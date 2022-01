Ludwigshafen: Stadtnotizen 21.01.2022

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Linke Fahrspur der L 523 bleibt länger gesperrt

Die Reinigungsarbeiten auf der L 523 in Fahrtrichtung Worms dauern voraussichtlich bis Dienstag, 25. Januar 2022, an. Die linke Fahrspur der L 523 ist hierfür zwischen der Anschlussstelle Pfingstweide und der Anschlussstelle Ludwigshafen Nord, jeweils zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt.

Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen um Verständnis.

Kanalbauarbeiten in der Wegelnburgstraße

In der Wegelnburgstraße 33 werden von Montag, 24. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 18. Februar 2022, Kanalsanierungsarbeiten durchgeführt. Während der Bauarbeiten ist die Wegelnburgstraße von Süden kommend ab der Hausnummer 33 (Höhe Rewe-Einfahrt) für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger bleibt frei. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, bittet um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht Ayhan Ellek, Telefon 0621 504-6822, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Freitagslesung: Frank Vorpahl „Schliemann und das Gold von Troja“

Der 200. Geburtstag Heinrich Schliemanns ist Anlass für die nächste Freitagslesung der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, am Freitag, 28. Januar 2022 um 19.30 Uhr mit Frank Vorpahl. Schliemanns Leben liest sich wie eine sagenhafte Tellerwäschergeschichte: Aus dem Krämergehilfen in Fürstenberg an der Havel wurde der Gründer einer Bank, in Russland brachte er es mit Schießpulver-Spekulationen während des Krimkriegs zum Millionär, um anschließend als Reiseautor und Schatzgräber auf den Spuren Homers durch die Welt zu ziehen. Frank Vorpahl folgt seit 25 Jahren Schliemanns Spuren, sah den berühmten „Schatz des Priamos“ in Moskau, wo er sich seit dem Ende des 2. Weltkrieges befindet und begleitet seither die Debatte um Troja. Bereits am 7. Januar 2022 um 20.15 Uhr wird im ZDF, in 3sat und ARTE eine Dokumentation des Autors zum Thema ausgestrahlt.

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro;

Informationen und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2605.

Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.

Platz vor Ruchheimer Trauerhalle wird neu gepflastert

Der Platz vor der Trauerhalle des Friedhofes in Ruchheim wird ab Mittwoch, 26. Januar 2022, neu gepflastert. Des Weiteren werden auf dem gesamten Friedhof Wege saniert und mit einer neuen Splittschicht überzogen. Während der rund dreiwöchigen Arbeiten, sind die Gräber teilweise nicht zugänglich.

Die Friedhofsverwaltung bittet um Verständnis.

Gutachterausschuss beschließt Bodenrichtwerte 2022

Die Bodenpreise auf dem Ludwigshafener Grundstücksmarkt sind auch in den beiden vergangenen Jahren erneut gestiegen und folgen dem allgemeinen Trend. Die Preisentwicklung hat der Gutachterausschuss in den neuen Bodenrichtwerten berücksichtigt, die in der ersten Sitzung im neuen Jahr zum Stichtag 1. Januar 2022 beschlossen wurden. In nahezu allen Wohnbaulagen wurden die Werte angehoben, auch für Gewerbebauland.

Die neuen Bodenrichtwerte können ab sofort in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Rheinuferstraße 9, 67061 Ludwigshafen, oder im Stadtplan auf www.ludwigshafen.de eingesehen werden.

Ansprechpartner ist Sebastian Lang, Telefon 0621 504-3296.

Outwitting the Devil

Akram Khans Tanztheater Outwitting The Devil bedeutet sinngemäß „den Teufel überlisten“. In seiner Choreographie, mit der die Akram Khan Company am Freitag, 4.2. und am Samstag, 5.2.2022, jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen gastiert, lässt der britisch-bengalische Choreograph asiatische Bewegungsphilosophien mit zeitgenössischen Idiomen verschmelzen. Der Teufel trägt für ihn menschliche Züge, er steht für Gier und Ungleichheit, für Hunger und für Umweltzerstörung. Dem Projekt liegen verschiedene Geschichten zu Grunde, die insbesondere unsere westliche Kultur geprägt haben. Im Wesentlichen hat sich Akram Khan mit dem babylonischen Gilgamesch-Epos beschäftigt, einem der ältesten überlieferten Werke der Weltliteratur. Eine Schlüsselstelle im fünften Kapitel, in dem Gilgamesch und sein Freund Enkidu den Hüter des Zedernwalds töten und Bäume fällen, liest Khan als düstere Prophezeiung. Weitere Inspirationsquellen für die Aufführung sind Miguel de Cervantes‘ Roman Don Quijote, ein Gedicht des islamischen Mystikers Rumi und schließlich Das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci, das Themen wie Unsterblichkeit und Verrat, aber auch das Gefühl der Gemeinschaft und Einigkeit abbildet.

Akram Khan nimmt in seinem packenden Stück Outwitting The Devil das Thema der Zukunft vor dem Hintergrund des Klimawandels ins Visier. Dabei arbeitet der Choreograph mit Menschen unterschiedlichen Alters: Zwei der sechs Tänzer sind über fünfzig. Deren unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit Zeit und Erinnerungen gaben der Choreographie kreative Energieimpulse, eine archaisch anmutende Wucht und ergreifende Unmittelbarkeit.

Das Werk wurde koproduziert vom Festival d’Avignon, Théâtre de Namur Centre scénique, Théâtre de la Ville Paris, Sadler’s Wells Theatre London u.a. Die atmosphärische Musik komponierte Vincenzo Lamagna, das reduzierte Bühnenbild gestaltete Tom Scutt, die Kostüme entwarf Kimie Nakano.

Preise 47 € / 40 € / 33 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558