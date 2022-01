Wiesbaden-Hauptbahnhof (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen einen 34-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Am Samstagabend 22.01.2022 griff der Mann im Hauptbahnhof einen 50-Jährigen von hinten mit einem Holzstock an und schlug in Richtung Kopf. Dabei erlitt der Geschädigte einen Knochenbruch im Schädel sowie Verletzungen am Ohr.

Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Hintergründe für den tätlichen Angriff sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei der Festnahme wurde bekannt, dass sich der 34-jährige Täter trotz einer Wiedereinreisesperre widerrechtlich in Deutschland aufhielt und per Haftbefehl gesucht wurde. Der 34-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

