Versuchter Einbruch in Geschäft

Alsfeld. Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagabend (21.01.) und Samstagmorgen (22.01.) in ein Geschäft am Ludwigsplatz einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand, weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen und unerkannt ohne Diebesgut flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Senior wird Opfer falscher Microsoft-Mitarbeiter

Homberg (Ohm). Ein lebensälterer Mann aus Homberg (Ohm) wurde in den vergangenen Tagen Opfer dreister Trickbetrüger. Der Senior erhielt mehrere Anrufe durch einen ihm unbekannten Mann, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Dieser gaukelte dem Geschädigten vor, dass dieser Opfer von Hackern geworden sei. Durch diesen Vorwand brachte er den Senioren dazu, ihm Fernzugriffe auf den Computer zu ermöglichen und damit auch auf vertrauliche Daten wie das Onlinebanking. Die Gauner erbeuteten mit ihrer Masche eine Summe im fünfstelligen Bereich.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon.

Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch

Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich.

Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich.

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert.

Personen.

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Alsfeld. Gewaltsam verschafften sich zwei junge Männer in der Nacht zu Samstag (22.01.), gegen 1.30 Uhr, Zugang zu einem Vereinsheim in der Straße „An der Siechkirche“. Im Inneren nahmen sie eine geringe Summe Bargeld sowie weiteres Diebesgut – darunter eine Bluetooth-Box – an sich. Durch das Einschlagen mehrere Fensterscheiben wurde ein aufmerksamer Zeuge auf den Einbruch aufmerksam und alarmierte die Polizei. Eine Streife der Polizeistation Alsfeld konnte die Einbrecher – ein 15-jähriger Kirtorfer sowie ein 29-jähriger Alsfelder – auf frischer Tat im Vereinsheim antreffen und festnehmen. Den 15- und 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

(1) FD

Zusammenstoß auf B 458 – Vier Verletzte

Fulda. Eine 40-jährige VW-Fahrerin aus Fulda fuhr am Samstag (22.01.), gegen 18 Uhr, an der Anschlussstelle Fulda-Mitte, aus nördlicher Richtung kommend, von der A 7 ab und wollte die Bundesstraße 458 in Richtung Danziger Straße (Künzell) überqueren. Ein 50-jähriger RAM-Fahrer aus Fulda befuhr zur gleichen Zeit die B 458 von Petersberg kommend in Richtung Dipperz. An der dortigen Kreuzung missachtete nach derzeitigen Erkenntnissen die VW-Fahrerin das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit dem bei Grünlicht fahrenden RAM-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde die 40-jährige Fuldaerin schwer verletzt. Der 50-Jährige sowie zwei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro.

Polizeistation Fulda

(2) HEF

Unfall im Kreisverkehr

Bebra. Am Sonntag (23.01.), gegen 16.20 Uhr, fuhr eine Mercedes-Fahrerin aus Bebra aus der Nürnberger Straße kommend auf den dortigen Kreisverkehr zu. Hierbei übersah sie eine Skoda-Fahrerin aus Alheim, welche sich bereits aus der Bahnhofstraße kommend im Kreisverkehr befand und in Richtung Hersfelder Straße weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfall beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (20.01.), gegen 14 Uhr, wollte ein 34-jähriger Mann aus Warschau/Polen mit seinem Peugeot 307 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße aus einer Parklücke ausparken und stieß dabei gegen den Audi Q5 eines 65-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen

Niederaula. Am Samstag (22.01.), gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Braila/Rumänien mit einem Lastzug die Landstraße 3140 aus Niederaula kommend in Fahrtrichtung Unterwegfurth. Auf der Strecke wollte der Mann den Lkw wenden. Beim Rangieren kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und rutsche in den Graben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. An der Unfallstelle liefen circa 150 Liter Diesel in die Flurgemarkung. Da der Lkw nicht mehr fahrbereit war, musste er durch einen Abschleppwagen geborgen werden. Die Feuerwehr Niederaula errichtete vor Ort Wassersperren wegen des ausgelaufenen Diesels.

Wildunfall mit erheblichem Schaden

Neuenstein. Am Samstag (22.01.), gegen 23.40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Melsungen mit seinem Golf die Bundesstraße 324 von Obergeis kommend in Richtung Untergeis. Auf der Strecke überquerte ein Wildtier die Fahrbahn. Der Mann aus Melsungen versuchte auszuweichen, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechtsseitig von der Fahrbahn abkam. Hierbei fuhr der Golf eine Böschung hinunter und überschlug sich auf dem dortigen Acker. Neben dem 24-jährigen Fahrer befanden sich noch zwei weitere Insassen in dem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Der Golf war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

