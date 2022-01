Mannheim-Käfertal: Unbekannter entblößt sich in Straßenbahn vor jungem Mädchen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal: (ots) – In der Straßenbahn der Linie 4, in Fahrtrichtung

Käfertal Wald, bemerkte am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ein

12-jähriges Mädchen einen älteren Mann, der sein Geschlechtsteil entblößte und

daran manipulierte. Die Schülerin begab sich zunächst in ein anderes Abteil und

informierte dann den Straßenbahnfahrer. In der Zwischenzeit hatte der

Unbekannte- vermutlich an der Haltestelle Hessische Straße – die Bahn verlassen.

Eine sofort veranlasste polizeiliche Fahndung nach dem Mann, der sich

möglicherweise auch vor weiteren Fahrgästen exhibitionierte, verlief ohne

Erfolg. Der Unbekannte wurde folgendermaßen beschrieben: ca. 60-70 Jahre, dick,

ca. 1,85 m groß, kurze weiße/ graue Haare und auffällige Flecken/ Warzen im

Gesicht und über dem linken Ohr. Bekleidet war er mit einer grauen Hose. Das

Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen

bzw. weitere mögliche betroffene Personen, sich mit dem Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: Unbekannter bricht in Büroräume ein – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau: (ots) – Ein bislang unbekannter Täter gelangte am Donnerstag

in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr unberechtigt in Büroräume in einem

Gebäudekomplex in der Besselstraße. Der unbekannte westeuropäische Phänotyp, der

auf ca. 35 Jahre geschätzt wird, dunkelblondes Haar hatte und komplett schwarz

gekleidet war, gelangte durch die Haupteingangstür, die wegen aktuell

durchgeführter Reinigungsarbeiten geöffnet war, ins Gebäudeinnere. Mit einem

bislang unbekannten Werkzeug hebelte er im ersten Obergeschoß die Tür zu

Büroräumen einer dort ansässigen Firma auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 500 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Eine

Reinigungskraft beobachtete den Unbekannten, wie er das Bürogebäude über ein

Fenster verließ. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der verständigten

Polizei verliefen negativ. Die ermittelnde Polizeidienststelle bittet Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Käfertal: Stromkabel von Baustelle entwendet – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag, 7 Uhr

brachen mehrere bislang unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in der Straße

„Speckweg“ ein und entwendeten Stromkabel von über 600kg Gewicht. Hierzu

überkletterten die Unbekannten einen verschraubten und mit Schloss gesicherten

Bauzaun und durchtrennten das teilweise bereits verlegte Stromkabel an mehreren

Stellen mit einem mitgeführten Werkzeug. Wie die Täter das Kabel

abtransportierten und wie hoch der Gesamtdiebstahlsschaden ist, ist derzeit noch

nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen

wegen des Verdachts des Besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und

sucht nun dringend nach Zeugen.

Wer hat in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen und/oder ein

Transportfahrzeug gesehen sowie verdächtige Geräusche festgestellt? Zeugen

werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 718490 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Gaststättenkontrollen im Bereich Neckarstadt-West

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend führte das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt Gaststättenkontrollen im Bereich Neckarstadt-West durch.

Bei insgesamt sechs kontrollierten Gaststätten wurden zudem 186 Personen und 17

Fahrzeuge überprüft. Bei vier Lokalen ergaben sich Verstöße gegen die derzeit

geltende Corona-Verordnung. Schwerpunkt bildete hier die nicht-vorschriftsmäßige

Datenerhebung der anwesenden Gäste. Zum Teil war keiner der Personen während des

Kontrollzeitpunkts erfasst. Die jeweiligen verantwortlichen Betreiber gelangen

deshalb nun zur Anzeige. Des Weiteren konnte eine Person festgestellt werden,

die polizeilich gesucht wurde, sowie eine weitere die ohne erforderliche

Anmeldung einer Arbeit innerhalb einer Gaststätte nachging. Diese gelangt nun

wegen des Verdachts der Schwarzarbeit zur Anzeige.

Bei den Kontrollmaßnahmen wurden die eingesetzten Beamten um 1 Uhr am Freitag

außerdem auf einen 48-jährigen Autofahrer aufmerksam, der in Schlangenlinien auf

der Friedrich-Ebert-Straße auf das Gelände einer Tankstelle auffuhr. Bei der

Überprüfung stellten die Kontrollierenden nicht nur starken Alkoholgeruch

ausgehend vom Fahrer fest, sondern auch, dass dieser eine geöffnete

Rotweinflasche zwischen den Beinen hielt. Mit mehr als 1 Promille Alkohol in der

Atemluft musste der 48-Jährige sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten in

das Polizeirevier für eine Blutprobe begleiten. Gegen ihn wird nun wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Die Kontrollmaßnahmen werden auch zukünftig fortgesetzt.

