Trickdieb bestiehlt 86-jährige Seniorin

Marburg (ots) – Am Freitag 21.01.2022 gegen 13 Uhr, erbeutete ein Trickdieb mit der Masche Ablenkung einen massiven goldenen Armreif. Das Schmuckstück hat einen Sachwert in 4stelliger Höhe. Der Mann hatte sein 86-jähriges Opfer in ein Gespräch verwickelt und dabei ständig immer wieder angefasst. Kaum war der Mann weg, bemerkte die Dame den Verlust ihres Armreifs.

Der Täter flüchtete vom Tatort vor dem Anwesen Bahnhofstraße 3 Richtung Elisabethstraße Wehrdaer Weg.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30 Jahre und zwischen 1,70-1,75 m groß, ausländischer Herkunft. Er hatte schwarze, kurze Haare und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, einen schwarzen Mantel, einen grauen Schal, eine schwarze Hose und eine schwarze Umhängetasche. Insgesamt wirkte der Mann gepflegt. Er sprach in einer dem Opfer unbekannten Sprache.

Wer war am Freitag zwischen 13-13.15 Uhr in der Bahnhofstraße,Ecke Elisabethstraße/Wehrdaer Weg? Wer hat die beschriebene Situation mitbekommen und kann die Täterbeschreibung ergänzen? Wer kann bereits auf Grund der vorliegenden Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Auseinandersetzungen – Kripo sucht Zeugen

(ots) – Am frühen Samstagmorgen 22.01.2022 zwischen 07-07.45 Uhr gab es zunächst am Rudolphsplatz/Ecke Pilgrimstein und wenige Minuten später in der Elisabethstraße, 2 Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen. Zum einen handelt es sich um zwei 19-Jährige, zum anderen um letztlich 3 noch unbekannte Beteiligte. Ein 19-Jähriger blieb unverletzt, der andere erlitt lediglich leichtere Verletzungen. Der genaue Geschehensablauf, die jeweiligen Tatbeteiligungen und ein Motiv stehen derzeit nicht fest.

Die 3er-Truppe flüchte nach dem zweiten Aufeinandertreffen in der Elisabethstraße zu dritt auf einem Motorroller. Bei der Auseinandersetzung auf der Elisabethstraße nahe der Kirche, soll ein Beteiligter einen anderen auf die Motorhaube eines Autos bugsiert haben. Außerdem soll im Verlauf des gesamten Geschehens ein Mitarbeiter der Müllentsorgung angesprochen und um Hilfe gebeten worden sein. Sowohl dieser Mitarbeiter als auch der Autofahrer wären für die Kripo wichtige Zeugen. Sie werden daher dringend gebeten sich zu melden.

Darüber hinaus sucht die Polizei etwaige weitere Zeugen der Auseinandersetzungen gegen 07 Uhr am Rudolphsplatz Ecke Pilgrimstein und gegen 07.40 Uhr in der Elisabethstraße. Von den gesuchten 3 Beteiligten liegt eine nur vage Beschreibung vor.

Der Fahrer war recht klein und trug einen Rollerhelm. In der Mitte saß ein schmaler, blonder, ca. 25 bis 30 Jahre alter Mann mit blauem Hemd und hinten ein ca. 1,94 Meter großer, ebenfalls schmaler, ca. 20 bis 25 Jahre alter Mann mit kurzen Haaren.

Wem ist der Roller mit der 3er Besatzung aufgefallen? Wer kann den Roller und die Nutzer näher beschreiben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Brems- und Ausweichmanöver wegen Schlägerei – Polizei sucht betroffenen Fahrer

Marburg (ots) – Im Zusammenhang mit Ermittlungen nach einer Schlägerei, die sich am Donnerstag 13.01.2022 gegen 17.15 Uhr auf der Universitätsstraße zwischen der Marburg Mall und dem Savignyhaus ereignete sucht die Polizei nach Zeugen. Insbesondere sucht die Polizei einen Autofahrer als Zeugen. Nach bisherigem Wissen geriet einer der Beteiligten der Auseinandersetzung auf die Fahrbahn, sodass der gesuchte Fahrer bremsen und ausweichen musste.

