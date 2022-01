Versuchter Raubüberfall

Wiesbaden-Dotzheim, Hans-Böckler-Straße Freitag, 21.01.2022, 22:15 Uhr

(wo)Am Freitagabend wurde in der Hans-Böckler-Straße ein 68-jähriger Mann Opfer

eines versuchten Raubüberfalls. Der Wiesbadener war gerade auf dem Heimweg,

nachdem er sein Auto geparkt hatte, als ihm plötzlich ein unbekannter Täter

einen Schlag gegen die rechte Kopfseite versetzte und das Opfer zu Boden fiel.

Reaktionsschnell warf sich der Wiesbadener auf seine mitgeführte Tasche, um

diese vor einem Diebstahl zu schützen. Der unbekannte Täter trat daraufhin auf

das Opfer ein. Passanten eilten dem 68-Jährigen zur Hilfe, woraufhin der

unbekannte Täter die Zeugen mit einer Schreckschusspistole bedrohte und

anschließend mit leeren Händen in Richtung des ehemaligen Einkaufszentrums

Schelmengraben flüchtete. Auf der Flucht schoss der Täter einmal in die Luft und

zwei Mal gegen das geparkte Auto des Opfers, wodurch ein Schaden an der

Seitenscheibe entstand. Der unbekannte Täter wurde von den Geschädigten wie

folgt beschrieben: männlich, ca. 173 cm, südländisches Erscheinungsbild, helle

Oberbekleidung, schwarze Basecap. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls

sowie Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung

zu setzen.

Raub auf Taxifahrer scheitert,

Wiesbaden, Dotzheim, Wiesbadener Straße, Sonntag, 23.01.2022, 05:05 Uhr

(cp)Am frühen Sonntagmorgen versuchten zwei Unbekannte in Dotzheim einen

Taxifahrer auszurauben und bedrohten ihn mit einem Messer. Als dieser den Alarm

auslöste, flüchteten die Täter und gingen leer aus. Der 68-jährige Taxifahrer

wartete gegen 04:50 Uhr vor der Citypassage in der Schwalbacher Straße an dem

dortigen Taxistand, als die beiden jungen Männer zustiegen. Von dort aus ging

die Fahrt nach Dotzheim. Unter dem Vorwand einen weiteren Fahrgast aufzunehmen,

stieg einer der beiden Täter gegen 05:05 Uhr in der Wiesbadener Straße, Ecke

Löwengasse kurz aus. Kurz darauf kehrte er alleine zurück. In diesem Moment

bedrohte der zweite Täter den Taxifahrer mit einem Messer und die beiden

forderten dessen Geld. Als der Fahrer daraufhin einen Alarm auslöste, rannten

die Täter ohne Beute in Richtung Pfarrer-Luja-Platz davon und konnten im Rahmen

der Fahndung auch nicht mehr angetroffen werden. Die Täter sollen beide etwa 19

bis 20 Jahre alt gewesen sein und hätten beide Hochdeutsch gesprochen. Der Täter

mit dem Messer war komplett dunkel gekleidet. Zudem hatte er eine ebenfalls

dunkle Kapuze auf, trug schwarze Schuhe und hatte eine Plastiktüte dabei. Der

Mann, der kurz ausgestiegen war, hatte dunkle glatte Haare und trug einen

Scheitel. Er war mit einer schwarzen Stepp- oder Bomberjacke sowie einer

schwarzen Hose bekleidet und trug ebenfalls schwarze Schuhe. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Personen unter 0611 /

3450 entgegen.

Falsche Polizisten erbeuten Wertsachen und Bargeld, Wiesbaden, Bierstadt,

Mittwoch, 19.01.2022, ab 17:30 Uhr

(cp)Am Mittwochabend wurde eine Seniorin aus Bierstadt Opfer von falschen

Polizeibeamten. Die ältere Dame wurde gegen 17:30 Uhr von einem Mann angerufen,

welcher sich als Polizist ausgab. Dieser erzählte der Frau, dass ihr Sohn einen

schweren Unfall verursacht habe. Aus diesem Grund wurde das Opfer angewiesen

Bargeld und Wertsachen bereitzuhalten, welche als Kaution für ihren Sohn zur

Abwendung einer mehrjährigen Haftstrafe dienen sollten. Aufgrund der

überzeugenden Gesprächsführung schenkte die Frau dem Anrufer Glauben und wollte

ihrem Sohn natürlich helfen. Sie kam aufgrund eines technischen Problems jedoch

nicht an ihren Tresor. Der Anrufer bot dann an, einen Handwerker zu schicken.

