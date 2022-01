Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Freitag ereignete sich gegen 17:20 Uhr im

Elf-Freunde-Kreisel ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde.

Ein 84-jähriger Mann aus Kaiserslautern befuhr mit seinem Fahrzeug den Kreisel

und wollte diesen in Richtung Eisenbahnstraße verlassen. Hierbei übersah er

einen 36-jährigen Fußgänger, ebenfalls aus Kaiserslautern, der gerade den dort

befindlichen Zebrastreifen überqueren wollte, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der 36-Jährige zog sich Verletzungen am Bein zu. Er wurde zur weiteren

Behandlung ins Krankenhaus gebracht. |pvd

Einbruch in Einfamilienhaus

Mehlingen (ots) – Unbekannte sind am gestrigen Freitagnachmittag in ein

Einfamilienhaus in Mehlingen eingedrungen. Die Abwesenheit der Bewohner nutzen

die Täter aus und gelangten durch Einschlagen der Scheibe einer Terrassentür ins

Anwesen. Die Täter durchsuchten das Haus und erbeuteten Schmuck. Sie konnten

unerkannt entkommen. |pvd

Elfjähriger nach Unfall mit E-Scooter verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen späten Samstagnachmittag wurde ein

Elfjähriger aus Kaiserslautern bei einem Sturz vom E-Scooter verletzt. Der Junge

stand gegen 17:00 Uhr zusammen mit seinem 38-jährigen Vater auf einem E-Scooter,

als das Gefährt in der Königstraße einen Treppenabsatz streifte. Die Beiden

kamen zu Fall. Hierbei zog sich der Elfjährige eine Gehirnerschütterung zu und

wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Vater blieb bei dem Sturz unverletzt. |pvd