Vorsicht – Erneut präparierte Nägel auf Feldweg aufgefunden

Körle-Lobenhausen (ots) – 21.01.2022, 09:25 Uhr – Am Freitagmorgen 21.01.2022 bemerkte eine Spaziergängerin präparierte Nägel auf dem Feldweg in der Verlängerung des Schlangenwegs. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Von den Polizisten wurden auf dem dortigen Feldweg in der Nähe des Friedhofs bisher 6 präparierte Nägel aufgefunden. Die Nägel wurden jeweils auf einem Stück Dachpappe so befestigt, dass diese nicht umkippen und die Nagelspitzen nach oben zeigen.

Bereits am 10.01.2021 wurden an der gleichen Stelle Nägel, welche auf die gleiche Art präpariert waren aufgefunden. Schäden sind der Polizei bisher nicht gemeldet worden, jedoch sind die Nägel geeignet schwere Verletzungen bei Menschen und Tieren zu verursachen und Sachschaden an Fahrzeugen herbeizuführen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Gem.Schwalmstadt/L3155 (ots) – Am Samstag 22.01.2022 gg. 18:35 Uhr, ereignete sich in der Gem. Schwalmstadt auf der L 3155 in Höhe der Abfahrt Frankenhain ein Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige Fußgängerin aus Schwalmstadt tödliche Verletzungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus Gilserberg mit ihrem Pkw die L 3155 aus Schwalmstadt-Treysa kommend in Richtung Gilserberg.

In Höhe der Abfahrt Frankenhain kollidierte sie, trotz sofort eingeleiteter Notbremsung, mit der 29-jährigen Fußgängerin, welche die Fahrbahn querte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die 29-jährige Fußgängerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die L 3155 war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen bis gg. 22:00 Uhr gesperrt.

Einbrecher stehlen Tresor aus Wohnhaus

Melsungen (ots) – 21.01.2022, 04-5:00 Uhr Einen kompletten Tresor und Bargeld stahlen unbekannte Täter am frühen Morgen des vergangenen Freitags aus einem Wohnhaus am “Huberg”. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Wohnhaus und begaben sich dort in verschiedene Räume. In einem Raum des Hauses brachen sie einen Tresor aus der Wand. Weitere Räumlichkeiten wurden von den Tätern durchsucht und vorgefundenes Bargeld entwendet.

Mit dem Tresor und dem Bargeld flüchteten die Täter, vermutlich durch die Eingangstür aus dem Wohnhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei aus Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen im Bereich des Tatorts bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Frielendorf-Verna (ots) – 20.01.2022, 14:00 Uhr bis 22.01.2022, 15:30 Uhr – In ein Wohnhaus in den “Sametwiesen” versuchten unbekannte Täter in der vergangenen Woche einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei 1.000 Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu der Kellertür des Wohnhauses und versuchten diese aufzubrechen.

Weiterhin schlugen sie ein kleines Loch in die Scheibe der Kellertür. Die Tür konnte von den Tätern jedoch nicht geöffnet werden. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Jugendliche schlagen Scheibe am Bahnhofsgebäude ein – Polizei sucht Zeugen

Frankenberg (ots) – Am Freitagabend 21.01.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung am leerstehenden Bahnhofsgebäude in Frankenberg. Eine Zeugin konnte gegen 20.00 Uhr beobachten, wie mehrere Jugendliche eine Scheibe an der Frontseite des Bahnhofsgebäudes einschlugen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Frankenberger Tor.

Die Zeugin verständigte die Polizei Frankenberg, die die Jugendlichen bei der anschließenden Fahndung nicht mehr antreffen konnte. Den Sachschaden schätzten die Polizisten auf etwa 150 Euro.

Bei den Jugendlichen handelte es ich um zwei Jungen und zwei Mädchen, alle im Alten von etwa 14 bis 17 Jahren. Die Jungen trugen schwarze Kapuzenpullis, ein Mädchen war mit einer weißen Jacke bekleidet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Brand in Scheune

Spangenberg-Bergheim (ots) – 22.01.2022, 11:05 Uhr – Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro entstand am Samstagvormittag bei einem Brand in einer Scheune in der Neuendorfer Straße. Ein Zeuge hatte Rauch im Bereich der Scheune festgestellt und die Eigentümer verständigt. Zudem wurde auch die Feuerwehr alarmiert. In der Scheune hatte ein Aufsitzrasenmäher gebrannt und verschiedene Gegenstände waren verrußt.

Der Brand war von der alarmierten Feuerwehr gelöscht worden. Als mögliche Brandursache kommt ein technischer Defekt als Brandursache in Frage.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

