwendeten sie nach derzeitigem Kenntnisstand circa 100 Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Laut einer Mitarbeiterin der Bibliothek soll sich ein Mann, der um die 1,70 Meter groß gewesen sein soll, dunkle Kleidung trug und schwarze Haare hatte, verdächtig verhalten haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Diebe brechen mehrere Kellerräume auf und machen Beute

Groß-Umstadt (ots) – Im Kühlen Grund stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Freitagnachmittag (21.1.) fest, dass sich ungebetene Gäste Zutritt in das Haus verschafft und unter anderem mehrere Fahrräder entwendet haben. Auf welchem Weg die Diebe eingedrungen sind und wie die genaue Schadenshöhe zu beziffern sein wird, müssen die polizeilichen Ermittlungen noch zeigen.

Allein der Wert eines entwendeten E-Bikes beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die zu den Vorkommnissen Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 41) in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Bei Einbruch in Kiosk Zigaretten erbeutet

Pfungstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen (22.1.), gegen 3.30 Uhr, drangen Kriminelle in einen Kiosk in der Lindenstraße ein. Sie verschafften sich unter Gewaltanwendung Zutritt in den Verkaufsraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie circa 150 Zigarettenpackungen und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise für die Ermittlungsbehörden hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-41310 bei den Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

Bunte Baumaschinen aus Kellerräumen entwendet

Pfungstadt (ots) – Einen grünen Akkuschrauber, eine rote Bohrmaschine und eine schwarzgelbe Kreissäge entwendeten bislang unbekannte Einbrecher aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Raab-Straße.

Die Unbekannten verschafften sich im Tatzeitraum zwischen Donnerstag- (20.1.) und Sonntagmittag (23.1.)unter Einwirkung von Gewalt Zutritt in den Keller. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise werden an das Kommissariat 42 beim 3.Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 erbeten.

Kellerbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Reinheim (ots) – Ein Feuer im Kellerbereich eines Einfamilienhauses im Reinheimer Ortsteil Ueberau führte am späten Samstagabend (22.01.) zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Um kurz nach 22:00 Uhr meldeten Bewohner selbst den Brand über die Notrufnummer 112 an die Zentrale Leitstelle Dieburg. Die umgehend alarmierten Feuerwehren aus Reinheim und den Ortsteilen Ueberau und Georgenhausen konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Ein 66-Jähriger Bewohner hatte Rauchgase eingeatmet. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und konnte anschließend entlassen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Nahbereich eines Feststoffbrennkessels und dem dort gelagerten Holz ausgebrochen. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gibt es nicht. Nachdem die Feuerwehr da Haus belüftet hat, ist es grundsätzlich noch bewohnbar, allerdings kann es derzeit nicht wie gewohnt geheizt werden. Die Bewohner wollten zunächst im Haus bleiben. Ein Techniker wird sich im Laufe des Sonntags um die durch das Feuer beschädigte Heizungsanlage kümmern. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei ca. 10.000 Euro. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151/969-40312

Groß-Gerau

Hohes Aufkommen von “Schockanrufen” in Südhessen

Südhessen (ots) – Aktuell gibt es vor allem in den Landkreisen Groß-Geraus und Bergstraße, aber auch vereinzelt im Landkreis Darmstadt-Dieburg, ein hohes Aufkommen von sogenannten “Schockanrufen”. Seit dem Montagvormittag (24.01.) wurden bereits über 20 solcher Fälle der Polizei gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen kam es bislang noch zu keinen vollendeten Taten. Die Täter spielen den Angerufenen vor, dass Angehörige einen Unfall verursacht hatten und deshalb jetzt in Haft müssen. Dies untermalen die Kriminellen mit Schreckensnachrichten, wonach bei dem Unfall z.B. eine Frau zu Tode kam und drei Kinder zurücklässt.

Nachdem sie die meist lebensälteren Opfer mit der Räubergeschichte geschockt haben, fordern sie mehrere Zehntausend Euro an Kaution, um die Tochter, den Enkel oder die Nichte vor der Haft zu bewahren.

Die Polizei fragt niemals am Telefon nach der finanziellen Situation oder fordert Bargeld für eine Kaution! Zudem ist in dem Zusammenhang folgendes wichtig:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Polizei überwacht Geschwindigkeit/Drei Fahrverbote drohen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Sonntag (23.01.) überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, in der Zeit zwischen 10.00 und 14.00 Uhr, in der Aschaffenburger Straße die Einhaltung der dortigen Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h.

