Karlsruhe- Brand durch vermutlich technischen Defekt an Waschmaschine

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am

Freitagmittag eine Waschmaschine in einer Wohnung in der Sachsenstraße in einem

Mehrfamilienhaus in Brand.

Gegen 12:20 Uhr wurde ein Bewohner des Wohnanwesens auf das Feuer aufmerksam.

Geistesgegenwärtig betrat er die betroffene Wohnung der 95-jährigen Frau und

schaffte zunächst die brennenden Gegenstände aus der Küche auf den Balkon.

Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe, konnte ein Ausbreiten

des Feuers auf die angrenzenden Zimmer durch das rasche einschreiten verhindert

werden.

Die Rentnerin wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht. Durch das Feuer entstand in der Wohnung ein Sachschaden von ca. 20.000

Euro.

Bretten – Autofahrer flüchtet erfolglos vor Polizeikontrolle – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 30-jähriger Fahrzeugführer versuchte am Donnerstag gegen

14 Uhr vor einer Polizeistreife zu flüchten, wurde aber nach einer

Verfolgungsfahrt gestellt.

Anstatt die Haltezeichen der Polizei zu beachten, beschleunigte er sein Fahrzeug

und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch Bretten. Hierbei gefährdete

der Flüchtende mehrere andere Verkehrsteilnehmer. In der Gartenstraße konnte das

Fahrzeug angehalten und der Fahrer kontrolliert werden.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv und der 30-Jährige war

nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins.

Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die Angaben zu

dem Sachverhalt machen können, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter

07252/5046-0 in Verbindung zu setzen.

Forst- Vollsperrung der L 556 nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein 67 Jahre alter Sattelzugfahrer verursachte am

Freitagmittag auf der Landesstraße 556 einen Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei

Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro

geschätzt.

Nach bisherigem Sachstand fuhr der 67-jährige Unfallverursacher, gegen 12:35

Uhr, von der Autobahnausfahrt Forst kommend auf die L 556 ein. Hierbei

missachtete er die Vorfahrt und kollidierte in der Folge mit dem aus Richtung

Hambrücken kommenden Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto des 51-Jährigen, überschlug

sich und blieb letztendlich auf dem Dach liegen. Durch herbeieilende Ersthelfer

konnten sich der 51-Jährige sowie seine 45-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug

befreien. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Fahrzeuginsassen zur

weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Mit Unterstützung der Freiwilligen

Feuerwehr Forst musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten die

L 556 bis ca. 13:35 Uhr voll gesperrt werden.

Karlsruhe – Schwerverletzte nach Streiterei

Karlsruhe (ots) – Nach einem vorausgegangenen Streit am Donnerstag gegen 20.30

Uhr in der Hördtstraße in Daxlanden verletzte ein 19-Jähriger eine Frau schwer.

Die beiden Personen gerieten bereits des Öfteren in Streit. Bei der aktuellen

Auseinandersetzung bezüglich einer angeblichen Ruhestörung des 19-Jährigen

eskalierte die Situation und die 53-jährige Frau wurde schwer verletzt. Die

Geschädigte musste in der Folge stationär in einem Krankenhaus aufgenommen

werden.

Der Beschuldigte wurde aufgrund psychischer Probleme zur weiteren Behandlung in

ein Krankenhaus eingeliefert.

Karlsruhe – Weltkriegsbombe in Bulach erfolgreich entschärft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Karlsruhe und des

Polizeipräsidiums Karlsruhe

Die am Donnerstagmittag im Bereich des Lohwiesenwegs in Bulach gefundene

Weltkriegsbombe wurde am Freitag gegen 12.40 Uhr erfolgreich durch den

Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg entschärft.

Am Donnerstag wurde bei Probebohrungen gegen 14.30 Uhr eine britische 250 Kg

Weltkriegsbombe gefunden. Nach Einschätzung des herbeigerufenen

Kampfmittelbeseitigungsdienstes ging von dem Blindgänger keine konkrete

Gefährdung aus. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit wurde die Entschärfung auf

Freitagmittag terminiert.

Der Absperrradius um den Fundort für die am Freitag gegen 09.30 Uhr

eingeleiteten Evakuierungsmaßnahmen lag bei 500 Meter. Während der Entschärfung

musste die Landesstraße 605 sowie die Hauptverbindungsstrecke der Deutschen

Bundesbahn Karlsruhe-Basel sowie weitere Straßen im 500 Meter Radius für kurze

Zeit gesperrt werden. Insgesamt wurden ungefähr 100 Personen aus den betroffenen

Gebäuden evakuiert.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärfte die Fliegerbombe gegen 12.40 Uhr.

Anschließend wurde der Bahn- und Straßenverkehr wieder sukzessive frei gegeben.

Größere Beeinträchtigungen aufgrund der Evakuierungs- sowie der

Verkehrsmaßnahmen blieben aus.

Insgesamt waren Kräfte des Polizeipräsidiums Karlsruhe, des Polizeipräsidiums

Einsatz, des Kampfmittelbeseitigungsdienstes von Baden-Württemberg, der

Bundespolizei, des Ordnungsamtes der Stadt Karlsruhe, der Deutschen Bundesbahn,

der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes eingesetzt.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Südtangente mit Betonmischer

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen und ein geschätzter Sachschaden von

insgesamt 14.500 Euro waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am

Donnerstagnachmittag auf der Südtangente, Höhe „Bulacher Kreuz“.

Nach bisherigem Sachstand fuhr ein 62-jähriger Ford-Fahrer gegen 15:10 Uhr auf

der Südtangente in Fahrtrichtung Pfalz. Hinter dem Ford war ein Opel unterwegs,

gefolgt von einem Betonmischfahrzeug. Verkehrsbedingt bremste der vorausfahrende

62-Jährige und spürt unmittelbar darauf zwei Anstöße von hinten ans Auto. Die 46

Jahre alte Opel-Fahrerin gab der Polizei gegenüber an, sie wäre vom Betonmischer

auf den Ford geschoben worden. Durch den Verkehrsunfall wurde die 46-Jährige

leicht verletzt. Ihr Opel musste abgeschleppt werden.

Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Unfallbeteiligten werden Zeugen

gebeten, sich unter der 0721 944840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe-Grötzingen – Zeugenaufruf: Schwerverletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am frühen Freitagmorgen ein

26-jähriger Radfahrer in Grötzingen, nachdem er an der Einmündung

Niddastraße/Grezzostraße von einem Pkw geschnitten wurde.

Der 26-Jährige radelte gegen 04:40 Uhr auf der Niddastraße in Richtung Norden.

Ein bislang unbekannter Pkw schnitt den jungen Mann auf Höhe der Einmündung zur

Grezzostraße. Aufgrund des gefährlichen Manövers stürzte der Radler und wurde

schwer verletzt. Er musste stationär im Krankenhaus versorgt werden.

Hinweise werden von der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 944840

entgegengenommen.

Karlsruhe-Palmbach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend wurde in Palmbach bei der Haltestelle

Palmbach-Kirche ein geparktes Auto beschädigt. Der unbekannte Verursacher machte

sich trotz eines entstandenen Sachschadens einfach aus dem Staub.

Gegen 19.30 Uhr am Donnerstagabend stellte ein 24-Jähriger seinen VW Golf an der

Nebenstraße der Talstraße ab. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte stellte er fest,

dass die Fahrerseite seines Pkw offenbar durch ein vorbeifahrendes oder

abbiegendes Fahrzeug touchiert worden war. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro

geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Das

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach nimmt diese unter der Telefonnummer 0721-49070

entgegen.

Jöhlingen-Rinklingen- Gleich zwei Sachbeschädigungen durch Brandlegungenen

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei Sachbeschädigungen durch Brandlegungen musste die

Polizei in der Nacht zum Freitag in Jöhlingen und Bretten-Rinklingen

verzeichnen.

Passanten entdeckten gegen 23:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Jöhlingen einen

brennenden Streugutbehälter. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der Behälter

von einer bislang unbekannten Person mutwillig mithilfe von Pappe angezündet

worden sein. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Jöhlingen

konnte das Feuer rasch gelöscht werden.

Gegen Mitternacht wurde in Rinklingen ein weiterer Brand gemeldet. Hier hatte

der bislang Unbekannte in der Hohkreuzstraße einen Plastikeimer in Brand

gesetzt. Auch hier wurde nach ersten Ermittlungen mithilfe von Pappe das Feuer

gelegt. Der brennende Plastikeimer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr

Rinklingen zügig gelöscht.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch keine Angaben

gemacht werden. Ob die zwei Taten im Zusammenhang stehen, wird zum aktuellen

Zeitpunkt geprüft.

Zeugen, die in der Nacht zum Freitag im Bereich der Tatörtlichkeiten verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit ihrem zuständigen

Polizeirevier in Verbindung zu setzten.

Rheinstetten- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es bereits am Mittwochmorgen auf

der Bundesstraße 36, bei dem ein vermutlich ein grau/blauer Pkw mit Rastatter

Kennzeichen flüchtig ging.

Nach bisherigem Sachstand fuhr gegen 07:45 Uhr eine Motorradfahrerin auf der

Bundesstraße 36 von Rastatt kommend in Richtung Karlsruhe. Im

Einmündungsbereich. Im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 3581 wollte sie an der

Ampel nach links in Richtung Kreisverkehr (Querspange) abbiegen. Die beiden

Beteiligten befanden sich zum Unfallzeitpunkt auf dem linken von zwei

Fahrstreifen. Der vorausfahrende Pkw bremste aufgrund einer rot zeigenden

Lichtzeichenanlage sein Fahrzeug plötzlich sehr stark ab, weshalb die

Motorradfahrerin ebenfalls einen Bremsvorgang einleiten musste und hierbei mit

ihrem Zweirad stürzte.

Trotz des Sturzes der Motorradfahrerin und des entstandenen Sachschadens setzte

der Autofahrer seine Fahrt einfach fort.

Der Polizeiposten Rheinstetten ist nun auf der Suche nach dem flüchtigen

Autofahrer oder nach Personen, die Angaben über den Unfallhergang machen können.

Sie werden gebeten, sich tagsüber unter der Telefonnummer 07242 93480 zu melden.