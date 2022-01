Sachbeschädigung im Landschaftsschutzgebiet

Frankenthal (ots) – In der Nacht von Freitag 21.01.2022 auf Samstag 22.01.2022, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Zaunelemente sowie Mülltonnen im Landschaftsschutzgebiet “Im kleinen Wald”. Darüber hinaus wurden zahlreiche Bierflaschen auf den Boden geworfen, wodurch die Wege sowie Wiesen mit Glasscherben übersäht waren.

Auf dem Gelände des im Landschaftsschutzgebiet ansässigen Tiergehege Frankenthal wurden zudem ein Holzzaun sowie eine Tiertränke beschädigt. In dem Gehege befanden sich zur Tatzeit Tiere.

Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 EUR verursacht. Die Polizei Frankenthal ermittelt nun aufgrund eines Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Körperliche Auseinandersetzung in Männerwohnheim

Frankenthal (ots) – Am Freitagmorgen 21.01.2022, kam es in einem Männerwohnheim in der Albertstraße in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. An der Auseinandersetzung waren zwei Bewohner (34 Jahre und 26 Jahre alt) und zwei Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes (27 Jahre und 52 Jahre alt) beteiligt.

Zunächst kam es zu einem verbalen Streit, welcher dann in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Der 26-jährige Bewohner und der 27-jährige Sicherheitsmitarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Diebstahl eines hochwertigen Pkw

Frankenthal (ots) In der Nacht von Donnerstag, 20.01.2022, auf Freitag, 21.01.2022, kam es in der Straße Am Kirschbaum in Frankenthal zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw. Auf unbekannte Weise wurde ein schwarzer Audi SQ5 entwendet. Das Fahrzeug war auf der Straße vor einem Wohnhaus abgestellt. Der Wert des entwendeten Pkw beträgt ca. 50.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunkener PKW-Fahrer verursacht Beinaheunfälle – Zeugen und Geschädigte gesucht

Frankenthal (ots) – Am 20.01.2022 gegen 18:50 Uhr wurde auf der Landstraße 453 zwischen Frankenthal und Heßheim ein schlangenlinienfahrender PKW gemeldet, der immer wieder gegen den Bordstein kam. Auch wäre es mehrmals zu Beinaheunfällen gekommen. Der PKW konnte schließlich in Gerolsheim angehalten werden. Der 63-jährige Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim stand unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss. Ein Alkoholtest ergab 2,12 Promille.

Es wurde eine Blutprobe genommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB eingeleitet.

Am silbergrauen Mercedes des Mannes war ein frischer Streifschaden. Dieser konnte bisher nicht zugeordnet werden. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen unter der Rufnummer 06233 / 313-0

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Wenn Sie Alkohol trinken, lassen Sie das Auto stehen! Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.