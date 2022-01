Mannheim: Live@planetarium präsentiert Thomas Siffling – Flow am 28. Januar 2022

Mannheim – Aus SPACE JAZZ Nights wird Live@planetarium! Den Auftakt macht Thomas Siffling mit „Flow“.

Das Planetarium Mannheim nimmt seine Besucherinnen und Besucher wieder mit auf künstlerische Reisen in die Weiten des Weltalls. Vom bequemen Planetariumssessel aus erleben die Besucherinnen und Besucher einzigartige Live-Veranstaltungen unterm Sternenhimmel – ein großartiger Hör- und Sehgenuss mit eigens für die Veranstaltungen zusammengestellten Visualisierungen.

Kuratiert wird die Veranstaltungsreihe von Thomas Siffling.

Elektronische Sounds, satte Grooves, einzigartige musikalische Stimmungen in bester Miles Davis Tradition – Seit vielen Jahren zählt Thomas Siffling durch den Einsatz elektronischer Erweiterungen in seiner Musik zu den Vor- und Wegbereitern der europäischen Jazzszene. Seine Musik lässt sich mit einer Mischung aus norwegischen Spähern eines Bugge Wesseltoft, kompatiblen Groove-Elementen à la Medeski Martin Wood und einer trompeterischen Tradition eines Miles Davis am besten beschreiben. Nachvollziehbare Sounds treffen auf pulsierende Grooves, die keine Füße stillstehen lassen. Gepaart mit wohlklingenden Melodien bietet Flow zeitgemäßen Jazz, der sowohl Jung als auch Alt, Purist als auch Gelegenheitshörer anspricht und einfach nur Spaß macht. Thomas Siffling: Trompete, Electronics Konrad Hinsken: Klavier, Fender Rhodes Dirk Blümlein: Bass Oli Rubow: Schlagzeug, Electronics

Live@planetarium

Thomas Siffling – Flow Freitag, 28.01.2022, 20.00 Uhr

Eintritt: 24,00 € (ermäßigt: 19,00 €)

Tickets sind bis auf weiteres ausschließlich online erhältlich.

Ort: Planetarium Mannheim, Kuppelsaal

Hinweise zum Besuch im Planetarium Mannheim während der Corona-Pandemie:

Aktuell gültige Corona-Regeln unter www.planetarium-mannheim.de/news/aktuelles

Infos unter www.planetarium-mannheim.de oder Tel. 0621 / 41 56 92

Tickets unter www.etix.com oder Tel. 0351 / 30 70 80 10

(zum Ortstarif, Montag bis Freitag, 09-18 Uhr)