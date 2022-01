52-Jähriger droht mit Teppichmesser

Viernheim (ots) – Ein scheinbar verwirrter und alkoholisierter 52-Jähriger hat am Donnerstagabend (20.01.) die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 21 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten den Mann, der in einem Imbiss in der Lorscher Straße die Anwesenden mit einem Teppichmesser bedrohte.

Umgehend eilten mehrere Streifen zu dem Laden in Viernheim und konnten hier den Beschriebenen ohne Widerstand festnehmen. Ein Alkoholtest beim Festgenommenen, der in Wiesloch wohnt, ergab einen Wert von 1,62 Promille. Zudem machte er einen psychisch verwirrten Eindruck.

Hintergrund seines Handelns soll nach Zeugenhinweisen die Aufforderung zum Tragen einer Maske im Verkaufsraum gewesen sein. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass der 52 Jahre alte Tatverdächtige bereits zuvor am Bahnhof einen Taxifahrer sowie eine Personengruppe unter anderem mit dem Messer bedroht haben soll. Hier wurde bereits nach dem Beschriebenen gefahndet, zunächst jedoch ohne Erfolg.

Die Beamten erstatteten Strafanzeige und brachten den Tatverdächtigen im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik.

Falsche Polizeibeamte bestehlen Seniorin

Heppenheim (ots) – Zwei bislang noch unbekannte Täter, die sich als Polizeibeamte ausgaben, haben am Mittwochmittag (19.01.) eine Seniorin um mehrere Tausend Euro gebracht. Nach ersten Erkenntnissen sprachen die beiden Kriminellen die Dame gegen 13 Uhr an ihrer Wohnungstür in der Gießener Straße an und teilten mit, dass Einbrecher in ihrem Anwesen waren. Sie konnten zwar festgenommen werden, jedoch stünde nicht fest, ob sie Beute gemacht hätten.

Die von der Nachricht der angeblichen Polizisten schockierte Rentnerin vergewisserte sich daraufhin, dass ihre Wertsachen noch da seien. Bevor die beiden Männer die Wohnung verließen, baten sie die Seniorin noch in die Küche und lenkten sie dort ab. Als das Duo bereits über alle Berge war, bemerkte die Frau den Diebstahl ihres Geldes. Die Polizei wurde informiert und eine Fahndung nach den beiden Flüchtigen eingeleitet.

Täterbeschreibung:

Sie sollen beide zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein, trugen einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und sprachen akzentfreies Deutsch.

Ein Täter war circa 1,90 Meter groß, trug schwarze Kleidung und eine Basecap.

Sein Komplize war mit etwa 1,60 Meter deutlich kleiner. Er hatte laut Zeugenaussage mittelbraune, wuschelige Haare und war ebenfalls dunkel gekleidet.

Das Kommissariat 21/22 der Kripo in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Rufnummer 06252/706-0 auf Zeugenhinweise.

39-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Lorsch (ots) – Ein 39-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme am Donnerstagnachmittag (20.01.) hinter Gittern. Gegen 14.15 Uhr wurde die Polizei in Heppenheim verständigt, nachdem der Tatverdächtige in einem Einkaufsmarkt in der Marie-Curie-Straße insgesamt 12 Packungen Zigaretten im Gesamtwert von über 110 Euro entwenden wollte.

Sofort herbeigeeilte Polizeistreifen nahmen den wohnsitzlosen Mann vor Ort fest. Beim Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungssystem stellten die Streifenbeamten fest, dass er durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Polizisten brachten den 39 Jahre alten Mann schließlich in eine Justizvollzugsanstalt, wo er die nächste Zeit verbringen muss. Zudem wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Ladendiebstahls eingeleitet.

Schneller Fahndungserfolg nach versuchtem Einbruch

Bensheim (ots) – Nach einem versuchten Einbruch in der Kriemhildstraße am Freitagmittag (21.01.) haben Polizeikräfte zwei tatverdächtige Männer im Rahmen der Fahndung festgenommen. Gegen 12.15 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen Einbruch in das dortige Anwesen. Zwei Männer versuchten, mit einem Werkzeug die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln.

Als die Unbekannten bemerkten, dass sie bei ihrem Vorhaben ertappt wurden, suchten sie umgehend in Richtung Berliner Ring das Weite. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Flüchtigen, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten Polizeistreifen unter anderem dank weiterer Zeugenhinweise die beiden beschriebenen Tatverdächtigen in der Henri-Dunant-Straße und am Hollermorgen festnehmen.

Es handelte sich um zwei mehrfach polizeibekannte 35- und 36-jährige Männer. Bei den polizeilichen Maßnahmen leisteten diese erheblichen Widerstand und verletzten 2 Polizisten. Ein Kollege musste mit Verletzungen an der Hand in Krankenhaus gebracht werden.

