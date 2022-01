Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden

36251 Bad Hersfeld. Am Samstag, d. 22.01.2022, gegen 20.16 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Mann aus Neuenstein mit einem Pkw von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach rechts auf die Homberger Straße (Bundesstraße 324), um in Richtung Innenstadt weiter zu fahren.

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Göttingen, ebenfalls auf der Homberger Straße, in entgegengesetzter Richtung.

Nach ersten Ermittlungen geriet der Mann aus Neuenstein, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, bei der Einfahrt auf die Bundestraße über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß mit dem Pkw der Fahrzeugführerin aus Göttingen zusammen.

Die 27-jährige Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt und im Klinikum Bad Hersfeld ambulant behandelt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7500,- Euro geschätzt.

Da bei dem 21-jährige Unfallverursacher Alkohol in der Atemluft festgestellt werden konnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Heringen – Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Am Freitag, den 21.01.2022 zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr parkte eine Pkw- Fahrerin aus Heringen ihren Pkw Nissan auf dem Parkplatz des Markplatzes. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Die hintere rechte Stoßstange wies mehrere frische Kratzer auf, der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte vermutlich bei Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug den Nissan der Heringerin. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621 / 932-0.

Alleinunfall – B 279 Altenfeld – Hettenhausen

Am Samstag, dem 22.01.2022 gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 279 zwischen Altenfeld und Hettenhausen ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Der 43 – jährige Fahrer eines BMW 320 i aus Ilmenau kam ca. 600 Meter hinter der Ortschaft Altenfeld nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach das Geländer eines Wassereinlaufes, durchfuhr den Böschungsbereich und kam nach ca. 40 m im rechten Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda verbracht. Da der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss bestand wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehr und Straßenmeisterei waren auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz. Die Fahrbahn musste kurzzeitig vollgesperrt werden.

Vorfahrtsverstoß

Am Freitag, dem 21.01.2022, kam es gg. 11:45 Uhr in Fulda im Einmündungsbereich Kohlhäuser Straße/Isarstraße zu einem Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung. Ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw Opel wollte von der Isarstraße nach links in die Kohlhäuser Straße einbiegen. Dabei übersah dieser den vorfahrtsberechtigten Pkw Ford einer 35-jährigen Frau Fulda, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide unfallbeteiligten Fzg. waren dadurch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10000,-EUR.

Sattelzug macht sich selbstständig

Am Samstag, dem 22.01.2022 kam es auf dem Lkw-Parkplatz der Rastanlage Rhönhof in Eichenzell zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Belarus hatte seinen Sattelzug gg. 17:00 Uhr an einer leicht abschüssigen Stelle des Parkplatzes gewohnheitsmäßig mit laufendem Motor abgestellt und machte im Fahrzeug Pause. Gegen 19:00 Uhr machte sich aus bislang ungeklärter Ursache der Sattelzug des Weißrussen selbstständig, rollte etwa 20m über den Parkplatz und prallte mit dem Frontbereich seiner Sattelzugmaschine gegen ein weiteres Lkw-Gespann.

Die verursachende Zugmaschine trug dadurch einen Sachschaden von 10.000 EUR, das geschädigte Gespann ca. 5.000 EUR Sachschaden davon. Personen wurden dabei zum Glück nicht verletzt.

Fahrer eines Klein-LKW nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstag, den 21.01.2022 gegen 11:10 Uhr kam es auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Hönebach und Friedewald zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Klein-Transporter aus dem Landkreis Havelland kam in einer langezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In diesem Bereich wird die A4 von Betongleitwand begrenzt.

Der Fahrer krachte vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn in die Betonwand und verletzte sich schwer. Beim Eintreffen der Streife war der Fahrer nicht ansprechbar.

Die Erstversorgung an der Unfallstelle übernahm der hinzugezogene Notarzt. Nach den ersten Maßnahmen wurde der Fahrer in den Schockraum des Klinikums Bad Hersfeld eingeliefert. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Rettungskräfte nicht. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschäzt.

Verkehrsunfallflucht am 21.01.2022 auf der L 3141 Höhe Schletzenhausen

Am 21.01.2022 ereignete sich gegen 23:05 Uhr auf der L 3141 zwischen Hosenfeld und Hainzell, Höhe der Ortschaft Schletzenhausen, eine Verkehrsunfallflucht. Ein 16-jähriger E-Bike-Radfahrer aus Hosenfeld befuhr mit seinem Bekannten, ebenfalls auf einem Fahrrad, die L 3141 Höhe Schletzenhausen in Richtung Hainzell. Ein bisher unbekannter PKW überholte die beiden Radfahrer und stieß hierbei mit dem rechten Außenspiegel gegen den Lenker des 16-jährigen Radfahrers. Dieser kam zu Fall und stürzte in den Straßengraben. Glücklicherweise wurde er hierbei nicht verletzt. Seine Bekleidung und das E-Bike wurden durch den Sturz beschädigt. Der PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit konnte der komplette rechte Außenspiegel aufgefunden werden. Ermittlungen ergaben, dass der Außenspiegel zu einem dunkelgrauen PKW der Marke Ford, Modell KA, gehört. Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise zu einem solchen Fahrzeug ohne rechten Außenspiegel unter der Telefonnummer 06655/96880.

Sexuelle Belästigung im Zug – Bundespolizei sucht Zeugen

Fulda (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde gestern Morgen

(20.01./07:10 Uhr) eine 27-jährige Frau aus Frankfurt a.M. im Regionalexpress

4502 (Doppelstockwagen, obere Ebene) auf der Fahrt von Frankfurt in Richtung

Fulda. Dabei soll ein bislang unbekannter Mann die Frau angestarrt und sexuelle

Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Daraufhin begab sich die 27-Jährige

zum Zugpersonal und meldete den Vorfall. Anschließend wurde umgehend die

Bundespolizeiinspektion Kassel informiert. Die verständigte Streife aus dem

Bundespolizeirevier Fulda begab sich zu dem Zug, der gegen 07:50 Uhr in der

Domstadt ankam. Der Täter konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden, da er

laut Zugpersonal vor Halt im Bahnhof Fulda ausgestiegen wäre.

Täterbeschreibung

Der Tatverdächtige soll 50-60 Jahre alt gewesen sein. Er hatte graue Haare und

war bekleidet mit einer dunklen Winterjacke. Auffällig war seine rote

Gesichtsfarbe.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.