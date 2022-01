Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Worms (ots)

In der späten Nacht des 22.01.2022 wurden am Bahnhof in Osthofen Steine werfende Jugendliche gemeldet. Ein augenscheinlich unter Drogen und Alkohol stehender 18-jähriger Osthofener fiel als einer der Hauptaggressoren auf.

Da er einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam und sich weiterhin aggressiv verhielt, musste er die Nacht in einer Zelle bei der Polizeiinspektion Worms verbringen. Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die Beamten fortlaufend und versuchte zwei Mal einen Beamten zu treten. Glücklicherweise traf er diesen nicht, sodass die Beamten nicht verletzt wurden. Selbst nach einigen Stunden im Polizeigewahrsam beruhigte er sich noch immer nicht, sodass nun ein Richter über die Dauer seines Aufenthalts im Polizeigewahrsam entscheiden wird.

Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, sowie Beleidigung und Bedrohung wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Schwangeren

Am 22.01.2022 gegen 22.30 Uhr kam es im Willy-Brandt-Ring in Worms zu einem Verkehrsunfall, als eine 22-jährige Autofahrerin aus Mannheim die ihr entgegenkommende, bevorrechtigte, schwangere 28-jährige Autofahrerin aus Worms beim Linksabbiegen übersah und ihr so die Vorfahrt nahm.

Der hinzugerufene Rettungsdienst stellte glücklicherweise fest, dass die schwangere 28-Jährige, sowie ihre 1-jährige, ebenfalls im Fahrzeug befindliche Tochter, nicht verletzt wurden. Insgesamt entstand bei dem Unfall schätzungsweise 1.300 EUR Sachschaden. Auch die anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.