Von 1204 angemessenen Fahrzeugen waren 289 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Davon wurden 169 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsbereich, bis 15 Stundenkilometer zu schnell, sowie 120 Verstöße mit mehr als 15 km/h zuviel auf dem Tacho festgestellt, die nun zudem Punkte in Flensburg nach sich ziehen. Drei Autofahrern drohen nun Fahrverbote, weil sie die Stelle mit mehr als 40 “Sachen” zuviel passierten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker mit 95 km/h. Ihn erwarten nun ein Monat Fahrverbot, 320 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Unter den 289 Fahrzeugen, die zu schnell fuhren, waren auch Lastwagen zu verzeichnen. Sechs davon waren zu schnell. Ein Brummifahrer hatte zudem sein Mobiltelefon in der Hand. Hier wird nun ein zusätzliches Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister fällig.

Kreis Bergstraße

Rettungswagen in Wohnhaus geschleudert – Unfallverursacher geflüchtet

Lautertal (ots) – Am Samstag 22.01.2022 kam es um 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Nibelungenstraße in Reichenbach. Hierbei geriet ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Rettungswagen musste daraufhin ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Pkw zusammen. Anschließend wurde der Rettungswagen in ein angrenzendes Wohnhaus geschleudert.

Der Fahrer des bislang unbekannten Fahrzeuges entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Besatzung des Rettungswagens sowie der transportierte Patient blieben alle unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 70.000 EUR.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang/Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251/8468 -0 in Verbindung zu setzen.

19-Jähriger mit Schlagstock und Metallstange geschlagen

Fürth (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen soll am Freitagabend 21.01.2022 ein 19-Jähriger gegen 18.45 Uhr in der Bahnhofstraße von 2 bislang noch unbekannten Tätern überfallen worden sein. Zeugenaussagen zufolge schlug die beiden Täter mit einem Schlagstock und einer Metallstange auf den Mörlenbacher ein und verletzten ihn. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß.

Der Heranwachsende wurde durch die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens ärztlich versorgt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls stehen derzeit noch nicht abschließend fest und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen mit weiteren sachdienlichen Hinweisen in dieser Sache werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Streit um Taxi eskaliert

Lampertheim (ots) – Der Streit um ein bestelltes Taxi ist am frühen Samstagmorgen 22.01.2022 eskaliert. Zwei Männer wurden durch das Sprühen mit Reizstoff verletzt. Gegen 6.45 Uhr meldeten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten die Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Rathausstraße vor einer dortigen Bar. Eine sofort alarmierte Polizeistreife konnte vor Ort zwei 23-jährige Männer antreffen, die über starke Augenreizungen klagten.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sie zusammen mit einem 21-Jährigen ein Taxi für die Heimfahrt bestellt. Als sie es besteigen wollten, seien sie mit 2 bislang noch unbekannten Männern in Streit geraten. Diese gaben an, das Taxi selbst bestellt zu haben. Die Auseinandersetzung eskalierte und einer der Täter sprühte mit Reizstoff.

Anschließend fuhr das unbekannte Duo mit dem Taxi davon. Die Polizei hat Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06204/9377-0 beim Kommissariat 42 zu melden.

Festgenommener 44-Jähriger in Spezialklinik eingewiesen

Lampertheim (ots) – Ein 44 Jahre alter Mann wurde nach seiner Festnahme am Samstagabend (22.01.) in eine Spezialklinik eingewiesen. Zudem muss er sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Kurz vor 19 Uhr wählten verschiedene Zeugen den Notruf und meldeten eine Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofs mit mehreren beteiligten Personen. Umgehend eilten Polizeistreifen dorthin.

Nach ersten Erkenntnissen soll der stark alkoholisierte 44-Jähriger einen Anwesenden rassistisch beleidigt. Ein 18-Jähriger griff ein und wurde daraufhin von dem Lampertheimer unter anderem mit einem Kubotan attackiert. Laut Hinweisen versuchte der Tatverdächtige anschließend, ihn sowie einen weiteren 17 Jahre alten Zeugen auf die Gleise zu stoßen. Nur durch Gegenwehr ließ er von seinem Vorhaben ab, zog jedoch ein Messer und folgte den beiden jungen Männern.

Herbeigeeilte Polizeistreifen überwältigten ihn schließlich und nahmen ihn fest. Aufgrund seiner psychischen Verfassung brachten ihn die Einsatzkräfte in eine psychiatrische Fachklinik.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, die sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der 06206/9440-0 mit dem Kommissariat 42 in Lampertheim in Verbindung zu setzen.