Die Schlägerei zuvor entwickelte sich offenbar nach einem provozierten Anrempeln. Beteiligt waren insgesamt 6 Personen. Die beiden der Polizei bekannten Beteiligten erlitten eher leichtere Verletzungen.

Von den anderen 4 liegt nur für zwei eine vage Beschreibung vor. Markant dabei war eine auffällige gelbe Daunenjacke, die ein etwa 1,80 Meter großer und schlanker vermutlich noch Jugendlicher mit kurzen schwarzen Haaren und Akne-Narben im Gesicht trug. Ein weiterer mit kurzen blonden Haaren war etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur.

Der gesuchte Autofahrer sowie etwaige andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg – Gartenhütte abgebrannt

Die große Gartenhütte auf dem Vitos-Gelände in der Cappeler Straße ist Samstagabend abgebrannt. Der Schaden liegt schätzungsweise zwischen 4 und 5000 Euro. Nach den ersten Untersuchungen ermittelt die Kripo Marburg wegen Brandstiftung. Wer hat zur Brandzeit am Samstag, 22. Januar, gegen 22.45 Uhr, bzw. kurz davor oder danach verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat nahe der Hütte Personen bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Substanzen

Am Freitag und Samstag, 21/22 Januar zog die Polizei erneut fünf Fahrer*innen wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel aus dem Verkehr. In 3 Fällen bestätigte ein Drogentest den bei den Kontrollen aufgekommenen Verdacht, in 2 Fällen lehnten die Betroffenen den Test ab, sodass sich vor Ort der entstandene Verdacht nicht ausräumen ließ.

Die Polizei veranlasste in allen Fällen die notwendige Blutprobe, wobei der zuständige Richter die Blutproben in den Fällen der abgelehnten Drogentests anordnete.

Betroffen waren am Freitag in Stadtallendorf, um 20 Uhr, in der Niederkleiner Straße ein 44-Jähriger und um 20.30 Uhr in der Marburger Straße ein 21-jähriger Autofahrer. Am Samstag 22.01.2022 beendete die Polizei um 11.05 Uhr in Marburg in der Straße Im Lichtenholz eine Fahrt mit einem Motorroller durch einen 25-jährigen Mann, um 13.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Schönstadt und Bracht eine Autofahrt durch eine 27-jährigen Frau und um 17 Uhr in Marburg im Pilgrimstein die Autofahrt eines 36-jährigen Mannes.

Cappel – Radmuttern gelöst

Als er bei der Fahrt ungewöhnliche Geräusche und auch ein ungewöhnliches Verhalten feststellte, hielt der 48-jährige Fahrer seinen VW Bus an. Er stellte fest, dass bereits eine der Radmuttern des linken Vorderrads fehlte und alle 5 anderen gelöst und kurz davor waren, ebenfalls abzufallen. Die Muttern des linken Vorderrades waren offenbar mutwillig gelöst und nur dank der Reaktion des Fahrers blieb ein größerer Schaden aus.

Die Polizei ermittelt wie immer in solchen Fällen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer hat zur Tatzeit zwischen 19 Uhr am Freitag und 17 Uhr am Samstag, 15. Januar verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen an dem weißen VW Bus gesehen? Der Bus parkte zur Tatzeit auf einem Parkplatz im Sperberweg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Hoher Sachschaden durch Farbschmierereien

Cölbe-Bürgeln (Landkreis Marburg-Biedenkopf); Frankenberg-Eder (Kreis Waldeck-Frankenberg); Bebra (Kreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Gleich 4 neue Fälle von illegaler Farbschmiererei beschäftigen die Ermittler der Bundespolizeiinspektion Kassel seit dem vergangenen Wochenende.

Im Bahnhof Cölbe-Bürgeln (Landkreis Marburg-Biedenkopf) verunreinigten bislang Unbekannte die Betonwand einer Schallschutzmauer auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern. Hinzu kam hier noch ein beschmierter Reisezugwagen (10 Quadratmeter) einer Kurhessenbahn. Bundespolizisten entdeckten die Verunreinigungen am vergangenen Freitagmorgen (21.1.). Der angerichtete Gesamtschaden beträgt hier rund 9000 Euro.

