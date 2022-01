Brand eines Wohnmobils greift auf drei weitere Wohnwägen über

Lambsheim (ots) – Am 21.01.22, gegen 14:02 Uhr, wurde der Brand eines Wohnmobiles am Lambsheimer Weiher gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Wohnmobil samt Vorzelt in Vollbrand und griff auf drei angrenzende Wohnwägen über. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Beim Brand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden im 5-stelligen Bereich.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagabend 20.01.2022 richteten Kräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Kontrollstelle am Südbahnhof in Schifferstadt ein. Hierbei konnten gegen 23:30 Uhr bei einem 22-jährigen PKW-Fahrer Anzeichen auf einen vorherigen Drogenkonsum erlangt werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin.

Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem 22-Jährigen untersagt. Der fahrtüchtige Beifahrer setzte die Fahrt schlussendlich fort. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Betrug durch Umstellung des TAN-Verfahrens

Waldsee (ots) – Ein unbekannter Täter beantragte auf bislang ungeklärte Weise die Umstellung des TAN-Verfahrens eines 72-Jährigen vom Konto auf eine App (“Secure- Go”). Nachdem der Senior einen Brief mit einem Freischaltcode erhielt, wurde er durch einen Unbekannten telefonisch kontaktiert. Nachdem der Code dem Unbekannten übermittelt wurde, wurde das Telefonat beendet.

Im Nachgang wurde der 72-Jährige von seiner Bank informiert, dass mehrere Abbuchungsversuche im Gesamtwert von einem niedrigen sechsstelligen Betrag von seinem Konto stattfanden. Durch die Bank wurden die Abbuchungen jedoch abgelehnt, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

Die Polizei weist daraufhin: – Geben Sie am Telefon keine Zugangsdaten zu Ihren Konten oder dazugehörigen Login-Codes heraus. – Kontaktieren Sie in Zweifelfällen direkt Ihre Bank. Wählen Sie hierzu die Nummer Ihrer Bank selbst und lassen sich nicht durch den Betrüger am Telefon weiterverbinden.

Unfall mit Linienbus in Mutterstadt

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstagmittag 20.01.2022 gegen 12:15 Uhr, befuhren ein bislang unbekannter Fahrzeugführer und ein dahinter befindlicher Linienbus die Ludwigshafener Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Bohligstraße bremste der unbekannte PKW-Fahrer plötzlich ab und bog nach links in die Bohligstraße ab.

Der 30-jährige Busfahrer musste hierdurch stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. Durch das starke Abbremsen verletzten sich vier Fahrgäste leicht. Drei davon wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Von dem abbiegenden PKW ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen weißen Kleinwagen, möglicherweise der Marke Hyundai, gehandelt hat.

Zeugen, die Angaben zu dem PKW oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots) – Am gestrigen Abend, gegen 22:40 Uhr, wurden Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt auf einen auf der L533 in Richtung Waldsee fahrenden PKW aufmerksam, da der Fahrer teilweise auf die Gegenfahrbahn kam. Im Rahmen der Kontrolle des 52-jährigen Fahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Da auch die Beifahrerin fahruntüchtig war, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Mehrere Fahrraddiebstähle aus Garagen

Römerberg OT Mechtersheim (ots) – Unbekannte Täter drangen auf bislang unbekannte Weise im Zeitraum vom 17.01.2022, 16:30 Uhr, bis 18.01.2022, 12:30 Uhr, in die verschlossene Garage eines Einfamilienhauses in der Maxburgstraße ein und entwendeten daraus zwei E-Bikes der Marke Simplon Chenoa in den Farben schwarz und rot mit Rahmengrößen von 40 und 47 Zoll. Die Fahrräder hatten einen Wert von ca. 10.500 Euro.

Im Zeitraum vom 17.01.2022, 19:30 Uhr, bis zum 18.01.2022, 11:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Garage in der Limburgstraße ein und entwendeten auch aus dieser ein Pedelec der Marke Simplon Chenoa im Wert von ca. 4250 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

Einbruch in Garage

Mutterstadt (ots) – Im Zeitraum vom 19.01. (16:00 Uhr) bis 20.01.2022 (08:00 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in eine von der Gemeinde Mutterstadt auf dem Friedhof im Pfalzring genutzten Garage gewaltsam einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch beim Aufhebeln der Tür. Vermutlich aus Frust hierüber beschädigten die Täter noch das verschlossene Garagentor. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Falsche Polizeibeamte treiben ihr Unwesen in Atrip

Altrip (ots) – Am Donnerstagmittag 20.01.2022 kam es im Ortsgebiet Altrip zu Anrufen von angeblichen Polizeibeamten der Polizei Schifferstadt. Laut den angeblichen Polzisten sei in der Nachbarschaft der jeweiligen Angerufenen eingebrochen worden, bzw. Einbrüche seien geplant. In der Umgebung seien auch bereits vermeintliche Zivilkräfte der Polizei.

Wie bei der Masche “Falscher Polizeibeamter” bereits bekannt, lenken die Anrufer das Gespräch schnell in Richtung vorhandenem Bargeld oder Schmuck der Opfer. Auch beabsichtigen die Betrüger, dass die Gespräche vertraulich bleiben und auf keinen Fall Angehörige verständigt werden sollen.

Die Angerufenen berichteten richtigerweise Angehörigen von den Telefonaten, sodass die Betrugsmaschen erkannt wurden. Es kam zu keinem finanziellen Schaden.

Die Polizei weist auf Folgendes hin: – Die Polizei wird Sie am Telefon niemals nach Wertsachen fragen. – Seitens der Polizei werden zum angeblichen Einbruchschutz keine Wertgegenstände präventiv sichergestellt, das machen nur Betrüger! – Lassen Sie sich am Telefon nicht überrumpeln. Wenn vermeintliche Polizeibeamte bei Ihnen anrufen, geben sie keine Informationen heraus und rufen zur Überprüfung bei der örtlichen Polizeidienststelle an. Scheuen Sie sich nicht, im Zweifel die 110 zu wählen.