Steinewerfer gefasst,

Flörsheim, Bahnhofstraße, Freitag, 21.01.2022, 22:05 Uhr bis 22:50 Uhr,

(mh) Am Freitagabend wurde ein Heranwachsender von einer Polizeistreife aufgegriffen, nachdem er zuvor S-Bahnen mit Steinen beworfen hatte. Der 19-Jährige war in einer Gruppe im Bereich des Gleisbetts unterwegs gewesen. Im weiteren Verlauf nahm er Steine aus dem Gleisbett und bewarf damit mehrere vorbeifahrende S-Bahnen, wodurch bei zwei der Bahnen ein Schaden entstand. Eine alarmierte Streife konnte den Täter dann feststellen und kontrollieren. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.

Fensterscheibe eingeworfen,

Bad Soden, Neuenhain, Kronthaler Straße, Samstag, 22.01.2022, 14:40 Uhr,

(mh) Am Samstagnachmittag hat ein Unbekannter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Kronthaler Straße in Neuenhain eingeworfen. Der Täter verwendete hierfür nach Zeugenaussagen eine Bierflasche, es entstand Sachschaden von ca. 700EUR. Der Mann sei ca. 170 cm groß und ungefähr 20 Jahre alt gewesen. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil mit gelbem Aufdruck, einer schwarzen Mütze und einer schwarzen Jogginghose.

Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

Mehrere Fahrzeuge durch Autodiebe angegangen, Flörsheim, Bachweg, Hochgewann, Liebigstraße Freitag, 21.01.2022, 03:00 Uhr bis 11:30 Uhr,

(mh) In der Freitagnacht wurden in verschiedenen Straßen in Flörsheim insgesamt vier Fahrzeuge durch unbekannte Täter mit der Zielrichtung, diese zu entwenden, aufgebrochen. Die Täter verschafften sich mittels Hebelwerkzeugen Zugang zu den PKW der Marken Audi, Opel, VW und Dacia und entfernten die Abdeckung der Verkabelung rund um die Lenkräder. Augenscheinlich machten sie sich an der Elektronik zu schaffen, um die Fahrzeuge kurzzuschließen, was jedoch nicht gelang. Die Autoeinbrecher flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mitzuteilen.

Grablichter von Unbekanntem zerstört, Hochheim, Steinweg, Samstag, 22.01.2022, 18:30 Uhr bis Sonntag, 23.01.2022, 09:15 Uhr,

(mh) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter auf dem Friedhof am Steinweg in Hochheim die Totenruhe gestört und Grabverzierungen beschädigt. Es wurden mehrere Gläser von Grablaternen eingetreten und Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR verursacht. Nach der mutwilligen Zerstörung flüchtete der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat werden gebeten, Hinweise über die Telefonnummer (06145) 5476-0 an die Polizeistation Flörsheim zu übermitteln.