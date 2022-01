Neustadt: Auf A 65 mit Ausfahrtschild kollidiert

Neustadt an der Weinstraße – Ein 5er BMW-Fahrer befuhr am Samstag, 22.01.2022, gegen 18:20 Uhr die Autobahn 65 von Edenkoben in Fahrtrichtung Ludwigshafen. In Höhe Neustadt-Süd wollte er die Autobahn Richtung Bundesstraße 39 verlassen. Durch nicht angepasste Geschwindigkeit verpasste er die Ausfahrt, kollidierte mit dem Autobahn Ausfahrtschild, schilderte über die Grünfläche und blieb auf der Leitplanke zwischen Standspur und Grünfläche hängen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Fahrer bereits aus dem Unfallfahrzeug heraus und wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. Er kam anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Zusammen mit der Polizei sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Weiterhin stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und klemmte die elektrische Bordversorgung des BMW ab. Mit einem Motortrennschleifer demontierten die Einsatzkräfte das zerbeulte Ausfahrtschild. Weitere einsatztechnische Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Die Absicherung des BMW bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes übernahm die Autobahnpolizei in eigner Regie, ebenso die Verständigung der Autobahnmeisterei. Die Einsatzkräfte aus der Hauptfeuerwache, welche auf Grund des Einsatzstichwortes mitalarmiert konnten die Alarmfahrt abbrechen und wieder einrücken.

Im Einsatz stand die Feuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen und 20 Einsatzkräften, die Autobahnpolizei sowie ein Rettungswagenteam.