Einbruch scheitert an Tür

Kreis Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben in Mackenbach in der

Freiherr-vom-Stein-Straße versucht in eine Wohnung einzusteigen. Die Diebe

machten sich an der Tür zu schaffen. Offensichtlich gelang es ihnen nicht, sie

aufzubrechen. Die Tür hielt stand. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten

Einbruchdiebstahls. Möglicherweise sind Zeugen verdächtige Personen aufgefallen.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Zeche geprellt

Kaiserslautern (ots) – Gegen eine „Zechprellerin“ ermittelt die Polizei seit

Sonntagvormittag. Die Frau war in Kaiserslautern in ein Taxi gestiegen und hatte

sich nach Pirmasens fahren lassen. Am Wunschort angekommen, stieg die Frau aus.

Sie gab gegenüber dem Fahrer an, dass sie kein Geld bei sich habe. Sie wollte zu

ihrem Bruder gehen und sich dort das Geld für die Fahrt holen. Sie ließ ihr

Handy als „Pfand“ zurück und machte sich auf den Weg, um das Geld zu besorgen.

Als die Dame nicht zurückgekehrte, schaltete der Taxifahrer die Polizei ein. Das

Handy der Frau übergab er den Polizeibeamten und stellte Strafantrag wegen

Betrugs. Die Ermittlungen nach der Zechprellerin laufen. |elz