Dieser falsche Handwerker erschien dann kurze Zeit später, öffnete gewaltsam den

Tresor und verlangte für seine Leistung dreister Weise auch einen mittleren

dreistelligen Geldbetrag. Als der Mann wieder weg war, verpackte die Seniorin

wie vereinbart eine größere Summe Bargeld und einige Wertsachen in Tüten. Rund

30 Minuten später erfolgte dann die Übergabe. Erst am Freitag rief die Seniorin

schließlich ihren Sohn an und ihr wurde bewusst, dass sie Betrügern aufgesessen

war. Die Abholerin soll circa 165cm groß, schlank und blond gewesen sein. Sie

habe einen Schal, einen schwarzen Mantel und insgesamt auffallend dicke Kleidung

getragen. Der falsche Handwerker sei etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 180 cm groß

sowie stämmig gewesen und habe kurze braune Haare gehabt. Er soll mit einer

schwarzen Jacke, einem Pullover sowie einer dunkelblauen Hose bekleidet gewesen

sein und einen blauen Mundschutz getragen haben. Er war in einem dunklen

Mittelklasse-Pkw vorgefahren. Hinweise zu den Personen nimmt die Kriminalpolizei

unter (0611) 345-0 entgegen. Wie in vielen Fällen in der Vergangenheit wurde die

Angerufene in dem wohl absichtlich in den Abendstunden geführten Telefonat

massiv unter Druck gesetzt, psychologisch stark beeinflusst und natürlich wurde

auch mit den Ängsten älterer Menschen „gespielt“. Bei den Übergabemodalitäten

sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: Die

Polizei wird niemals Wertsachen „sichern“, bei Ihnen abholen oder gar abholen

lassen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere „Behörde“ wird dies tun.

Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend

den Notruf 110.

Einbrecher erbeuten Schmuck,

Wiesbaden, Naurod, Bremthaler Straße, Freitag, 21.01.2022, 16:15 Uhr bis 20:15

Uhr,

(cp)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bremthaler Straße in Naurod

haben unbekannte Täter am Freitagabend diverse Schmuckstücke erbeutet. Die

Einbrecher hebelten zwischen 16:15 Uhr und 20:15 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss

des Hauses auf und drangen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Nachdem die

Unbekannten diese dann durchsucht hatten, ergriffen sie mit dem aufgefundenen

Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrüche in Wohnungen,

a) Wiesbaden, Fritz-Kalle-Straße,

b) Wiesbaden, Paul-Gerhardt-Straße,

a) Samstag, 22.01.2022, zwischen 14.30 und 18.30 Uhr,

b) Samstag, 22.01.2022, zwischen 17.50 und 23.00 Uhr

(akl) In der Fritz-Kalle-Straße wurde am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 18.30

Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Unbekannte

hebelten an der Gebäuderückseite ein Fenster auf, drangen in die Wohnung ein und

durchwühlten die Räume. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. In der

Paul-Gerhardt-Straße hebelten Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses auf

und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auch hier wurde Schmuck entwendet. Hinweise

nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Taschendieb ist erfolgreich und hebt Geld ab, Wiesbaden, Klarenthal,

Carl-von-Ossietzky-Straße, Freitag, 21.01.2022, 18:05 Uhr bis 18:15 Uhr,

(cp)Ein 87-Jähriger wurde am Freitagabend in einem Wiesbadener Linienbus Opfer

von Trickdieben. Die Täterinnen oder Täter hoben später noch Geld vom Konto des

Seniors ab. Der ältere Herr war zwischen 18:05 Uhr und 18:15 Uhr in einem

Linienbus in Klarenthal unterwegs. In der dortigen Carl-von-Ossietzky-Straße

angelangt, musste er feststellen, dass ihm unbemerkt sein Portemonnaie aus der

Umhängetasche gestohlen worden war. Hierin befanden sich Bargeld und mehrere

Bankkarten des Mannes. Mit einer der Karten wurde im Anschluss an einem

Geldautomaten mehrere Hundert Euro abgehoben. Dies war möglich, weil der

Geschädigte einen Zettel mit einer PIN für eine seiner Bankkarten im

Portemonnaie mit sich führte. Die Wiesbadener Polizei rät, PIN und Kennwörter

niemals in Taschen mitzuführen und immer, auch zu Hause, getrennt von den

zugehörigen Karten aufzubewahren. Dies gilt insbesondere für unbare

Zahlungsmittel wie EC- und Kreditkarten.

Mehrere Kennzeichen gestohlen,

Wiesbaden, Nordost, Kreidelstraße, Hohenlohestraße, Abeggstraße Freitag,

21.01.2022, 18.30 Uhr bis Samstag, 22.01.2022, 11.00 Uhr

(akl) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Bereich Kreidelstraße,

Hohenlohestraße und Abeggstraße an vier Fahrzeugen Kennzeichen entwendet. An

einem schwarzen Porsche Cayenne und einem grauen Land Rover wurden beide

Kennzeichen, an einem schwarzen BMW und einem Peugeot Boxer nur jeweils das

hintere Kennzeichen entwendet. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 5.

Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Auto in Brand gesetzt,

Wiesbaden, Dotzheim, Siedlung Schelmengraben, Hans-Böckler-Straße, Samstag,

22.01.2022, 08:00 Uhr

(cp)Samstagmorgen hat in der Hans-Böckler-Straße in Dotzheim ein abgestelltes

Auto gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun Zeugen.

Anwohner der Siedlung Schelmengraben wurden gegen 08:00 Uhr auf den brennenden

Pkw aufmerksam und verständigten Polizei und Feuerwehr. Bei deren Eintreffen

stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und wurde gelöscht. Bei dem völlig

zerstörten Auto handelte es sich um ein abgemeldetes Schrottfahrzeug, jedoch

wurde durch die Hitzeentwicklung auch ein danebenstehender Opel Zafira

beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Exhibitionistische Handlungen,

Wiesbaden, Mitte, Wilhelmstraße, Sonntag, 23.01.2022, 00:30 Uhr

(Pk) In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete eine junge Frau einen

Exhibitionisten in der Bahnhofstraße. Offenbar hatte der Mann zuvor in der

Wilhelmstraße seine Hose geöffnet und führte exhibitionistische Handlungen an

sich durch. Die hinzugeeilten Polizisten nahmen den 26-Jährigen nach kurzer

Verfolgung fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann das 1.

Polizeirevier Wiesbaden verlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Sachbeschädigung an PKW – zwei Jugendliche festgenommen, Wiesbaden,

Biebrich, Rathenauplatz, Samstag, 22.01.2022, 04:10 Uhr

(Pk) Am Samstagmorgen gegen 04:10 Uhr wurden am Rathenauplatz an drei geparkten

Fahrzeugen jeweils ein Seitenspiegel abgetreten. Zwei Jugendliche konnten in

Tatortnähe festgenommen werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten,

sich mit dem 5. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2540 in

Verbindung zu setzen.

Mit 1,3 Promille auf die Gegenfahrbahn, Wiesbaden, Biebrich, Kasteler

Straße, Samstag, 22.01.2022, 05:57 Uhr

(cp)Bei einem Zusammenstoß in der Kasteler Straße entstand am frühen

Samstagmorgen glücklicherweise nur Sachschaden. Der Unfallverursacher, ein

zwanzigjähriger Mann aus Wiesbaden, hatte aber Alkohol im Blut.

Der Zwanzigjährige war gegen 06:00 Uhr mit seinem Chrysler 300 auf der Kasteler

Straße in Richtung Amöneburg unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn

geriet. Ein entgegenkommender 50-jähriger Mercedesfahrer konnte den Unfall nicht

mehr ausweichen und die Fahrzeuge stießen seitlich aneinander. Verletzt wurde

hierbei zu Glück niemand, jedoch entstand an den Autos ein Schaden von rund

10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten eine

Alkoholfahne bei dem Mann. Ein Test bestätigte den Verdacht und ergab 1,32

Promille. Dem Unfallverursacher wurde auf dem Revier eine Blutprobe entnommen.

Auf das Autofahren muss er in nächster Zeit erstmal verzichten.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verletzte bei Unfall mit Lkw

Bad Schwalbach, Einmündung Bahnhofstr./B54, Freitag, 21.01.22, 10:35 Uhr

Am Freitagvormittag wurde bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem

Lkw in Bad Schwalbach eine Person verletzt. Eine 60 Jahre alte Fahrerin aus

Aarbergen missachtete mit ihrem Renault beim Abbiegen von der Bahnhofstraße nach

links auf die B 54 die Vorfahrt eines auf der B54 in Richtung Aarbergen

fahrenden Lkw-Sattelzugs. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 36 Jahre alte

Beifahrerin zum Glück nur leicht verletzt wurde. Sie wurde zur Untersuchung in

ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Der total beschädigte Renault musste

abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Fahrzeugbrand nach Unfall mit Verletzten Idstein, L 3274/AS BAB A3, Freitag,

21.01.22, 14:10 Uhr

Am Freitagmittag kam es bei Idstein auf der L3274 an der Anschlussstelle zur BAB

A3 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden und ein

beteiligtes Fahrzeug in Brand geriet. Ein 56 Jahre alter Hünstettener kam mit

seinem Smart von Idstein und wollte nach links auf die Autobahnzufahrt

auffahren. Hierbei übersah er die aus Oberauroff entgegenkommende Fahrerin eines

Dacia. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge geriet der Dacia in Brand.

Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Beide

Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt. Die 54 Jahre alte Fahrerin des Dacia

konnte vor Ort, nach ambulanter Behandlung, entlassen werden. Der 56 Jahre alte

Fahrer des Smart wurde in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen

entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 20.000 Euro. Die L 3274 war

für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumungsarbeiten bis 15:00 Uhr in beide

Richtungen gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Unfallflucht mit kuriosem Ausgang

Oestrich-Winkel, Adolf-Kolping-Straße, Europaallee, Freitag, 21.01.22, 11:35 Uhr

Am Freitagvormittag kam es in Oestrich-Winkel, Adolf-Kolping-Straße, zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine 66 Jahre alte Dame aus Rüdesheim mit ihrem Mercedes

in verkehrter Fahrtrichtung die Einbahnstraße befuhr und dabei gegen einen

entgegenkommenden Skoda eines 34 Jahre alten Oestrichers stieß. Es entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR. Die Dame flüchtete anschließend zu Fuß in

Richtung Ortsmitte. Auf ihrem Weg zu Fuß in Richtung Rhein äußerte sie mehrmals

gegenüber Passanten, sich das Leben nehmen zu wollen. Sie konnte aufgrund einer

sofort eingeleiteten Fahndung auch gleich darauf in der Europaallee von einer

Polizeistreife ergriffen werden. Bei ihrer Ergreifung setzte sie sich heftig zur

Wehr und trat nach den Polizeibeamten. Diese wurden bei dem Einsatz durch die

Tritte der Frau leicht verletzt, konnten die Maßnahmen aber zu Ende führen. Die

Dame musste schließlich aufgrund ihres Zustands in eine Klinik eingewiesen

werden. Zudem erwartet sie nun auch noch Anzeigen bezüglich der

Verkehrsunfallflucht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und

Körperverletzung.

Katalysator gestohlen

Taunusstein, Zum Schwimmbad, Dienstag, 18.01. bis Freitag, 21.01.22

Unbekannte entwendeten im genannten Zeitraum einen Katalysator an einem

geparkten Opel Astra. Das begehrte Ersatzteil wurde mit einem Schneidwerkzeug

von der Auspuffanlage abgetrennt.Die geschädigte Fahrzeugbesitzerin vermutete

zunächst eine Panne an ihrem Pkw. Erst der herbeigerufene Pannendienst bemerkte

das Fehlen des Katalysators. Der entstandene Schaden beträgt ca. 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer 06124-70780 entgegen.

Junger Mann verprügelt

Taunusstein, Weiherstraße, Freitag, 21.01.22, 21:15 Uhr

Ein 19 Jahre alter Taunussteiner wurde am Freitagabend im Feldbereich hinter der

Silberbachhalle von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und

zusammengeschlagen. Der Geschädigte war dort zusammen mit anderen Freunden, als

diese unvermittelt von einer anderen Gruppe angegriffen wurden. Als der

Taunussteiner helfend eingriff, richtete sich die Gewalt nur noch gegen ihn. Der

Geschädigte wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

06124-70780 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Idstein, Wagenerstraße, 23.01.22, 23.10 Uhr

Am Samstag, 23.01.2022, 23.10 Uhr, wurde in Idstein, in der Wagenerstraße durch

eine Streife der Polizeistation Idstein ein Pkw einer Kontrolle unterzogen.

Unmittelbar nachdem der Pkw angehalten hatte, konnte durch die Streife

beobachtet werden, dass der Fahrer auf der Fahrerseite ausstieg und der

Beifahrer vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz wechselte. Der Fahrer des Pkw

konnte keinen Führerschein vorweisen und war nach Ermittlungen der Streife auch

nicht im Besitz eines solchen. Gegen den 26jährigen Fahrer wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Corona Verstöße in Gaststätte

Niedernhausen – Königshofen

Am Samstag, 23.01.2022 um 23.53 Uhr, kam es zu mehreren Beschwerden über

Ruhestörung und die Nichteinhaltung derzeit gültigen Corona-Beschränkungen in

einer Gaststätte in Niedernhausen-Königshofen. Bei der durchgeführten Kontrolle

durch zwei Streifen der Polizeistation Idstein, wurden 9 Verstöße gegen die

2G+Regelung festgestellt. Bei den betreffenden Personen wurden die Personalien

festgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da der Betreiber der

Gaststätte augenscheinlich seiner Pflicht zur Kontrolle des Impfstatus und der

mitgeführten Testbescheinigungen nicht nachgekommen war, wurde in Absprache mit

der Gemeinde Niedernhausen die Gaststätte geschlossen. Gegen den Betreiber der

Gaststätte wurde ebenso ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.