Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 20.01.2022 gegen 19:55 Uhr, brannte in der Kärntner Straße ein Müllcontainer. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund von Zeugenhinweisen besteht der Verdacht, dass ein 13-jähriges Mädchen für das Feuer verantwortlich ist.

Das Mädchen konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte durch Ermittlungen angetroffen werden. Das Kind steht im Verdacht für 6 weitere Brände seit dem 25.12.2021 verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen, insbesondere dazu ob das Kind noch für andere Brände verantwortlich ist, dauern derzeit an.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Unfallflucht in der Kappellengasse

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 20. Januar 2022, stellte um 10 Uhr eine 73-jährige VW-Fahrerin fest, dass Unbekannte an ihr geparktes Auto gefahren sind und sich, ohne um den Schaden zu kümmern, vom Unfallort entfernten. Es entstand an der Heckstoßstange links ein Lackschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen

Stehenden Fahrzeuge.

Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Verkehrsunfall mit freilaufendem Hund

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Donnerstag 20.01.2022 um 19:15 Uhr, ging eine 55-jährige Frau mit ihrem Hund auf dem Feldweg neben der K1 spazieren. Der Hund sprang dann unvermindert über die Fahrbahn des Ostrings und lief über die K1. Dort kam es zum Unfall mit einer Ford-Fahrerin. Der Hund flüchtete zunächst.

Die Hundebesitzerin konnte den Hund ergreifen und brachte diesen sofort zum Tierarzt. Da die Ford-Fahrerin einen Schaden von ca. 500 Euro am Stoßfänger bemerkte und die Hundebesitzerin nicht mehr vor Ort war, meldete sie den Verkehrsunfall der Polizei.

Die Hundehalterin konnte beim Tierarzt angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Kind

Ludwigshafen (ots) – Am 20.01.2022, um 16:00 Uhr, fuhren zwei Autos hintereinander in der Industriestraße von der Bgm.-Grünzweig-Straße kommend in Richtung Oggersheim. An einer Einmündung zu einem Baumarkt bremste die vorausfahrende 41-jährige Peugeot-Fahrerin verkehrsbedingt ab, so dass der folgende Mercedes-Benz-Fahrer auffuhr.

Aufgrund des Aufpralls wurden drei Personen, unter anderem auch eine 7-Jährige, leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unter Cannabis-Einfluss Transporter gefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 20.01.2022 führten Polizeibeamten um 09:25 Uhr in der Industriestraße eine Verkehrskontrolle eines Transporters durch. Bei dem 40-jährigen Fahrer, konnten die Beamten Hinweise auf aktuellen Cannabiskonsum feststellen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet und dem Fahrer droht eine Geldstrafe von bis zu 3.000 Euro.

Betrügerischer Anruf

Ludwigshafen (ots) – Ein 62-jähriger Ludwigshafener erhielt am Donnerstadt (20.01.2022) zwei betrügerische Anrufe. Der Mann erkannte aber sofort, als die Anrufer sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben, dass es sich um betrügerische Anrufe handelte.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich auch vor dieser Betrugsmasche zu schützen: -Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Sprayer auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Freitag 21.01.2022 gegen 00:40 Uhr, beobachtete eine Diensthundeführerin während der Streife 4 Personen in der Mundenheimer Straße, welche gerade Spraydosen in ein Auto stellten. Als die Hundeführerin die Personen kontrollieren wollte, rannten drei Personen weg. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte zwei der flüchtigen Personen, einen 20- und einen 21-Jährigen, kontrollieren.

Ein 19-Jähriger, welcher an Auto blieb, wurde durch die Hundeführerin kontrolliert. Durch weitere Polizeikräfte wurden in der Nähe frische Farbschmierereien festgestellt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Gegen die Männer wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Ermittlungen zu dem vierten Täter dauern noch an.

Leergutdiebstahl

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Freitag 21.01.2022 gegen 01:45 Uhr, stahl ein

37-Jähriger mehrere Kisten Leergut vom Gelände eines Getränkemarktes in der Mörschgewanne. Der Mann hatte zuvor einen Einkaufswagen zum Abtransport seines Diebesgutes bei einem in der Nähe befindlichen Supermarkt gestohlen. Der Diebstahl wurde durch einen Sicherheitsdienst bemerkt und der Polizei gemeldet.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Der 37-Jährige wurde auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt und muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Auf Straßenbahngleisen festgefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 20.01.2022 gegen 17:45 Uhr fuhr sich ein 86-jähriger Autofahrer auf den Straßenbahngleisen in der Bleichstraße fest. Die alarmierten Polizeikräfte stellten bei dem Senior erhebliche altersbedingte Beeinträchtigungen fest. Darüber hinaus wie das Auto des Seniors erhebliche Mängel auf.

Die Polizeikräfte untersagten die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen sicher. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Der Schienenverkehr war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung für ca. 2 Stunden stark eingeschränkt.

Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 18.01.2022 um 22:30 Uhr bis zum 20.01.2022 um 12:00 Uhr, stahlen Unbekannte eine Dokumententasche aus einem KIA Picanto in der Wörthstraße. Scheinbar hatte der Besitzer vergessen die Seitenscheibe komplett zu schließen. In der gestohlenen Tasche befanden sich ein Reisepass, ein Führerschein und

ca. 70 Euro Bargeld.

Wer hat die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.