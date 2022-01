Friedberg: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Gronau ist am Freitagmorgen 21.01.2022 ein 12-Jähriger schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Jungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es dazu kommen konnte. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es gegen 07.15 Uhr im Bereich einer Fußgängerampel in der Vilbeler Straße zur Kollision mit einem fahrenden Pritschenwagen eines 35-Jährigen gekommen, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen darum, sich unter Tel. 06101/5460-0 zu melden.

Bad Vilbel: Navi ausgebaut

Diebe haben zwischen Mittwoch, 5.1. und Donnerstag, 20.1.22 das fest eingebaute Navigationsgerät eines in der Hanauer Straße abgestellten, braunen BMW gestohlen. Um in den Innenraum zu gelangen war zuvor eine Fahrzeugscheibe beschädigt worden. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/5460-0.

Bad Nauheim: Baumaschinen gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Diebe im Hermelinweg in einen noch unbewohnten Neubau ein. Nachdem die Täter eine Baustellentür aufgebrochen hatten entwendeten sie Werkzeug sowie verschiedene Baumaschinen. Momentan geht die Polizei davon aus, dass die Tat zwischen 1 Uhr nachts und kurz vor 8 Uhr morgens durchgeführt worden war. Die Ermittler bitten unter Tel. 06031/6010 um sachdienliche Hinweise.

Nidda: Einbruch in Friseursalon gescheitert

Einbrecher versuchten in der Nacht zu Montag vergeblich, in die Räumlichkeiten eines Friseursalons in der Mühlstraße einzudringen. Dazu hebelten sie an einem Fensterrahmen, der jedoch standhielt. Allem Anschein nach brach man das Vorhaben unverrichteter Dinge dann ab. Wie sich herausstellte hatten Anwohner am frühen Morgen zwischen 3.30 Uhr und 3.50 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen. Die Friedberger Kripo bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Karben: Q7 entwendet

In der Nacht zu Freitag entwendeten Autodiebe im Ortsteil Burg-Gräfenrode zwischen 0 Uhr und 7.15 Uhr einen weißen SV von Audi. Der Q7, an welchem Friedberger Kennzeichen angebracht gewesen waren, stand bis zum Diebstahl im Sohlweg. Der aktuelle Zeitwert des Wagens beträgt etwa 60.000 Euro. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Beute…

…in Höhe von etwa 10.000 Euro machten Einbrecher zwischen Donnerstag, 17. 30 Uhr und Freitag, 8 Uhr in der Friedberger Heinrich-Busold-Straße. Aus einem Rohbau entwendeten die Langfinger auf noch ungeklärte Art und Weise eine teure Putzmaschine. Zum Abtransport war vermutlich ein zuvor mitgebrachtes Fahrzeug genutzt worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 an die Polizei in Friedberg zu wenden.

Butzbach: Polo zerkratzt

Einen silberfarbenen VW zerkratzten Unbekannte im Verlaufe des Donnerstags (4.45 Uhr bis 13.30 Uhr) in Butzbach. Der Polo stand im Tatzeitraum in der Jahnstraße. Der Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Gedern: Unfallflucht am Fitnessstudio

Mehrere Hundert Euro dürfte die Instandsetzung des vorgefundenen Unfallschadens kosten, den ein momentan noch nicht bekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße “Am Alten Bahnhof” an einem grauen Renault hinterlassen hatte. Offenbar beim Ein- oder Ausparken zwischen 18.15 Uhr und 19.45 Uhr war der Schadenverursacher gegen die Heckstoßstange des parkenden Autos gestoßen.

Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr die Person anschließend davon. Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06042/96480.

A5 bei Friedrichsdorf: Diesel abgezapft

Etwa 1.500 Liter Dieselkraftstoff zapften Diebe zwischen Dienstagabend (18 Uhr) und Mittwochmorgen (2 Uhr) aus einem auf dem Parkplatz Spießwald an der A5 bei Friedrichsdorf abgestellten, weißen Lastwagen. Der Kraftfahrer schlief im Tatzeitraum im Fahrzeug, bekam von der Tat jedoch nichts mit. Hinweise erbittet die mittelhessische Autobahnpolizei, Tel. 06033/70435010.

