Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Straßenbahn

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein 21-jähriger Ludwigshafener war am Samstagabend 22.01.2022 gegen 20:00 Uhr fußläufig auf dem Weg in Richtung Berliner Platz. Bei Überqueren der Wredestraße kollidierte dieser mit einer einfahrenden Straßenbahn. Grund für das Zusammenstoßen war offenbar die Tatsache, dass der Fußgänger die anfahrende Bahn aufgrund von Kopfhörern im Ohr nicht bemerkte.

Er und der Straßenbahnfahrer einigten sich zunächst vor Ort, da der 21-Jährige angab, nicht verletzt zu sein. Wenig später informierte dieser jedoch den Rettungsdienst und ließ sich medizinisch behandeln.

Da der genaue Unfallhergang demnach nicht bekannt ist, bittet die Polizei Sie, sofern Sie Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Schiffsunfälle

Ludwigshafen (ots) – Innerhalb weniger Stunden ereigneten sich am Samstagabend 22.01.2022 und in der Nacht bei Rhein-km 431,7 zwei Schiffsunfälle. Dort fuhren sich 2 Tankmotorschiffe im Bereich einer Hafeneinfahrt fest. Beide Schiffe fuhren in schifffahrtsüblicher Art in die Zone ein, kamen jedoch beide fest. Das erste Schiff kam aus eigener Kraft wieder frei und konnte die Fahrt zum Endpunkt fortsetzen. Dem zweiten Schiff gelang dies nicht.

Es liegt nun dass es nun mit dem Bug in der Einfahrtszone, mit Heck und Mittelschiff jedoch im Rheinstrom. Trotz vorhandener Überladung beider Schiffe wurde der Verkehr im Bereich der Stelle aus gefahrenabwehrenden Gründen gesperrt, bis Klarheit über die lokalen Verhältnisse unter Wasser bestehen. Personen-oder Sachschäden traten ebenso wenig wie eine Beeinträchtigung der durchgehenden Schifffahrt ein.

Es wird heute zunächst versucht, den Havaristen unter Zuhilfenahme eines geeigneten Fahrzeuges von der Stelle zu entfernen. Im Anschluss werden durch die zuständige Behörde der WSV am morgigen Montag Peilungen und nach deren Ergebnis in der Folge Baggerarbeiten vorgenommen. Im zweiten Fall konnte an Bord auch eine Unterbemannung ermittelt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Festnahme nach Hausfriedensbruch

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstagnachmittag 22.01.2022 wurde Beamten der PI Ludwigshafen 1 ein Hausfriedensbruch im Stadtteil Mitte gemeldet. Ein männlicher Anrufer aus Ludwigshafen hatte mitgeteilt, dass ein Mann unberechtigt über einen Zaun gesprungen und in ein fremdes Grundstück eingedrungen war. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung des Anrufers gelang es den eingesetzten Polizeibeamten noch auf der Anfahrt einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Weitere Ermittlungen vor Ort bestätigten, dass es sich bei dem Festgenommenen zweifelsfrei um den Täter handelte. Im Rahmen einer Personalienüberprüfung wurde zudem festgestellt, dass der 36-jährige Beschuldigte aus Grünstadt noch einen offenen Haftbefehl hatte. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme wurde der Beschuldigte zur Vollstreckung des Haftbefehls in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Einbruch in Gebäude der WBL

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Bislang unbekannte Personen verschafften sich in der Nacht zum Samstag 22.01.2022 zunächst gewaltsam Zutritt auf das Gelände der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen im Professor-Humke-Weg in Maudach. Anschließend gelangten die Täter in ein Gebäude auf besagtem Grundstück und konnten in einem dortigen Büroraum einen Tresor demontieren und abtransportieren.

Durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 erfolgte eine umfassende Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an. Sofern Sie sachdienliche Hinweise machen können, bittet Sie die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Mülltonnen angezündet

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am frühen Freitagmorgen 21.01.2022 wurden Müllcontainer und Sperrmüll in der Edigheimer Straße und der Breitscheidstraße angezündet. Beim Brand in der Breitscheidstraße wurden Anwohner vorsorglich evakuiert. Zudem kam es hier durch die Hitze zu einem Schaden an einem nahe geparkten PKW sowie dem anliegenden Gebäude. Durch die Berufsfeuerwehr konnte jedoch ein größerer Schaden vermieden werden.

Die Polizei ermittelt. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen machen können, bittet Sie die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0621 962-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

Übersehenes Stopp-Schild führt zu Unfall mit Verletzten

Ludwigshafen-West (ots) – Am Freitagmorgen befuhr ein 55-jähriger Ludwigshafener mit seinem Ford die Bliesstraße in Ludwigshafen in Richtung Kreuzung Wollstraße/Damschkestraße. Ein 72 Jahre alter Mann aus Beindersheim fuhr mit seinem Dacia auf der Wollstraße in Richtung Raschigstraße. An der Kreuzung übersah der Ludwigshafener das für ihn geltende Stopp-Schild und nahm dem Dacia die Vorfahrt.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 25.000 EUR. Der Fahrer des Dacia verletzte sich bei dem Unfall leicht am Kopf, er wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann aus Ludwigshafen wird jetzt wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Brand von zwei Gärtenhäusern in der Kleingartenanlage an der Brunckstraße

Ludwigshafen (ots)-(S.B) – Am Freitag 21.01.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 19:05 Uhr zu einem größeren Gebäuschbrand in der Kleingartenanlage an der Brunckstraße alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde vor Ort ein Brand von 2 Gartenhäusern lokalisiert. Aufgrund der Örtlichkeiten und des Ausmaßes des Brandes wurde weitere Einsatzkräfte nachalamiert.

Im Bereich der Brunckstraße war kurzfristig eine starke Verrauchung wahrnehmbar. Der Brand wurde mit 2 Rohren der Feuerwehr gelöscht. Umfangreiche Nachlöscharbeiten von gelagertem Holzmaterial mussten durchgeführt werden. Hierzu wurde aufgrund der Brandausdehnung auch Schaum eingesetzt.

Der Einsatz war um 22:35 Uhr beendet. Eine Brandnachschau wurde in der Nacht nochmals durchgeführt. Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 6 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen