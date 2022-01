Haiger: auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen

Ein 19-Jähriger fuhr gestern Abend (20.01.2022) mit seinem Hyundai auf der Löhrstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet der blaue I20 ins Rutschen und krachte frontal gegen eine Hausecke. Der aus Haiger stammende Kleinwagenfahrer verletzte sich leicht an der Hand und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Hyundai wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. An der Hausfassade wurde ein Fallrohr der Dachrinne beschädigt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 7.000 Euro.

Haiger: Exhibitionist am Bahnhof

Gestern Mittag (20.01.2022), um 12:05 Uhr, meldete eine junge Frau einen Exhibitionisten am Bahnhof. Offenbar hatte der Mann seine Hose geöffnet und führte exhibitionistische Handlungen an sich durch. Die informierten Polizisten nahmen einen 49-Jährigen fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Wache verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Abschlussmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall auf der A45

Sinn (ots) – Der Gutachter hat seine Arbeit an der Unfallstelle beendet, die Vollsperrung wurde um 09:05 Uhr aufgehoben. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein 73-Jähriger in suizidaler Absicht gegen 06:00 Uhr in Höhe des Parkplatzes “Am Ebersbach” unmittelbar vor einem Lkw auf die Fahrbahn der A45 trat und dort von einem Sattelzug erfasst wurde.

Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der aus Arnsberg stammende 59-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Neben Polizisten der Autobahnstation Mittelhessen waren Rettungskräfte und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Erstmeldung von 07:40 Uhr:

(ots) – Nach einem Verkehrsunfall auf der A45 in Höhe Sinn, bei dem am Freitag 21.01.2022 gegen 06:00 Uhr eine Person tödlich verletzt wurde, ist die Autobahn A45 derzeit in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen voll gesperrt.

Die Person war offenbar von einem Lkw erfasst worden. Zur Klärung der genauen Umstände hat ein Gutachter seine Arbeit an der Unfallstelle aufgenommen.

Dillenburg- gefälschte HU-Siegel an Kennzeichen angebracht

Weil er die HU-Siegel an seinem Kennzeichen fälschte, muss sich ein 79-Jähriger nun wegen Urkundenfälschung verantworten. Dillenburger Polizisten war der Mercedes Benz gestern Abend (20.01.2022), um 19:00 Uhr, in der Marktstraße aufgefallen.

Der Besitzer hatte offenbar die gefälschten Siegel am Kennzeichen des MB 100 angebracht. In der Zulassungsbescheinigung war zudem offensichtlich ein gefälschter HU-Stempel. Die Beamten stellten die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung sicher.

Aßlar- VW Passat zerkratzt

Auf 3.000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, den Unbekannte an einem blauen VW hinterließen. Der Passat stand zwischen Montagabend (17.01.2022) und Dienstagmorgen (18.01.2022) in der Bechlinger Straße.

Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr zerschlugen die Vandalen den linken Außenspiegel und trieben Kratzer in die Motorhaube, beide Kotflügel, beide Türen und in die Heckstoßstange ein. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

