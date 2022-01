PKW fährt unter Sattelzug – Grosses Glück im Spiel

A 61/Worms – Glück im Unglück hatten am 22.01.2022 gegen 23:45 Uhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer, die einen schweren Verkehrsunfall mit nur leichteren Prellungen und Schürfwunden überstanden.

Die beiden befuhren zur Unfallzeit mit ihrem PKW die A 61 bei Worms in Richtung Ludwigshafen. Vermutlich aufgrund Alkoholkonsums fuhr der 28-jährgie an der Unfallstelle unter das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges. Dabei erlitt der Fahrer lediglich leichte Verletzungen. An seinem PKW entstand Totalschaden, den die Polizei auf über 12.000 Euro schätzt. Da der Fahrer stark nach Alkohol roch und auch einräumte vor der Fahrt alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein gleich einbehalten. Auch der Beifahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Da der Fahrer zudem angab, die Bremsen seines PKW hätten nicht ordnungsgemäß funktioniert, wurde der PKW für weitere Untersuchungen sichergestellt. Sowohl der 28-Jährige als auch der 24-Jährige wurden vorsorglich im Klinikum Worms untersucht, konnten anschließend das Krankenhaus aber wieder verlassen. Der 30-jährige Fahrer des Sattelzuges, auf den der 28-Jährige aufgefahren war, blieb unverletzt. Allerdings wurde der Auflieger erheblich beschädigt. Hier schätzt die Polizei die Höhe des Sachschadens auf 10.000 Euro. Da die Hydraulik am Auflieger beschädigt wurde, dauerte die Bergung und das Abschleppen der am Unfall beteiligten Fahrzeuge insgesamt fast dreieinhalb Stunden.

Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, zwei der Polizei Worms, die Feuerwehren aus Worms und Worms-Pfeddersheim mit insgesamt sechs Einsatzfahrzeugen und 20 Kräften sowie der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen.

Mainz, Betrunkener Fußgänger auf A 60 gefährdet Autofahrer

Ingelheim

Am 23.01.22 kam es gegen 00:30 h auf der A 60 in Richtung Darmstadt, kurz vor der Anschlussstelle Lerchenberg zu einem Vorfall mit einem alkoholisierten Fußgänger. Dieser, ein 42-jähriger Mann aus Rüsselsheim, rannte mehrfach auf die Autobahn, wodurch dort fahrende Verkehrsteilnehmer nach Zeugenangaben bremsen und ausweichen mussten. Es kam zu keinen Personen- oder Sachschäden. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,60 Promille. Die Autobahnpolizei sucht jetzt gefährdete Autofahrer und Zeugen dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Trunkenheitsfahrt

Bingen, Saarlandstraße

Am 24.01.2022 gegen 12:00 Uhr meldete eine Zeugin einen augenscheinlich betrunkenen Kunden einer Bankfiliale. Die Streife konnte das Fahrzeug an der Halteranschrift feststellen. Der 38-jährige Fahrer befand sich noch im Treppenhaus auf dem Weg zu seiner Wohnung. Die Erstmeldung bestätigte sich, der Fahrer zeigte sich deutlich alkoholisiert und hatte sich sogar eingenässt. Die Durchführung eines Atemalkoholtests wurde abgelehnt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Beschuldigte muss nun mit einer mehrmonatigen Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Bingen, Schmittstraße

In der Zeit von Samstag, den 22.01.2022 gegen Nachmittag, auf den frühen Montagmorgen am 24.01.2022 wurde die Fensterfront einer Textilreinigung mit schwarzem Graffiti besprüht. Bei dem Schriftzug könnte es sich um den Namen „Mara“ oder „Maza“ handeln. Eine entsprechende Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Täterhinweise nimmt die Polizei Bingen entgegen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen

Am 24.01.2022 um 07:35 Uhr wurde im Rahmen einer Überwachung des Durchfahrtsverbots „Im Mittelpfad“ ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeiten-, sowie Strafverfahren eingeleitet.