Gartenhütte brennt ab

Viernheim (ots) – Eine Gartenhütte ist in der Nacht zum Montag (24.01.) in der Straße “Am Sandhöfer Weg” abgebrannt. Gegen 2.45 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf Polizei und Feuerwehr und meldeten das Feuer auf dem dortigen Schrebergartengelände. Nach ersten Erkenntnissen war ein 59 Jahre alter Mann, der in der Hütte genächtigt hatte, kurz zuvor im Inneren wach geworden.

Er nahm die Rauchentwicklung wahr, flüchtete nach draußen und traf hier auf einen Zeugen. Beide verständigten umgehend die Rettungskräfte. Bei Eintreffen der Feuerwehr Viernheim stand die Hütte bereits in Vollbrand und hatte auch auf um die Hütte gelagertes Holz und andere Holzgegenstände übergegriffen.

Durch die Wehr konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde die Hütte mit einem Holzofen beheizt. Ob dieser ursächlich für das Feuer war, steht nicht abschließend fest. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeitschriften bei Containeraufbruch entwendet

Lampertheim (ots) – Zeitschriften im Wert von rund 200 Euro haben bislang noch unbekannte Täter beim Aufbruch eines Kiosks in der Nacht zum Sonntag (23.01.) erbeutet. Gegen 8 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der Einbrecher, die im Laufe der Nacht den Zeitungscontainer des Kiosks in der Bürstädter Straße aufgebrochen hatten. Der Tatzeitraum reicht bis 13 Uhr am Vortag zurück.

Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Kriminellen unter anderem Panini Zeitschriften, mit denen sie das Weite suchten. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen rund um den Tatort aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Heppenheim (ots) – Bei einem Autoaufbruch haben bislang noch unbekannte Täter am Freitagabend (21.01.) Beute gemacht. Gegen 19.30 Uhr schlugen Kriminelle ersten Erkenntnissen zufolge die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eines in der Ludwigstraße abgestellten Wagens ein. Anschließend öffneten sie die Verriegelung und durchsuchten den Innenraum.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten eine Geldtasche mit Bargeld und ergriffen anschließend unerkannt die Flucht. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06252/706-0 auf Zeugenhinweise.

Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

Heppenheim (ots) – Kriminelle hatten es am Freitagabend (21.01.) auf zwei Einfamilienhäuser in Heppenheim abgesehen. Gegen 18:15 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zu einem Anwesen in der Ober-Laudenbacher Straße und durchsuchten das Innere. Ein Nachbar bemerkte den Lichtschein der Taschenlampe und schaute nach dem Rechten. Hierdurch aufgeschreckt ergriffen die Eindringlinge mit Bargeld unerkannt die Flucht.

Ob die Flüchtigen auch für einen weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Brunhildstraße als Täter in Frage kommen, müssen weitere Ermittlungen der Heppenheimer Kriminalpolizei zeigen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Unbekannten gegen 20 Uhr eine Fensterscheibe ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Hier bemerkten sie jedoch, dass das Haus unbewohnt ist und es nichts zu holen gibt. Bei der Flucht aus dem Anwesen wurden sie durch eine Zeugin bemerkt.

Laut ihrer Beobachtung soll es sich bei den Eindringlingen um drei Männer im Alter von 20 bis 25 Jahre alte gehandelt haben. Sie trugen graue Jogginghosen und graue Kapuzenpullis.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft in beiden Fällen auf weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252/706-0.

Über 70 Kosmetikartikel bei Kontrolle sichergestellt

Viernheim (ots) – Eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim hat am Freitagabend (21.01.) einen 37-Jährigen vorläufig festgenommen und bei ihm Kosmetika im Wert von circa 500 Euro sichergestellt. Gegen 19.40 Uhr fiel den Beamten ein Fahrradfahrer in der Janusz-Korcak-Allee auf, als er über die Fahrbahn fuhr, obwohl die Lichtzeichenanlage “Rot” zeigte.

Er wurde schließlich einer Kontrolle unterzogen, in der den Polizisten deutlicher Marihuana-Geruch auffiel. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckte das Streifenteam zwar keine Drogen, dafür unter anderem zahlreiche original verpackte Lippenstifte, Mascaras und Nagellacke.

Insgesamt 74 Kosmetikartikel stellten sie sicher. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Gegenstände aus einer nahe gelegenen Drogerie-Filiale stammen. Die Polizeibeamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls gegen den 37 Jahre alten Tatverdächtigen ein.