(3) VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Dienstag (18.01.), gegen 12 Uhr, parkte ein 77-jähriger Pkw-Fahrer seinen VW Touran in der Straße „Neuer Steinweg“ in einer Parkfläche an der rechten Straßenseite. Als er gegen 13 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der vorderen Stoßstange im linken Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren den VW touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641-9710. Am Touran entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Freitag (21.01.), gegen 14.30 Uhr, parkte ein 46-jähriger Pkw-Fahrer seinen BMW in der Straße „Neuer Steinweg auf dem dortigen Parkplatz. Als er am Samstag (22.01.), gegen 10 Uhr, wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser im hinteren rechten Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641-9710. Am BMW entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein-Stockhausen. Am Sonntag (23.01), gegen 1.15 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW E320 die Kreisstraße von Stockhausen kommend in Richtung Müs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über seinen BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr das Wiesengelände, welches parallel zur Fahrbahn verläuft. Nach etwa 200 Metern fuhr der BMW in eine dort befindliche Hecke und kam zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 40-jährige Fahrzeugführer leicht. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Da bei dem 40-jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Fulda. Am Sonntagabend (23.01.), gegen 18.45 Uhr, brannte es in einer Lagerhalle eines Holz verarbeitenden Betriebes im Fuldaer Ortsteil Sickels, wir berichteten. Die Kriminalpolizei Fulda führt die Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Ursprungsmeldung:

Gegen 18.45 Uhr kam es am 23.01.2022 zum Ausbruch eines Brandes in einer Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Fulda – Sickels. Dabei gerieten vermutlich zunächst Gasflaschen in Brand. Das Feuer dehnte sich schließlich am Boden des Gebäudes aus. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch das Dach und möglicherweise eine dort befindliche Photovoltaikanlage beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr Fulda war mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile. Die Ermittlungen zur Brandursache wurde von der Kriminalpolizei übernommen.

Pkw gestohlen – bereits wieder aufgefunden

Fulda. In der Nacht auf Sonntag (23.01.) stahlen Unbekannte einen silbernen Audi 80 vom Grundstück eines Wohnhauses in der Prof.-Heller-Straße in Bronnzell. Das Auto wurde am Sonntagmorgen in der Gersfelder Straße in Eichenzell aufgefunden. Am Fahrzeug konnten im rechten Bereich der Frontstoßstange vermeintliche Unfallspuren – in Form von blauen Farbanhaftungen – festgestellt werden. Wer zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auffällige Beobachtungen zu einem entsprechend Unfallgeschehen oder zum Pkw selbst gemacht hat, wird gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Einbruch in Arztpraxis

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (22.01.) und Sonntagmittag (23.01.) in eine Arztpraxis in der Sturmiusstraße ein. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in die Behandlungsräume, stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Hünfeld. In der Forsthausstraße brach ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag (23.01.), gegen 4 Uhr, in eine Gaststätte ein. Der Täter hebelte eine Hintertür des Hauses auf, durchsuchte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss unerkannt. Er hinterließ circa 200 Euro Sachschaden. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben folgende Täterbeschreibung: männlichen, zwischen 30 und 40 Jahren alt, er trug einen Kapuzenpullover mit Aufdruck auf den Ärmeln und der Brust, eine Jogginghose mit Seitentaschen, Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack mit der Aufschrift „Puma“. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fahrradgeschäft

Fulda. In der Nacht auf Montag (24.01.), gegen 2.30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Fahrradladen in der Dr.-Raabe-Straße ein. Die Täter zerschlugen eine gläserne Zugangstür und durchsuchten die Verkaufsräume. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

20-Jähriger nach Einbruch in Café festgenommen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirchheim. Ein vorerst unbekannter Mann warf am Samstag (22.01), gegen 23.50 Uhr, mit einem Stein ein Fenster eines Cafés in der Hauptstraße ein. Durch die kaputte Scheibe öffnete er dieses und gelang so in den Verkaufsraum. Dort entwendete er bislang unbekanntes Diebesgut und flüchtete. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Einbruch, bei dem rund 200 Euro Sachschaden entstanden, und alarmierten umgehend die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld kurze Zeit später einen 20-jährigen Kirchheimer als Tatverdächtigen zu ermitteln und festzunehmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung gegen den 20-Jährigen, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Brand in Lagerhalle in Fulda

Gegen 18.45 Uhr kam es am 23.01.2022 zum Ausbruch eines Brandes in einer Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Fulda – Sickels. Dabei gerieten vermutlich zunächst Gasflaschen in Brand. Das Feuer dehnte sich schließlich am Boden des Gebäudes aus. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch das Dach und möglicherweise eine dort befindliche Photovoltaikanlage beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr Fulda war mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile. Die Ermittlungen zur Brandursache wurde von der Kriminalpolizei übernommen.

Unfall mit Personenschaden in der Lindenstraße in Fulda

Am Sonntag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Kreuzung Lindenstraße/Petersberger Straße in Fulda. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Tann befuhr mit ihrem VW Golf die Petersberger Straße in Richtung Rangstraße. In Höhe der Kreuzung Lindenstraße wollte ein 30-jähriger Audi-Fahrer aus Niedersachsen aus der Lindenstraße in die Petersberger Straße nach links einfahren. Dabei wurde der Audi von dem Golf erfasst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht die Möglichkeit, dass die Golffahrerin das Rotlicht der Verkehrsampelanlage missachtet haben könnte. Bei dem Unfall wurden die Beifahrerin im Golf, eine 25-jährige Frau aus Hilders, sowie der Fahrer des Audi leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 5000EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich bei der Polizei in Fulda zu melden.