Rivalisierende Jugendgruppen

Bingen

Bingen, 23.01., Speisemarkt, 17:50-21:50 Uhr. Im Stadtgebiet von Bingen kam es im genannten Zeitraum zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen zwei männlichen Jugendgruppen. Die Gruppen lauerten sich gegenseitig auf und griffen sich an, ausgestattet mit Schlagwerkzeugen wie Knüppeln. Die Situation beruhigte sich erst, als mit Unterstützung von Polizeikräften anderen Dienststellen die Gruppen getrennt und die Personalien festgestellt werden konnten. Bei den Auseinandersetzungen wurden insgesamt 6 Personen verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Überwachung Durchfahrtsverbot

Bingen

Am 24.01.2022 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 07:45 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot des Verbindungsstücks zwischen der Straße „Im Mittelpfad“ und der „Josef-Knettel-Straße“ durch eine Streife der PI Bingen überwacht. Hierbei konnten insgesamt drei Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt werden. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer drehten bei Erblicken der Streife allerdings ab und vermieden daher eine Sanktionierung. Neben den Verstößen gegen das Durchfahrtsverbot waren bei einem Fahrzeugführer die beiden Kinder auf dem Rücksitz nicht ordnungsgemäß gesichert. Die festgestellten Verstöße wurden gebührenpflichtig geahndet. Die Polizei Bingen wird auch zukünftig vermehrt Überwachungsmaßnahmen an der Kontrollörtlichkeit durchführen und bittet die Verkehrsteilnehmer entsprechend darum sich an die dort geltenden Verkehrsregeln zu halten.

Verkehrsunfall mit Flucht – Fahrer ermittelt

Nierstein – B420

Am Samstag, dem 22.01.2022, gegen 09:30 Uhr wurden Spaziergänger durch einen lauten Knall auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Der bis dato unbekannte 78-jährige Mann aus Köngernheim befuhr mit seinem PKW die B420 in Fahrtrichtung Nierstein und kollidierte kurz vor dem Ortseingang aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Verkehrsschild, das an einer Querungshilfe für Fußgänger auf einer Verkehrsinsel stand. Anschließend setzte er seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizeistreife konnte bei der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort einige Fahrzeugteile feststellen, die durch die Kollision zurückgeblieben sind. Im Rahmen nachfolgender Ermittlungen konnte in einer Werkstatt das verursachende Fahrzeug, das dort unter einem Vorwand kurz zuvor zwecks Reparatur abgegeben wurde, ausfindig gemacht werden. Der Fahrzeugführer, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet wurde, konnte zuhause angetroffen werden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Mehrere PKW-Aufbrüche – Zeugenaufruf

Dienheim

Wie gestern Morgen bekannt wurde, ereigneten sich im Zeitraum vom 21.01., 20 Uhr – 22.01., 08 Uhr insgesamt drei Aufbrüche von Fahrzeugen. Die PKW waren in der Kirchstraße, Berliner Straße und Gartenstraße abgestellt. Bei zwei Fahrzeugen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und im Anschluss der Innenraum durchwühlt, wobei ein 5-Euro-Schein entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. An den PKW wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 in Verbindung zu setzen.

Tödlicher Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Oppenheim

Am Abend des 22.01.2022 befuhr ein 31-jähriger Mann gegen 19:10 Uhr mit seinem PKW die Gartenstraße von der Friedrich-Ebert-Straße kommend in Fahrtrichtung Wormser Straße. Im Bereich der Hausnummer 28 fuhr er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW vorbei, als plötzlich eine 81-jährige Frau aus Oppenheim hinter dem geparkten PKW hervortrat, um die Fahrbahn von rechts nach links zu überqueren. Der Fahrer des PKW führte eine Gefahrenbremsung durch. Der Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Die Fußgängerin erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter mit den weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Verkehrsunfallursache betraut. Die freiwillige Feuerwehr Rhein-Selz und Bodenheim, Rettungsdienst inklusive Notarzt sowie zwei Notfallseelsorger und die Presse waren ebenfalls vor Ort.

Zudem war die Gartenstraße in diesem Bereich bis 22:30 Uhr voll gesperrt.

Verkehrsunfallflucht in Trechtingshausen

Bingen

Am späten Freitagabend wurde in der Kirchgasse in Sprendlingen durch einen Verkehrsteilnehmer ein Garagentor angefahren und beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.