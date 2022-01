Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mit Blumentopf geworfen

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.01.2022 gegen 04:30 Uhr kam es in der Vigilienstraße in Bad Dürkheim zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Zeitungsausträgerin und einer Anwohnerin. Im Rahmen dieser Streitigkeiten warf die Anwohnerin gezielt einen Blumentopf von ihrem Balkon in Richtung des Fahrzeuges der Zeitungsausträgerin. Glücklicherweise wurde das Fahrzeug nicht beschädigt. Gegen die Anwohnerin wird nun wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt.

Bad Dürkheim: Ortsschild gestohlen

Bad Dürkheim – Leistadt (ots) – Im Zeitraum von 23.01.2022 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr wurde das Ortschild am Ortseingang von Leistadt, von Weisenheim/Berg kommend, entwendet. Bislang unbekannte Täter schraubten das Ortsschild und ein Parkplatzschild ab. Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Morgen dann den Diebstahl festgestellt und die Polizei informiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit umgekippten Sattelzug

Grünstadt, A6 (ots) – Nach einem Verkehrsunfall mit einem umgekippten Sattelzug ist die A6 in Höhe Grünstadt in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Der Alleinunfall ereignete sich gegen 04:30h, der Fahrer des LKW wurde hierbei nur leicht verletzt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kirchheim abgeleitet. Für die Bergung des Sattelzugs wird die A6 in Fahrtrichtung Mannheim auch noch für die nächsten Stunden gesperrt bleiben müssen. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Zur Zeit ist neben der PAST Ruchheim die Feuerwehr, die AM Wattenheim sowie ein beauftragtes Abschleppunternehmen im Einsatz. Es wird nachberichtet. (Stand: 06:00 Uhr)

Wattenheim: Fahranfänger verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Wattenheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag gegen 02 Uhr wurde die Polizei Grünstadt zu einem Verkehrsunfall auf der L 520 bei Wattenheim gerufen. Der 18-jährige Fahranfänger aus dem Leiningerland kam in der Linkskurve auf Höhe der Hetschmühle nach rechts von der Fahrbahn ab und schleifte mit seinem Fahrzeug mehrere Dutzend Meter an der Leitplanke entlang bis es zum Stehen kam. Bei dem jungen Fahrer konnte während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch festgestellt werden, der Alkoholtest ergab 1,4 Promille. Im Anschluss wurde der Führerschein sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde total beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der junge Mann zeigte Einsicht und gestand einen „dummen Fehler“ gemacht zu haben.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):