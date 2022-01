Kriminalitätslage

Einbruch in Tankstelle, 35781 Weilburg, Frankfurter Straße, Freitag, 21.01.2022 21:55 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebeln das Schutzgitter eines Fensters auf der Rückseite des Tankstellengebäudes auf und schlagen die Scheibe ein. Der oder die Täter steigen in das Gebäude ein und entwenden eine bislang noch unbekannte Menge an Zigaretten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung und Beleidigung, 65520 Bad Camberg, Limburger Straße 49, Freitag, 21.01.2021 14:30 Uhr

Im Eingangsbereich eines Zoofachgeschäfts gerieten zwei männliche Hundehalter in Streit, nachdem sich ihre beiden an der Leine geführten Hunde nicht verstanden. Es kam zu Körperverletzungshandlungen und Beleidigungen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrslage

Verkehrsunfallflucht in 65549 Limburg, Hospitalstraße 1, Freitag 21.01.2022 zwischen 19:30 und 22:52 Uhr

Ein in der Hospitalstraße am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter silberner Peugeot 208 wurde durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein-und Ausparken, beschädigt. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich von circa 3000,- EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Alkoholeinfluss, 65594 Runkel, Im Langgarten, Samstag, 22.01.2022 11:05 Uhr

Der 51-jährige Fahrer eines PKW Ford Focus befuhr die Straße Im Langgarten in Runkel. In Höhe des dortigen Verbrauchermarktes führte eine Streifenbesatzung stationäre Verkehrskontrollen durch. Der Fahrzeugführer wurde kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung im Strafverfahren durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.