Mannheim-Vogelstang: Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Mannheim (ots) – Wegen besonders auffälliger Schlangenlinien und seiner Fahrt

entgegen der Fahrtrichtung, fiel ein 42-jähriger Radfahrer in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag ins Visier der Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Käfertal. Bei einer anschließenden Kontrolle um 01:45 Uhr auf der

Spreewaldallee bestätigte sich der Verdacht – der Mann war mit mehr als 1,6

Promille Alkohol in seiner Atemluft deutlich alkoholisiert. Zudem ergab sich der

Verdacht, dass das benutzte Damenfahrrad möglicherweise zuvor entwendet wurde.

Der 42-Jährige musste die Beamten in das Polizeirevier begleiten, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Neben einer

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss der Mann zudem mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Helmstadt-Bargen/Hockenheim/Mannheim/Rottweil: Betrugsmachen reißen in der Region nicht ab; Festnahmen „falscher“ Polizeibeamter vom 12. Januar in Mannheim; zwei Taten aus einer Serie geklärt

Helmstadt-Bargen/Hockenheim/Mannheim/Rottweil (ots) – Nach wie vor

Hochkonjunktur haben verschiedene Betrugsmaschen in der Region. Die Nase vorne

haben dabei die „falschen Polizeibeamten“ der „Enkeltrick“ und die sogenannten

„Schockanrufe“ mit starken Zuwachsraten im Jahr 2021.

In allen Fällen werden die meist älteren Menschen in häufig stundenlangen

Telefonaten von den Betrügern derart unter Druck gesetzt, sodass sie

letztendlich nicht mehr Ein noch Aus wissen.

Danach übergeben sie wildfremden Menschen teilweise ihre gesamten Ersparnisse,

Schmuck und Münzen oder deponieren sie an vereinbarten Orten vor ihren

jeweiligen Anwesen, hinter Hecken und Mülltonnen oder unter Fahrzeugen, damit

sie von den vermeintlichen Polizeibeamten abgeholt werden können.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil führt derzeit in Kooperation mit der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ein Verfahren gegen eine zehnköpfige

Tätergruppierung aus Mannheim und Ludwigshafen, die in bislang 17 bekannten

Fällen Baden-Württemberg-weit als „falsche Polizeibeamte“ insgesamt 750.000.-

Euro erbeutet haben sollen. Zwei der Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft

(siehe gem. PM des PP und der StA Konstanz vom 13.01.2022).

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, sind darunter auch zwei Fälle aus dem

Rhein-Neckar-Kreis. Bereits Anfang Juli 2021 ergaunerten die Täter von einem

über 80-jährigen Ehepaar aus Hockenheim mehr als 90.000.- Euro in Bargeld und

Sachwerten. Am 01. Dezember 2021 sollen sie von einer 86-jährigen Rentnerin in

Helmstadt-Bargen über 20.000.- Euro erbeutet haben.

Der Helmstadter Fall ist einer von vier Fällen innerhalb weniger Tage, in der

zunächst unbekannte Täter reiche Beute in der Region machten. So summierten sich

die vollendeten Fälle zwischen dem 29.11. und dem 02.12.2021 auf vier Taten,

neben Helmstadt-Bargen auch in Sinsheim, Neckargemünd und Plankstadt mit einer

Gesamtschadenssumme von rund 150.000.- Euro (siehe PM des PP Mannheim vom 01.

und 02. Dezember 2021). In Helmstadt-Bargen soll ein 20-jähriger Bulgare Abholer

des Geldes gewesen sein. Ob er auch in den anderen drei Fällen als Abholer

fungierte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Seit seiner Festnahme am 12.

Januar sitzt er in Untersuchungshaft.

Alleine zwischen Ende November und Anfang Dezember registrierten die Ermittler

des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg über sechzig

betrügerische Anrufe, die bis auf die vier beschriebenen Fälle zum Glück alle im

Versuchsstadium stecken blieben. Schwerpunkt war vor allem Sinsheim und seine

Ortsteile sowie Angelbachtal, Waibstadt, Epfenbach, Reichartshausen und

Zuzenhausen.

Die Fahnder gehen davon aus, dass diese Anrufe nicht nur auf das Konto einer

Tätergruppierung gingen, die aus Callcentern von der Türkei aus agierten,

sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auch weitere Banden aus Osteuropa hier ihr

Unwesen trieben und noch treiben.

Nach wie vor notiert das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim Tag für Tag

weitere ähnliche Anrufe in der gesamten Region. Deshalb bitten die Ermittler

erneut eindringlich, keine Geldbeträge vor der Haustür an fremde Menschen zu

übergeben oder vor der Tür zu hinterlegen. Die Polizei holt weder Geld noch

Schmuck an der Haustür ab oder lässt dies von Boten abholen.

Darüber hinaus gelten folgende Hinweise:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie

die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an

und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahe stehende Personen.

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei

helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend

zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie

gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines

Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom. Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere

Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im

Bankschließfach.

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern jedweder Art am

besten schützen kann. Die Beratungen sind kostenlos!!! Im Internet sind

Information über alle gängigen Betrugsmaschen unter www.polizei-beratung.de

abrufbar.