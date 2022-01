Friedrichsdorf-Bahnhof (ots) – Am Freitagabend 21.01.2022 gegen 21:25 Uhr kletterte am Bahnhof Friedrichsdorf, ein 14-Jähriger auf einen am Bahnsteigende befindlichen Oberleitungsmast und erlitt einen Stromschlag. Mit großflächigen Verbrennung wurde der 14-Jährige in das SANA-Klinikum Offenbach verbracht.

Zuvor wurde der Verunfallte durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Für die Unfallermittlungen der Bundespolizei wurde der Bahnhof Friedrichsdorf rund 3 Stunden gesperrt. Ersten Ermittlungen zufolge kletterte der 14-Jährige auf den Oberleitungsmast, um ein Foto von sich zu fertigen.

Wichtiger Hinweis der Bundespolizei:

Bereits die Nähe zu Bahn-Oberleitungen genügt für einen Stromüberschlag. Die Bahn-Oberleitung muss hierfür nicht berührt werden. Die Gefahren, die von Bahn-Oberleitungen ausgehen, sind also nicht sichtbar.

Wird ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zur Bahn-Oberleitung unterschritten, bedeutet dies, mit seinem Leben zu spielen! Die Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von 15.000 Volt, das sind 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause.

