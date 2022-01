Betrug

Wörth (ots) – In Wörth bemerkte ein Mann das Fehlen seiner EC-Karte erst, als ihm über seine Smartphone-App mehrere Abbuchungen von seinem Konto angezeigt wurden, die er selbst nicht veranlasst hatte.

Insgesamt 5x kaufte der unbekannte Täter mit der entwendeten EC-Karte in derselben Tankstelle ein, bevor der Geschädigte den Verlust bemerkte und seine Karte sperren ließ. Der Verdächtige konnte bei seinen Einkäufen durch eine Überwachungskamera der Tankstelle aufgezeichnet werden. Die Polizei ermittelt.

Dumm gelaufen

Germersheimm (ots) – Am Samstagvormittag 22.01.2022 befuhr ein 20-jähriger Radfahrer mit dem Handy telefonierend den Radweg von Germersheim nach Lingenfeld. Eine durchgeführte Kontrolle ergab weitere Beanstandungen bei der Person.

Er führte ein verbotenes Einhandmesser mit sich und hatte noch geringe Mengen an Betäubungsmittel in seiner Tasche. Entsprechende weitere Anzeigen wurden aufgenommen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wörth (ots) – Ein 26-jähriger Mann befuhr Samstagmorgen 22.01.2022 die B10 in Wörth. Als er auf die B9 in Richtung Germersheim auffahren wollte, verlor er im dortigen Kurvenbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und geriet ins Schleudern. Nachdem der Mann mit seinem Fahrzeug zunächst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn abgekommen war und mit den dortigen Schutzplanken kollidierte, kam er mittig auf der Fahrbahn in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen.

Neben dem Sachschaden am PKW entstand zudem Sachschaden an den Schutzplanken. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht, sein Beifahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme versuchte der Unfallverursacher gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten seine Fahrereigenschaft zu vertuschen, indem er angab, dass sein Beifahrer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt habe. Dies konnte jedoch durch die anwesenden unbeteiligten Unfallzeugen sowie aufgrund der festgestellten Unfallschäden und Verletzungen eindeutig widerlegt werden.

Sowohl Fahrer als auch Beifahrer des Unfallfahrzeuges waren sehr stark alkoholisiert. Der Führerschein des Fahrers wurde umgehend beschlagnahmt, er selbst wurde durch einen Rettungswagen für weitere ärztliche Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Auch der Führerschein des Beifahrers wurde aufgrund der anzunehmenden Fahruntüchtigkeit bis zu dessen Nüchternheit vorübergehend sichergestellt. Obgleich er unverletzt blieb, musste er aufgrund des erheblichen Alkoholisierungsgrades ebenfalls durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Neuburg am Rhein (ots) – In der Gartenstraße in Neuburg am Rhein verlor ein 84-jähriger Fahrradfahrer aufgrund Unebenheiten der Straße die Kontrolle über sein Fortbewegungsmittel und stürzte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der Mann durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht.

Diebstahl in Tabakladen

Kandel (ots) – In der Nacht auf den Freitag 21.01.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Tabakladen in der Hauptstraße in Kandel. Durch die leerstehende ehemalige Bäckerei gelangten die Täter zielgerichtet in den Verkaufsraum des Tabakladens.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden diverse Tabakwaren im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro sowie mehrere Pakete des GLS Shops. Zudem entstand Sachschaden an der aufgebrochenen Eingangstür. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Verkehrsunfall durch Fahranfänger mit Totalschaden

Hagenbach (ots) – Ein 18-Jähriger Fahranfänger kam in der Friedensstraße in Hagenbach in einer Linkskurve aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und fuhr über einen großen Stein an einem Blumenbeet. Der linke Vorderreifen wurde durch den Aufprall auf dem Stein teilweise abgerissen und die Vorderachse beschädigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Fremdschaden ist nicht entstanden.

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Neupotz (ots) – In Neupotz erhielt eine 81-jährige Dame am Vormittag des 19.01.2022 einen verdächtigen Telefonanruf. Die Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus und berichtete von angeblichen Einbrüchen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Dame. In diesem Zusammenhang habe man mehrere Täter festnehmen können, bei denen man unter anderem Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei der 81-Jährigen erlangt habe. “Zu ihrem Schutz” erkundigte sich die angebliche Polizistin nach Bargeld und Schmuck im Haus der alten Dame.

Die rüstige Rentnerin durchschaute den Täuschungsversuch jedoch, gab keine Auskunft und beendete den Anruf direkt. Durch ihren Sohn wurde der Sachverhalt am nächsten Tag der Polizei mitgeteilt.

Fälle wie dieser treten aktuell wieder gehäuft auf. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, ältere Menschen im Hinblick auf das Thema “Enkeltrick” und “Anrufe durch falsche Polizeibeamte” zu sensibilisieren und auf die Betrugsmasche aufmerksam zu machen. Wenden Sie sich bei Verdachtsfällen vertrauensvoll an die nächstgelegene Polizeidienststelle und teilen Sie den Sachverhalt dort mit.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Berg (ots) – Im Einmündungsbereich der L540 zur Bruchbergstraße in Berg kam es am Vormittag des 20.01.2022 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Fahrzeugen. Die 45-Jährige Fahrerin des aus der Bruchbergstraße kommenden PKW wollte geradeaus in den dortigen Waldweg einfahren und übersah hierbei den auf der L540 in Richtung Neulauterburg fahrenden 21-jährigen PKW-Fahrer.

Dieser konnte einen Aufprall nicht mehr abwenden, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurde der Beifahrer des 21-Jährigen leicht verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Rahmen der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Unfall mit Alkohol, ohne Führerschein und ohne Versicherung

Westheim (ots) – Am Samstag 22.01.2022 gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann die Raiffeisenstraße in Westheim. In Höhe der Brücke des Hofgrabens kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Begrenzung der Brücke.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann mit mehr als 3 Promille unter Alkoholeinfluss stand, keinen Führerschein hatte und das Auto nicht versichert war.