Kreis Bergstraße

Einhausen: Weihnachtsbaum löst Brand aus – Zwei Bewohner verletzt

Einhausen (ots) – Am späten Freitagabend (21.01.) löste ein mit echten Kerzen

beleuchteter Weihnachtsbaum einen Zimmerbrand aus. Um 23:35 Uhr wurde der

Rettungsleitstelle in Heppenheim der Brand in einem Einfamilienhaus mitgeteilt.

Die Bewohner, ein 60-jähriger Mann und seine 56-jährige Frau hatten den Brand

bereits gelöscht und sich dabei leichte Verbrennungen zugezogen. Sie wurden mit

Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus

gebracht. Die sofort entsandte Feuerwehr belüftete das stark verqualmte Haus. Es

ist für die heutige Nacht nicht bewohnbar. Der ebenfalls anwesende, 23-Jährige

Sohn der Familie blieb unverletzt und kommt bei Bekannten unter. Am Gebäude

selbst ist kein Schaden entstanden. Jedoch sind Wände und Decken teils stark

verrußt und auch die Einrichtung des betroffenen Raumes ist beschädigt worden.

Darmstadt

Brensbach: Erfolglose Flucht vor der Polizei

Brensbach (ots)

Am Freitagnachmittag (21.01.2022) fiel Beamten der Verkehrsinspektion um 16:35 Uhr in Brensbach (Odenwaldkreis) eine Gruppe jugendlicher Motocross-Fahrer auf, die mit ihren Maschinen beim Anblick der Streife aus bisher unbekannten Gründen in verschiedene Richtungen die Flucht ergriffen. Nach einer Verfolgungsfahrt über Feld- und Waldwege konnte letztlich ein 16-jähriger Brensbacher mit seinem Fahrzeug gestoppt werden. Er hatte zuvor mehrfach Anhaltesignale missachtet und hielt erst nach Ansprache über den Außenlautsprecher des Funkwagens an. Da der Verdacht besteht, dass an seiner Crossmaschine diverse technische Veränderungen vorgenommen wurden, wurde das Gefährt sichergestellt. Die Maschine wird einem Sachverständigen zur Begutachtung vorgeführt werden. Da der Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, wird er sich eventuell wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Zudem wird geprüft, ob er sich bei seiner Flucht vor der Polizei wegen eines illegalen Rennens strafbar gemacht hat.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim – Kellerbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Reinheim (ots) – Ein Feuer im Kellerbereich eines Einfamilienhauses im

Reinheimer Ortsteil Ueberau führte am späten Samstagabend (22.01.) zum Einsatz

von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Um kurz nach 22:00 Uhr meldeten

Bewohner selbst den Brand über die Notrufnummer 112 an die Zentrale Leitstelle

Dieburg. Die umgehend alarmierten Feuerwehren aus Reinheim und den Ortsteilen

Ueberau und Georgenhausen konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und

löschen. Ein 66-Jähriger Bewohner hatte Rauchgase eingeatmet. Er wurde vor Ort

vom Rettungsdienst versorgt und konnte anschließend entlassen werden. Die

Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten

Erkenntnissen war das Feuer im Nahbereich eines Feststoffbrennkessels und dem

dort gelagerten Holz ausgebrochen. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gibt

es nicht. Nachdem die Feuerwehr da Haus belüftet hat, ist es grundsätzlich noch

bewohnbar, allerdings kann es derzeit nicht wie gewohnt geheizt werden. Die

Bewohner wollten zunächst im Haus bleiben. Ein Techniker wird sich im Laufe des

Sonntags um die durch das Feuer beschädigte Heizungsanlage kümmern. Nach ersten

Schätzungen liegt der Sachschaden bei ca. 10.000 Euro. Gefertigt: EPHK René

Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151/969-40312

Dieburg – 12-jähriger an Bushaltestelle beraubt – Polizei bittet um Hinweise

Dieburg (ots) – Am Freitagabend (21.01.) wurde in Dieburg, an der Bushaltestelle

in der Klein-Zimmerner Straße nahe eines großen Einkaufsmarktes ein 12-jähriger

Junge überfallen und beraubt. Gegen 19:20 Uhr wurde der er von drei Männern

angesprochen und von einem mit einem Messer bedroht. Ihm wurde die Geldbörse

weggenommen und das Bargeld, ganze 22 Euro, geraubt. Die Geldbörse gaben die

Täter zurück. Anschließend entfernten sich die Männer in Richtung Groß-Zimmern.

Der 12-Jährige blieb unverletzt. Die Räuber werden wie folgt beschrieben: Alle

ca. 20-30 Jahre alt, mit schwarzen Sturmhauben maskiert und mit schwarzer

Oberbekleidung und dunkler Hose bekleidet. Der Erste war ca. 180-185 cm groß und

schlank. Der Zweite ebenso groß aber kräftig bis dick. Der Dritte war nur ca.

160 bis 170 cm groß und schlank. Eine unverzüglich nach Mitteilung eingeleitete

Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt

bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf

In der Zeit zwischen Samstag, 22.01.22, 13:40 Uhr und Sonntag, 23.01.222 13:30 Uhr wurde ein in der Goethestraße am Straßenrand parkender schwarzer Kombi durch ein vermutlich vorbeifahrendes unbekanntes Fahrzeug gestreift und dabei beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Unfallverursacher ein blaues KFZ geführt haben könnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen/Geschädigte gesucht!

68649 Groß-Rorheim (ots) – Am Samstag, dem 22.01.2022, gegen 08:00 Uhr,

ereignete sich in der Rheinstraße in Groß-Rohrheim zwischen den Hausnummern 134 – 57, eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Rheinstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte und kollidierte infolge des Genusses von Alkohol mit mindestens vier geparkten Pkw. Hierbei entstand hoher Sachschaden.

Nachdem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, kam er,

vermutlich aufgrund der Beschädigungen an seinem Pkw, dann in der Mannheimer

Straße in Gernsheim, Ortsteil Klein-Rohrheim, in Fahrtrichtung Gernsheim zum

Stehen. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum

Unfallgeschehen geben können, sowie mögliche weitere Geschädigte, sich bei der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag, den 21.01.2022, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 07:40 Uhr ereignete sich in Rüsselsheim, in der August-Bebel-Straße in Höhe der Hausnummer 24-30 eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf den den Gehweg und übersah eine 11-jährige Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Hierbei erlitt das Kind leichte Prellungen am Bein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Pkw liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizeistation in Rüsselsheim zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Kriminelles Duo überfällt Einkaufsmarkt – Polizei bittet um Hinweise

Um kurz vor 22:00 Uhr am Freitagabend (21.01.) wurde ein Einkaufsmarkt im Ortsteil Walldorf überfallen. Zur Tatzeit betraten zwei maskierte junge Männer den Markt im Vitrolles-Ring und bedrohten die anwesenden Angestellten mit einem säbelartigen Messer und einem spitzen Gegenstand. Sie nahmen sich mehrere hundert Euro in Scheinen und flüchteten zu Fuß in Richtung des nahe gelegenen Waldes. Die Angestellten blieben unverletzt. Das kriminelle Duo wird wie folgt beschrieben: Beide Männer waren ca. 20 – 25 Jahre alt und 180 bis 190 cm groß. Sie trugen dunkle Strickmützen und hatten als Maskierung ein schwarzes Tuch oder Schal vor dem Gesicht. Einer trug eine schwarze Sportjacke mit Emblem auf der Brust. Der Andere eine schwarze Joggingjacke und -hose. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, in die zeitweise auch der Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief bislang ohne den gewünschten Erfolg. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 696-0.

Groß-Gerau/Darmstadt: Alkoholisierter Mann löst Polizeieinsatz aus

Groß-Gerau/Darmstadt (ots) – Weil er mit einem Küchenmesser in der Hand in

Groß-Gerau in einen Linienbus einstieg, löste ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis

Groß-Gerau einen Polizeieinsatz aus. Ein Zeuge meldete diese Beobachtung am

Freitagnachmittag (21.01.), um 16:35 Uhr über den Polizeinotruf der Leitstelle

der Polizei. Sofort entsandte Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich in

einem Bus in Richtung Darmstädter Hauptbahnhof lokalisieren. Er saß im hinteren

Bereich und schnitt sich mit dem Messer Wurst auf, die er im Bus verzehrte. Da

der 36-Jährige den Einsatzkräften bereits als psychisch auffällig und renitent

bekannt war, bestiegen Beamte in Zivil den Bus und mehrere Streifenwagen folgten

dem Bus bis zur Endhaltestelle. Dort erfolgte die Kontrolle des Mannes. Er war

zwar alkoholisiert und hatte während der Fahrt mehrfach laut wirres Zeug

kundgetan, jedoch hatte er niemanden bedroht oder gefährdet. Vorsorglich wurde

das Messer sichergestellt und der Mann nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wieder entlassen. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom

Dienst, Tel.: 06151/969-40312

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Höchst im Odenwald (ots) – Am Sonntag (23.01) um 06:50 Uhr befuhr ein 19jähriger

Michelstädter mit seinem Pkw aus Höchst kommend die B426 in Fahrtrichtung

Höchst-OT Mümling-Crumbach. Auf diesem Streckenbereich kam der Fahrer nach

rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Michelstädter wurde

bei der Kollision schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben des jungen Mannes sei er einem Reh ausgewichen. Nach bisherigem

Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der Fahrer beim Verkehrsunfall

alkoholisiert gewesen sein könnte. Eine Blutentnahme wurde bei ihm durchgeführt

und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Der Sachschaden am Pkw dürfte ca.

5000,- EUR betragen. Die Polizeistation Höchst erbittet Zeugenhinweise unter

06163-9410.

Brennholzdiebstahl im Wald von Höllerbach, gespaltenes Holz im Wert von ca. 1000 EUR entwendet.

Brensbach OT Höllerbach (ots) – In der Zeit vom Mittwoch den 19.01.2022, bis

Samstag den 22.01.2022, entwendeten unbekannte Täter aus dem Wald zwischen

Höllerbach und Hummetroth gelagertes Buchen-Eichenholz. Es handelt sich hier um

ca. 10 laufende Meter gespaltenes Holz, Meterstücke, welches durch den

Geschädigten dort fachmännisch aufgesetzt war. Der Tatort befindet sich im FLUR

4, Flurstück I und liegt rechtsseitig, ca. 500 Meter nach Höllerbach in Richtung

Hummetroth, erreichbar über die dortige L 3106, an einem Waldweg. Es ist davon

auszugehen, dass die Täter über die Landesstraße L3106 an den Tatort fuhren und

hier das Holz entwendeten. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass

die Täter ein geländegängiges Fahrzeug, insbesondere einen SUV/ Transporter/ Bus

mit großem Laderaum, ggf. mit Allradantrieb, nutzten. Es ist nicht

auszuschließen, dass die Täter nach dem Beladen in Richtung Westen, Höllerbach,

insbesondere die Straße „In der Strieth“ nutzten, da diese Straße über den

Waldweg erreichbar ist.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe:

Wer kann zu dem genannten Tatzeitraum Hinweise auf Fahrzeuge und Personen geben,

die sich im Tatortbereich aufhielten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidirektion Odenwald-Erbach, RKI-K 41

entgegen.