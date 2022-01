Streit endet mit Stichverletzungen – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Nord (ots) – Am frühen Samstagmorgen 22.01.2022 endete in einem Mehrfamilienhaus am Holländischen Platz offenbar ein Streit aus bislang noch völlig unbekannten Gründen für einen 21-Jährigen mit Stichverletzungen. Zeugen hatten gegen 05 Uhr Polizei und Rettungskräfte wegen des Verletzten, der im Flur des 2. Obergeschosses auf sich aufmerksam machte, gerufen. Der mutmaßliche Täter war zu dieser Zeit bereits geflüchtet.

Wie sich anschließend im Krankenhaus herausstellte, wies der Mann mehrere Stichverletzungen an einem Bein und am Oberkörper auf, die nach erster Einschätzung ohne eine medizinische Behandlung hätten lebensbedrohlich sein können. Nach der ersten notwendigen Versorgung der Verletzungen entließ sich der 21-Jährige, der momentan keinen festen Wohnsitz hat, im Laufe des Samstags jedoch selbst aus dem Krankenhaus. Die bislang von ihm gemachten Angaben lieferten keine Hinweise auf die genauen Hintergründe des Vorfalls.

Die Kasseler Kripo hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen, da auch ein versuchtes Tötungsdelikt derzeit nicht auszuschließen ist. Aufgrund der Spurenlage gehen die Kriminalbeamten davon aus, dass sich die Tat im 2. OG des Hauses abgespielt hatte. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und die ersten Ermittlungen am Tatort führt nicht dazu, dass ein Tatverdächtiger identifiziert werden konnte.

Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bitten daher in diesem Zusammenhang nun auch um Hinweise. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Einbruch in Geschäft in Treppenstraße

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte sind am Sonntagmittag 23.01.2022 in ein Ladengeschäft in der Treppenstraße eingebrochen und haben Bargeld aus den Kassen entwendet. Weil der Einbruchsalarm gegen 12:10 Uhr auslöste, ist die Tatzeit genau bekannt. Die Fahndung nach den Tätern führte allerdings nicht mehr zum Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und weitere Hinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren der oder die Täter zunächst auf einen Flachdachanbau geklettert und hatten dort eine Terrassentür aufgehebelt. Auf diesem Weg waren sie in das Skateboardgeschäft gelangt, wo sie anschließend das Geld aus den Kassen klauten. Offenbar flüchteten die Täter dann wieder über die aufgebrochene Tür auf das Flachdach und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Einbruch in Gaststätte – Mit erbeutetem Wein in Gartenlaube festgenommen

Kassel-Unterneustadt (ots) – Auf frischer Tat konnten Polizisten am Samstagmorgen 22.01.2022 einen erheblich alkoholisierten 30-Jährigen festnehmen, nachdem er in der Kasseler Unterneustadt in eine Gaststätte eingebrochen war und es sich anschließend mit dem dabei erbeuteten Wein in einer Gartenlaube gemütlich machen wollte. Der Mann aus Kassel hatte zunächst gegen 7:10 Uhr eine Scheibe der Eingangstür an der Gaststätte in der Straße “Am Hafen” eingeschlagen und sich so Zutritt zum Gastraum verschafft.

Dort randalierte er und machte sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Fündig wurde er hierbei nicht, ließ aber kurzerhand eine Flasche Wein und eine Dose Rotkohl mitgehen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits die Polizei von einer Sicherheitsfirma über den ausgelösten Einbruchsalarm informiert worden und eilte nach dort.

Bei Eintreffen der Streifen des Polizeireviers Ost war der Einbrecher zwar schon aus der Gaststätte geflüchtet. Ein deutlich hörbares Hämmern und Scheibenklirren aus Richtung der Kleingärten verriet allerdings schnell, dass er nicht weit gekommen war. In einer Gartenlaube, die er ebenfalls aufgebrochen hatte, nahmen die Polizisten den 30-Jährigen mit seiner Beute auf frischer Tat fest.

Den Festgenommenen brachten die Beamten anschließend zur Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er rund 2 Promille intus hatte. Er muss sich nun wegen zweifachen Einbruchs verantworten.

Mehrere Mülltonnenbrände in der Nacht zum Samstag

Kassel-Wehlheiden und Vorderer Westen (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag 22.01.2022 im Kasseler Westen mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Zu insgesamt 6 verschiedenen Örtlichkeiten mussten Feuerwehr und Polizei in dieser Nacht ausrücken, wobei in einem Fall auch ein Carport beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Bei den von der Polizei wegen der Brände eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen kontrollierten Streifen mehrere Personen an verschiedenen Orten. Ob einzelne dieser Personen im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten, wird nun intensiv geprüft. Zur Aufklärung der Brandserie bittet die Polizei zudem um Hinweise auf die Täter aus der Bevölkerung.

Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Süd-West berichten, ereigneten sich die Brände zwischen 3:00 Uhr und 4:15 Uhr. Zunächst hatte gegen 3:00 Uhr eine Mülltonne in der Bergmannstraße gebrannt, wobei das Feuer ein angrenzendes Carport beschädigt hatte. Es folgten brennende Mülltonnen in der Hansteinstraße, der Jäckhstraße, der Goethestraße, der Pettenkoferstraße sowie der Meysenburgstraße.

Zur Fahndung nach den Tätern waren mehrere Streifen verschiedener Kasseler Polizeireviere im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern nun an und werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Brand gemacht haben und weitere Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 bei der Polizei.

Weißer Bus kracht auf Autobahn in Leitplanke und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

BAB 7/Lohfelden (ots) – Eine sofortige Rundfunkwarnmeldung mussten Beamte der Baunataler Polizeiautobahnstation am Sonntagmorgen 23.01.2022 für die A 7 in Fahrtrichtung Norden veranlassen, um die Verkehrsteilnehmer vor auf der Fahrbahn liegenden Reifenteilen zu warnen. Bei ihrem Eintreffen fand die Streife weitere Fahrzeugteile auf der Autobahn, die nach einem Unfall verloren wurden.

Vom unbekannten Verursacher, der in die Seitenleitplanke gekracht war und ca. 6.000 Euro Schaden angerichtet hatte, fehlte bereits jede Spur. Die ermittelnden Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können.

Wie die eingesetzte Streife berichtet, war die Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers wegen der Reifenteile auf der Autobahn gegen 8:30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der unbekannte Unfallverursacher auf der A 7 in Fahrtrichtung Norden unterwegs und kurz vor dem Kreuz Kassel-Mitte hinter einer Kurve in die rechte Seitenleitplanke gekracht. Dadurch wurden 8 Teile Schutzwand und 10 Teile Leitplanke beschädigt.

Einige hundert Meter nach der Kollision platzte offenbar ein Reifen des von der Unfallstelle geflüchteten Fahrzeugs, bei dem es sich anhand der aufgefundenen Teile um einen weißen Omnibus handeln dürfte. Die Absuche der Polizisten nach dem Fahrzeug an den folgenden Anschlussstellen verlief ohne Erfolg. Wann genau sich der Unfall am frühen Sonntagmorgen oder der Nacht zum Sonntag ereignete, ist bislang nicht bekannt.

Wer ein Pannenfahrzeug auf der A 7 zwischen dem Kreuz Kassel-Mitte und der Anschlussstelle Kassel-Ost beobachtet hat oder andere Hinweise zu dem weißen Omnibus geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Polizeiautobahnstation unter Tel. 0561-910 1920 zu melden.

