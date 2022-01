Rheinland-Pfalz: Gesundheitsminister Clemens Hoch ruft zu Blutspenden auf

Mainz – „Blutspenden rettet Leben. Umso wichtiger ist es, dass auch in Zeiten der Pandemie Möglichkeiten angeboten werden, um Blutspenden zu leisten. Ich appelliere an alle: Gehen Sie Blut spenden, helfen Sie dadurch im Ernstfall anderen“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch und wirbt damit ganz grundsätzlich um Teilnahme an Blutspendeaktionen, die im ganzen Land angeboten werden. Insgesamt habe die Bereitschaft, Blut zu spenden, wegen Corona abgenommen.

In den Blutspendezentralen gelte aktuell die 3G-Regel, es dürfen also nur geimpfte, genesene oder getestete Menschen Blut spenden. Auch Menschen, die frisch gegen Corona geimpft sind, können nach Angaben des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bereits am Folgetag ihrer Impfung Blut spenden. Entscheidend sei, dass keine Impfreaktionen wie Fieber oder eine lokale Schwellung aufgetreten seien, so Hoch.

Blutspendemöglichkeiten im Land finden Sie unter https://www.blutspendedienst-west.de.