Polizei schließt Bar

Worms-Innenstadt (ots) – Gegen 03.00 Uhr am 23.01.2022 wurde die Polizei aufgrund von ruhestörender, lauter Musik zu einer Bar in der Innenstadt gerufen. Beim Betreten der Räumlichkeit fiel auf, dass sich weder das Personal noch die schätzungsweise 70 Gäste an die geltenden Corona-Regeln hielten.

So trug nahezu keine Person eine Mund-Nasen-Bedeckung, Abstände zu anderen Personen wurden nicht eingehalten und Impfnachweise konnte nur sporadisch nachgewiesen werden. Auch die Kontaktdatenerfassung fand nur lückenhaft statt.

Aufgrund der zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Regeln und der fehlenden Kontrolle durch das Barpersonal, sowie dem Umstand, dass die Mehrheit der Gäste nicht die bestehende 2G-Plus-Regel nachweisen konnte, musste die Bar für diese Nacht geschlossen werden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde diesbezüglich eingeleitet.

Lidl lohnt sich – Diebesgut in Wert von mehreren Tausend Euros

Worms (ots) Nachdem in den letzten Wochen in einer Lidl Filiale in Pleisweiler (Südpfalz) es zu Diebstählen in Höhe von mehreren Tausenden Euro kommt, geraten zwei Männer ins Visier der Ermittlungen. Bei einer Warenanlieferung wird festgestellt, dass die zwei Männer wieder Waren entwenden. Die verständigte Polizei Bad Bergzabern kann die Täter stellen.

Die Staatsanwaltschaft Landau ordnet die sofortige Durchsuchung der beiden Wohnungen der Beschuldigten an. Einer der Beschuldigten wohnt in Worms. Hier durchsucht die Polizei Worms um 04:30 Uhr die Wohnung des Beschuldigten und seiner Ehefrau. Die eingesetzten Beamten trauen Ihren Augen kaum, als sie in der 2-Zimmer Wohnung und dem dazugehörenden Kellerraum Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro feststellen, das größtenteils noch original verpackt ist. Des Weiteren kann Bargeld in Höhe von knapp 40.000 Euro in der Wohnung aufgefunden werden.

Gegen die Frau und die beiden Männer wird ein Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Schwangeren

Worms (ots) – Am 22.01.2022 gegen 22.30 Uhr kam es im Willy-Brandt-Ring in Worms zu einem Verkehrsunfall, als eine 22-jährige Autofahrerin aus Mannheim die ihr entgegenkommende, bevorrechtigte, schwangere 28-jährige Autofahrerin aus Worms beim Linksabbiegen übersah und ihr so die Vorfahrt nahm.

Der hinzugerufene Rettungsdienst stellte glücklicherweise fest, dass die schwangere 28-Jährige, sowie ihre 1-jährige, ebenfalls im Fahrzeug befindliche Tochter, nicht verletzt wurden. Insgesamt entstand bei dem Unfall schätzungsweise 1.300 EUR Sachschaden. Auch die anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Worms (ots) – In der späten Nacht des 22.01.2022 wurden am Bahnhof in Osthofen Steine werfende Jugendliche gemeldet. Ein augenscheinlich unter Drogen und Alkohol stehender 18-jähriger Osthofener fiel als einer der Hauptaggressoren auf. Da er einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam und sich weiterhin aggressiv verhielt, musste er die Nacht in einer Zelle bei der Polizeiinspektion Worms verbringen.

Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die Beamten fortlaufend und versuchte zwei Mal einen Beamten zu treten. Glücklicherweise traf er diesen nicht, sodass die Beamten nicht verletzt wurden. Selbst nach einigen Stunden im Polizeigewahrsam beruhigte er sich noch immer nicht, sodass nun ein Richter über die Dauer seines Aufenthalts im Polizeigewahrsam entscheiden wird. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, sowie Beleidigung und Bedrohung wurden eingeleitet.

Alkoholisiert am Lenkrad

Worms (ots) – Am 22. Januar gegen 03:37 Uhr beobachten zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen PKW in der Friedensstraße.

Dieser PKW bleibt beim Abbiegen in die Bensheimer Straße plötzlich stehen, da die Fahrerin den Motor augenscheinlich abwürgt. Die Fahrerin schafft es jedoch ihren Abbiegevorgang fortzusetzen. Im weiteren Verlauf fällt die Fahrerin durch unüblich langsames Fahren und fahren von “Schlangenlinien” auf. Die 23-Jährige Fahrerin wird einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der Fahrerin kann deutlicher Alkoholgeruch und weitere körperliche Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Der 23-Jährigen wird im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird sichergestellt. Es wird ein Strafverfahren gegen sie wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel bestehen, ob die 23-Jährige charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges ist.

Nach ersten Ermittlungen kam es jedoch weder zu Sach- noch Personenschäden bei der Fahrt unter Alkoholeinfluss.

Kreis Alzey-Worms

Drei Verletzte nach Unfall – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Flomborn (ots) Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend 22.01.2022 gegen 20:00 Uhr auf der Landstraße zwischen Flomborn und Stetten wurden insgesamt 3 Personen verletzt. Ein 60-jähriger US-Amerikaner hatte mit seinem Geländewagen in einem Feldweg gewendet und war gerade dabei wieder anzufahren, als sich 22-jähriger Mann mit einem Kleintransporter aus Richtung Flomborn näherte. Der Transporterfahrer übersah offenbar den Geländewagen und stieß mit diesem zusammen.

Trotz des heftigen Aufpralls versuchte er anschließend noch mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle zu fliehen, blieb jedoch nach ca. 50 Metern in einem Acker stecken. Den Grund für den Fluchtversuch konnten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme schnell feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,17 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Sowohl der Fahrer des Kleintransporters als auch der Fahrer des Geländewagens sowie seine 49-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Neben dem Rettungsdienst und Polizeibeamten der Inspektionen aus Alzey und Kirchheimbolanden waren auch die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35.000 EUR geschätzt.

Brandstiftung an Pkw

Alzey (ots) – Am gestrigen Freitagabend bemerkt ein Anwohnerin des Schillerplatzes in Alzey gegen 18:30 Uhr, dass ihr unter einem Carport abgestellter Pkw im Bereich der Motorhaube begonnen hatte zu brennen. Der Sohn konnte das noch in der Entstehung begriffen Feuer mittels Wasser löschen. Ermittlungen durch die Polizei ergaben, dass das Fahrzeug vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Die Ermittlungen dazu dauern an. Personen die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schillerplatzes gemacht haben werden daher geben sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

In Schlangenlinien unterwegs

Bermersheim v.d.H. (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstagabend 22.01.2022 gegen 21:00 Uhr eine auffällig langsam und Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der L401 zwischen dem Kronkreuz und Albig. Der Fahrer, ein 51-jähriger Mann aus Mainz, hielt mit seinem Fahrzeug schließlich auf einem Parkplatz in Höhe Bemersheim v.d.H. und konnte dort durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden.

Die Beamten bemerkten sofort, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Auf Anordnung der Polizei wurde ihm zur genauen Klärung seins Trunkenheitsgrades eine Blutprobe entnommen.