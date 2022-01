Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 21.01.2022, 13:00 Uhr bis 22.01.2022, 09:15 Uhr beschädige ein oder mehrere unbekannte Täter drei Fahrzeuge, welche zu dieser Zeit in der Schützenstraße in Bad Dürkheim abgestellt waren. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Audi, einen Hyundai und einen Ford. Eine Verbindung zwischen den Fahrzeugen besteht derzeit nicht. An allen drei Fahrzeugen kam es zur Beschädigung der hinteren rechten Beifahrertüren durch Kratzer. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 850 Euro. Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden Sie diese bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):