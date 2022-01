Wohnungsfenster aufgehebelt,

Wiesbaden, Platter Straße, 20.01.2022, 09.00 Uhr bis 23.01.2022, 19.30 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend wurde eine Erdgeschosswohnung in

einem Mehrfamilienhaus in der Platter Straße von Einbrechern heimgesucht. Die

Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnung ein und ergriffen

anschließend unerkannt die Flucht. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch

nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen

Uneinsichtig wegen Maskenpflicht – Tankstellenmitarbeiterin beleidigt und

Trennscheibe beschädigt, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 23.01.2022, 10.15 Uhr,

(pl)In einer Tankstelle am Bahnhofsplatz hat ein Kunde am Sonntagvormittag eine

Mitarbeiterin beleidigt und die im Kassenbereich befindliche

Infektionsschutzvorrichtung beschädigt. Die 40-jährige Geschädigte hatte den

Mann, welcher gegen 10.15 Uhr ohne Mundnasenbedeckung den Verkaufsraum betrat,

um die Einhaltung der Maskenpflicht gebeten. Statt sich einsichtig zu zeigen,

reagierte der Kunde jedoch aggressiv. Er schlug mit der Faust gegen die im

Kassenbereich befindliche Plexiglasscheibe und beleidigte die Mitarbeiterin mit

einer sexuellen Äußerung. Durch den Faustschlag wurde die Trennscheibe

beschädigt. Der Unbekannte soll etwa 1,85 Meter groß sowie kräftig gewesen sein

und einen kurzen, schwarzen Vollbart sowie schwarze Haare gehabt haben. Er sei

dunkel gekleidet gewesen und habe eine schwarze Wintermütze getragen. Hinweise

nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verwirrter Jugendlicher schlägt Passanten mit

Holzstock, Idstein, König-Adolf-Platz, Freitag, 21.01.2022, 16:25 Uhr,

(mh) Am Freitagnachmittag hat ein verwirrter Jugendlicher mehrere Passanten in

Idstein mit einem Holzstock attackiert. Der 16-Jährige lief, mutmaßlich im

Rahmen eines psychischen Ausnahmezustands, durch Idstein und schrie wahllos

Personen an, denen er begegnete. Dabei schlug er mit einem Besenstiel nach

diesen. Er verletzte so einen Achtjährigen mit einem Stockschlag auf den Kopf.

Schließlich konnte er von Passanten am König-Adolf-Platz bis zum Eintreffen der

Polizei festgehalten werden. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Rucksack aus Fahrzeug entwendet,

Waldems, Steinfischbach, Postgasse, Sonntag, 23.01.2022, 15:00 Uhr bis 15:30

Uhr,

(mh) Am Sonntagnachmittag hat ein unbekannter Täter einen Rucksack aus dem

Kofferraum eines PKW in der Postgasse in Waldems entwendet. Während die Türen

des Fahrzeugs verschlossen waren, wurde der Kofferraum unabsichtlich nicht

verschlossen. Dies nutzte ein Täter, um sich Zugang verschaffen und den Rucksack

mit einem darin befindlichen Portmonee zu entnehmen. Er flüchtete in unbekannte

Richtung.

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter

der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.