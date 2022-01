Medizinischer Notfall auf der A65

Knöringen/A65 (ots) – Der Polizei Edenkoben wurde Freitag 21.01.2022 gegen 12:45 Uhr ein schlangenlinienfahrender PKW auf der A65, Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben gemeldet. Das Fahrzeug konnte im Bereich der Überführung zur B272 gestoppt werden.

Es stellte sich heraus, dass die unsichere Fahrweise der 67-jährigen Skoda-Fahrerin einen medizinischen Hintergrund hatte. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, der PKW Skoda wurde abgeschleppt. Zu Verkehrsgefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

Führerschein beschlagnahmt

Edenkoben (ots) – Der Polizei Edenkoben wurde am 21.02.2022 gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit unsicherer Fahrweise gemeldet. Dieser konnte in der Luitpoldstraße in Edenkoben einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 84-jährigen Audi-Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Alco-Test ergab einen Wert von 0,5 Promille.

Währen der Kontrolle konnten weitere Ausfallerscheinungen festgestellt werden, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Audi-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Edenkoben (ots) – Am Freitag 21.01.2022 wurden durch die Polizei Edenkoben diverse Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durchgeführt. Innerhalb einer Stunde mussten elf Fahrzeugführer bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße in Edenkoben in Höhe des dortigen Schulzentrums beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 61 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro und einen Punkt in Flensburg einstellen müssen.

Eine weitere Geschwindigkeitsmessung wurde in Rhodt in der Weinstraße in Richtung Edenkoben durchgeführt. Hier fuhren innerhalb einer Stunde sechs Fahrzeugführer zu schnell. Bei erlaubten 30 km/h betrug die gefahrene Höchstgeschwindigkeit 41 km/h.

Von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr wurde eine Standkontrolle in Edenkoben in der Luitpoldstraße durchgeführt. Fünf Fahrzeugführer wurden verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren. Drei weitere Fahrzeugführer mussten beanzeigt werden, da sie während der Fahrt unerlaubt ihr Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zukommen.

Sieben Fahrzeugführer wurden innerhalb von 30 Minuten gebührenpflichtig verwarnt, weil sie an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen das Stoppschild missachteten. An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in zurückliegender Zeit schwerwiegende Verkehrsunfälle, weshalb die Polizei auf diese Örtlichkeit ein besonderes Augenmerk legt. Zusätzlich ist an dieser Stelle aufgrund der bestehenden Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

Geschwindigkeitsmessung bei der Leonhard-Eckel-Siedlung

Edesheim (ots) – Sonntagmittag 23.01.2022 wurde zwischen 12:30-13:30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der L507 zwischen Edesheim und Hainfeld durchgeführt. Auf Höhe der Leonhard-Eckel-Siedlung wurden hierbei 9 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten.

Der “Spitzenreiter” wurde mit 90 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und 1 Punkt im Fahreignungsregister.

Fahndungstreffer bei Verkehrskontrolle

Edenkoben (ots) – Soeben wurde am 22.01.2022 gegen 11:50 ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer in Edenkoben in der Luitpoldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen einer Überprüfung stellte sich heraus, dass dessen Führerschein zwecks Beschlagnahme zur Fahndung ausgeschrieben war. Dieser konnte sodann sichergestellt werden. Bei einer folgenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel erlangt werden.

Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Dem 53-Jährigen wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in den Strafverfahren Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen müssen. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Brand in Mehrfamilienhaus

Venningen (ots) – Am Freitag 21.01.2022 wurde gegen 21:34 Uhr der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Venningen gemeldet. Die Hausbewohner konnten sich hierbei bereits in Sicherheit bringen. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht.

Durch die Feuerwehren Edenkoben, Venningen, Maikammer und Großfischlingen wurde der Brand im 1. OG gelöscht, diese waren mit zehn Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort.

Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Meldung der Feuerwehr Verbandsgemeinde Edenkoben:

(IS) – Am Freitag 21.01.2022 um ca 21:30 Uhr wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Edenkoben zu einem Gebäudebrand in Venningen alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Venningen, Edenkoben, Großfischlingen und Maikammer war Rauch sichtbar. Die Bewohner konnte sich selbst aus dem Gebäude befreien. Sie wurden dem Rettungsdienst übergeben.

Das verrauchte Gebäude wurde mit der Wärmebildkamera unter Atemschutz durchsucht. Im Einsatz waren ca. 35 Feuerwehrleute mit 10 Fahrzeugen, sowie die Polizei und der Rettungsdienst. Der Einsatz wird in Kürze beendet sein, zur Zeit laufen noch Aufräumarbeiten im Gebäude.