Die Einsatzkräfte erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstands und des versuchten Einbruchs. Ob die Festgenommenen einem Haftrichter vorgeführt werden, müssen jetzt die noch andauernden Ermittlungen zeigen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Auto mit Versicherungskennzeichen stillgelegt

Bürstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag (20.01.)stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Nibelungenstraße einen 39 Jahre alten Autofahrer, an dessen Fahrzeug sich ein Versicherungskennzeichen befand. Der Wagen kann aber als sogenanntes Microcar auf rechtmäßigem Wege weder eine Betriebserlaunis, noch einen gültigen Versicherungsschutz erlangen.

Er ist hierfür zu schwer, hat zuviel Hubraum und eine zu große Motorleistung. Das Auto wurde von der Polizei daraufhin sichergestellt und wird nun zudem von einem Sachverständigen begutachtet.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, hatte 39-Jährige das Auto zuvor als 25 km/h-Microcar auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten, obwohl hierfür keine gültige Betriebserlaubnis vorliegt und der Verdacht besteht, dass der vorliegende Versicherungsvertrag nichtig ist.

Den Mann erwarten nun Verfahren wegen Verstößen gegen das Steuergesetz, das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verdachts des versuchten Betruges. Weiterhin werden ihm diverse Ordnungswidrigkeiten, wie das Erlöschen der Betriebserlaubnis, zur Last gelegt.

Arbeitskleidung gestohlen und Ladendetektiv verletzt

Bensheim (ots) – Ein 49-Jähriger muss sich seit Donnerstagnachmittag (20.01.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten. Nach bisherigen Ermittlungen befand sich der Bensheimer gegen 14.40 in einem Baumarkt im Berliner Ring und zog hier Arbeitskleidung im Wert von über 200 Euro über und wollte damit ohne zu Bezahlen den Laden verlassen.

Mehrere Mitarbeiter bemerken den Diebstahl, ein Ladendetektiv sprach den Mann schließlich auf dem Parkplatz vor dem Markt an. Der 49 Jahre alte Tatverdächtige soll anschließend in seinen Wagen eingestiegen sein und die Fahrertür geschlossen haben. Hierbei klemmte er nach derzeitigen Erkenntnissen die Hand des Mitarbeiters ein und fuhr ihm nach Zeugenaussagen danach noch über den Fuß.

Der mutmaßliche Täter fuhr davon, konnte aber durch Zeugenhinweisen und Nachforschungen ermittelt werden. Die Beamten erstatteten Strafanzeige.

Darmstadt

Festnahme eines 40-Jährigen nach versuchtem Raub

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Nach eingegangenem Notruf am späten Mittwochabend 19.1.2022 konnte die Polizei in der Innenstadt einen Mann festnehmen, der zuvor das Auto einer jungen Frau beschädigt haben soll und im weiteren Verlauf versuchte ihre Handtasche zu rauben. Ersten Ermittlungen zufolge, soll der 40-jährige Mann, der unter dem Einfluss von Alkohol stand, den grauen Wagen der 28-Jährigen unter anderem mit einem E-Scooter beschädigt haben.

An seinem Vorhaben, im Anschluss die Handtasche der Wagenlenkerin aus dem BMW zu entwenden, konnte der Tatverdächtige durch beherztes Eingreifen der 28-Jährigen und einer Zeugin gehindert werden. Eine herbeieilende Polizeistreife nahm den Täter schließlich kurz vor Mitternacht in der Grafenstraße in Tatortnähe fest. Er ist aktuell ohne festen Wohnsitz und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Da nicht nur ein dringender Tatverdacht wegen des versuchten Raubes und der Sachbeschädigung bestand, sondern der Tatverdächtige aktuell wegen weiteren Taten, wie Körperverletzungsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, in der Befassung der Ermittlungsbehörden steht, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag (20.1.) einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt.

Dieser erließ einen Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern weiterhin an.

Kriminelle erbeuten Lenkrad – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein weißer BMW, der in der Arheilger Straße abgestellt war, geriet im Tatzeitraum zwischen Montag (17.1.) und Donnerstag (20.1.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein, um an den Innenraum zu gelangen. Im Anschluss entwendeten sie das Lenkrad des Wagens und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Darmstadt/L3097 (ots) – Am Freitag (21.01.) gegen 07:24 Uhr befuhr ein Schulbus die Kranichsteiner Straße (L 3097) in Richtung Kranichstein. Ein Lkw kam dem Schulbus entgegen und geriet aus ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel der beiden Fahrzeuge.

Der unbekannte Fahrer des Lkw entfernte sich in Fahrtrichtung Messel vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Darmstadt (06151 96941110) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) – Am Freitag 21.01.22 ereignete sich in der Zeit von 10:30 bis 11:590 Uhr in Groß-Gerau, in der Darmstädter Straße auf Höhe der Hausnummer 37, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug erheblich an der Fahrerseite. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.500 EUR.

Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle unerkannt. Die Polizei in Groß-Gerau sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeug und zum Fahrer machen können. Weiter Hinweise zum Verkehrsunfall können jederzeit bei der Polizei mitgeteilt werden.