Im Bahnhof Frankenberg-Eder stellte ein Lokführer bei seinem Dienstantritt am 21.1. (4.30 Uhr) ein illegales Graffiti an einem an Gleis 3 abgestellten Nahverkehrszug fest. Beschmiert wurde hier eine Fläche von rund 50 Quadratmetern. Am Samstag (22.1.) entdeckten die Ordnungshüter noch eine zerstörte Scheibe der Eingangstür (50cm x 80cm). Den angerichteten Sachschaden schätzen die Ermittler auf rund 4500 Euro.

Auch im Bahnhof Bebra waren Schmierfinken am Werk. Hier verunreinigten Unbekannte eine Cantus-Bahn auf einer Fläche von zirka 35 Quadratmetern. Bundespolizisten bezifferten den Schaden auf rund 3000 Euro. Festgestellt hatten die Ordnungshüter die Verunreinigung ebenfalls am 21.1., gegen 3 Uhr.

Die genauen Tatzeiten aller Fälle müssen noch ermittelt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat in allen Fällen ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu den Tätern oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich der Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 bzw. über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Spiegelschaden am roten Fiesta

Vermutlich durch ein Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand entstand am elektrisch bedienbaren rechten Außenspiegel eines roten Ford Fiesta ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Ford parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 19. Januar, zwischen 17 und 19.15 Uhr in Höhe des Anwesens Barfüßerstraße 10. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Unfallflucht auf dem Parkplatz der Mühltorpassage

Auf dem Parkplatz der Mühltorpassage in der Mühlgasse kam es von Samstag auf Sonntag, 23. Januar, zwischen 21 und 10 Uhr zu einer Unfallflucht. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver entstand an einem schwarzen 3er BMW mit Kasseler Kennzeichen hinten an der Stoßstange ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch rief er die Polizei. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Friedensdorf – Metallteil reißt Ölwanne auf – Polizei sucht Zeugen

Beim Fahrern durch den Kreisverkehr in Friedensdorf blieb ein Metallteil auf der Straße liegen. Dabei handelt es sich offenbar um einen höhenverstellbaren Fuß eines Metallcontainers. Ein 40 Jahre alter Mann konnte das Hindernis aufgrund der Dämmerung und vorherrschenden Nässe nicht rechtzeitig erkennen und fuhr am Freitag, 21. Januar, um kurz nach 17 Uhr darüber. Dabei riss er sich die Ölwanne seines Audi Kombi auf. An dem Kombi entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Die Feuerwehr sicherte die auslaufenden Betriebsstoffe rechtzeitig ab und verhinderte damit schlimmere Umweltschäden. Vermutlich lag das Metallteil noch nicht lange auf der Straße. Wer also ist kurz vor der Unfallzeit durch den Kreisverkehr gefahren und könnte das Metallteil dabei verloren haben. Möglicherweise stammt es von einem Containerfahrzeug oder auch von einem Schrottlerfahrzeug. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Niederweimar – Schaden am silbernen Touran – Weißen Lack gesichert

Nach einem Verkehrsunfall sicherte die Polizei mutmaßlich weißen Fremdlack und sucht demzufolge ein fisch unfallbeschädigtes helles, wohl weißes Auto. Dieses Auto kollidierte am Donnerstag, 20. Januar zwischen 15 und 16.30 Uhr mit einem silbernen VW Touran und verursachte an diesem hinten links einen Schaden in sicherlich vierstelliger Höhe. Der Verursacher flüchtete anschließend.

Leider steht der Unfallort nicht sicher fest. Der Touran stand in der Rosenstraße, auf den Parkplätzen des Edeka und Edeka-Getränkemarktes und kurz am Fahrbahnrand in Höhe von dem Anwesen Alte Schulstraße 2. Wahrscheinlichster Unfallort dürfte jedoch die Alte Schulstraße sein. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

