Kaiserslautern: Jazzbühne meets NATO-Jazz – A journey through jazz history am 04. Februar 2022

Kaiserslautern – Wieder lädt die Jazzbühne in diesem Konzert mit professionellen Musikern in Uniform der SHAPE International Band aus Mons in Belgien besondere Gäste zu einem Streifzug durch die Jazzgeschichte ein, die mit dem Lautrer Jazztrio mit nur einer Verständigungsprobe zu einer musikalischen Einheit verschmelzen.

Von New Orleans nach Chicago und New York, mit Stilrichtungen wie Dixie, Swing, Bebop, Latin bis Cool und Fusion soll die Reise führen.

In den verschiedenen Formationen der NATO-Verbände spielen hervorragende, professionelle und versierte Jazzmusiker, die gemeinsam mit der Jazzbühne diese musikalische Jazz-Reise illustrieren werden.

Mit dem Erlös dieses Konzertes in Kooperation mit der Nato-Musikfestival-Stiftung werden wieder benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie der musikalische Nachwuchs in Kaiserslautern unterstützt.

Karten von 16,00 Euro bis ermäßigt 11,00 Euro gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Tel. 0631 365-2316; beim Thalia Ticketservice, Tel. 0631 36219-814 und bei allen weiteren VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00), im Internet unter www.eventim.de und von zu Hause aus mit ‚ticketdirect‘ über www.eventim.de.

An den städtischen Veranstaltungen in der Fruchthalle können nur geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen. Während der gesamten Veranstaltung gelten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht, auch am Platz. Wer in der Pause ein Glas Sekt oder anderes trinken möchte, wird gebeten, seinen „Booster-Impfnachweis“ oder einen zusätzlichen negativen Testnachweis mitzubringen. Die Teststelle am Schillerplatz sowie weitere Schnelltestzentren in der Innenstadt sind geöffnet. Es ist auch möglich, vor Ort in der Fruchthalle in Anwesenheit des Ordnungspersonals einen mitgebrachten Selbsttest durchzuführen.

Freitag, 04.02.2022

Jazzbühne – Klimaneutrale Konzertreihe

20:00 Uhr Konzert, Fruchthalle

Jazzbühne meets NATO-Jazz

Martin Preiser, Klavier; Stefan Engelmann, Bass; Michael Lakatos, Schlagwerk

Gäste: Mitglieder des NATO Jazz Orchesters der SHAPE International Band (Casteau, Belgien)