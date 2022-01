1500 Liter Heizöl in der Werra

Werra-Meißner-Kreis (ots) – Am Samstag 22.01.2022 kam es im Werra-Meißner-Kreis und im angrenzenden Wartburgkreis zu einem größeren Einsatz der Feuerwehren entlang der Werra. Gegen 09.20 Uhr wurde durch einen Zeugen aus Wanfried ein größerer Ölfilm auf der Werra gemeldet.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass ca. 1.500 Liter Heizöl im Bereich Treffurt, von einer dort ansässigen Firma, in die Werra gelangt sind. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren versuchten mittels Ölsperren das Heizöl aufzufangen. Nach jetzigem Stand verliefen die Maßnahmen erfolgsversprechend. In Höhe der Ortslage Kleinvach (Bad Sooden-Allendorf) waren keine Verunreinigungen mehr feststellbar.

Ein Fischsterben wurde bislang nicht beobachtet.

Die Auswirkungen auf die Umwelt müssen noch festgestellt werden.

Brand

Bad Sooden-Allendorf (ots) – Am Montagmorgen 24.01.2022 wird ein Brand in der Bismarckstraße in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Gegen 08:21 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert, nachdem es in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses zu einer Rauchentwicklung kam. Es stellte sich heraus, dass die Stromzuleitung zur Gastherme im Kabelschacht in Brand geraten war.

Der Brand konnte mit einem Feuerlöscher schnell gelöscht werden. Die entsprechenden Sicherungen und der Gashaupthahn wurden geschlossen. Die Gast-Therme selbst war nicht vom Brand betroffen, so dass neben dem Kabelschacht nur noch eine Dachlatte angeschmort wurde. Die Brandursache dürfte daher aufgrund eines technischen Defekt verursacht worden sein.

Zusammenstoß mit Außenspiegel

Um 08:39 Uhr befuhr Montagmorgen 24.01.2022 eine 52-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Lessingstraße in Eschwege. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR kam.

Unfallflucht

Am Sonntag 23.01.2022 wurde zwischen 18-19:00 Uhr der linken Außenspiegel eines Pkw Opel Adam angefahren und beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Straße “Westring” in Höhe Haus-Nr. 68 in Eschwege. Sachschaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Wein

12 Flaschen Weißwein erbeutete vergangene Nacht ein unbekannter Dieb, der gegen 03:00 Uhr eine Kiste des Weines aus einem Lkw entwendete. Der Fahrer des Lkws befand sich zu dieser Zeit im Hinterhof eines Reformhauses am Eschweger Obermarkt, um von dort das Leergut zum Verladen zu holen.

Bei den Flaschen handelt es sich um Flachen mit einem Inhalt von 0,376 Liter pro Flasche. Der Schaden wird mit ca. 25 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Leitplanke gefahren

Um 13:56 Uhr befuhr gestern Mittag eine 59-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die B 451 in Richtung Trubenhausen. Auf der regennassen Fahrbahn kam sie in einer Rechtskurve direkt nach dem dortigen Viadukt mit dem Auto ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke auf der linken Seite (Gegenverkehr). Dabei wurde der Pkw und ca. sechs Meter der Leitplanke beschädigt.

Der Sachschaden wird mit ca. 3.000 EUR angegeben.

Diebstahl von Kennzeichen

In Großalmerode-Laudenbach wurden in der vergangenen Nacht die amtlichen Kennzeichen (ESW-LL 11) von einem Pkw Dacia abmontiert und entwendet. Der Pkw war in der Straße “Am Kirchhof” geparkt, wo die Tat heute Morgen um 08:45 Uhr entdeckt wurde.

Schaden: 40 EUR; Hinweise: 05602/93930.

