Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreisverkehr

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zum Glück nur Schaden in Höhe von rund 5000.-

Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag im

Kreisverkehr in der Bahnhofstraße/Heidelberger Straße/Sinsheimer Straße.

Verletzt wurde niemand.

Ein 63-jähriger Skoda-Fahrer fuhr gegen 15.20 Uhr von der Bahnhofstraße kommend

in den Kreisverkehr ein und übersah dabei eine 28-jährige Opel-Fahrerin, die

sich, zuvor von der Heidelberger Straße kommend, bereits im Kreisel befand.

Nach der Unfallaufnahme war der Kreisel nach rund einer halben Stunde wieder

frei. Die Behinderungen waren geringfügig.

Reichartshausen, Rhein-Neckar-Kreis: mehrere Diebstähle aus Garagen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen; Hinweise und Tipps

Reichartshausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmorgen wurden beim

Polizeiposten Waibstadt gleich drei vollendete Diebstähle sowie ein versuchter

Diebstahl aus Garage zur Anzeige gebracht. Die Unbekannten hatten es offenbar

auf hochwertige Fahrräder und Reifen abgesehen. In der Straße „Cent-Ring“ und in

der Straße „Gertsheckenstraße“ schlugen die Langfinger in der Nacht zum

Donnerstag gleich mehrmals zu. In allen Fällen nutzten die Diebe unverschlossene

Zugangstüren, um in die Garagenräume zu gelangen. Neben E-Bikes wurden auch

PKW-Reifen entwendet. Insgesamt entstand ein Gesamtdiebstahlsschaden in Höhe von

rund 10.000 Euro.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht der Polizeiposten Waibstadt von einem

Tatzusammenhang aus und bittet Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag sowie die

Tage davor verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Wohngebiet gesehen haben,

sich unter der Tel.: 07263 5807 zu melden.

Des Weiteren bittet die Polizei um Beachtung folgender Hinweise und

Verhaltenstipps:

Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: Ziehen

Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie sie

auch immer zweifach ab. Dies gilt auch für Seiteneingänge und

Gartentore.

Verstecken Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck.

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck.

Wenn Ihnen Ihr Schlüssel abhandengekommen ist, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

umgehend den Schließzylinder aus.

Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel niemals innen stecken.

innen stecken.

innen stecken. Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, und zeigen Sie

gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie den

Türspion und den Sperrbügel (Türspaltsperre).

Mechanische Sicherungen für Zweiräder

Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel-

oder Panzerkabelschlösser. Beim Kauf auf „geprüfte Qualität“ und

hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie

massive Schließsysteme achten.

Wichtig: Fahrräder und E-Scooter immer anschließen, damit sie nicht weggetragen werden können. Hierfür beim Schlosskauf auf ein ausreichend großes Schloss zum Anschließen achten.

nicht weggetragen werden können. Hierfür beim Schlosskauf auf

ein ausreichend großes Schloss zum Anschließen achten.

Weitere Hinweise und Tipps finden Sie außerdem unter den beiden nachfolgenden

Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden wird eine Person mit einem Messer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag, den 14.01.2022,

kam es gegen 21.45 Uhr in der Straßenbahn der Linie 5 auf der Fahrt von Mannheim

nach Edingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 8-köpfigen Gruppe

Jugendlicher (7 Jungs und 1 Mädchen) und drei unbekannten männlichen Personen im

Heranwachsenden-Alter. In dem Tumult wurde einer dieser drei Personen, bei denen

es sich um südosteuropäische /orientalische Phänotypen im Alter von 17-20 Jahren

handelte und die Deutsch sprachen, durch einen Messerstich in den Oberkörper,

der später ambulant behandelt werden musste, verletzt. Nicht auszuschließen ist,

dass das Interesse der Gruppierung dem Mobiltelefon des hierbei leicht

Verletzten galt. Mehrere Fahrgäste bemerkten das Geschehen. Zwei junge männliche

Fahrgäste griffen couragiert ein, trennten die Streitenden voneinander und

schlichteten den Streit. An der Haltestelle Edingen-West verließ die jugendliche

Gruppierung die Bahn.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Fahrgäste, die den Streit beobachteten, insbesondere die

beiden couragierten Helfer, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621 174 4444,

zu melden.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich – Zeugen dringend gesucht

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Montag, den 17.01.2022, kam

es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der

Talhausstraße und der Vierten Industriestraße. Bei dem Unfallgeschehen wurden

glücklicherweise keine Personen verletzt, jedoch kam es zu nicht unerheblichem

Sachschaden. Ein 49-Jähriger fuhr demnach um 17:15 Uhr mit seinem Mazda von der

Vierten Industriestraße kommend in die Talhausstraße ein. Ein 18-Jähriger fuhr

zum selben Zeitpunkt auf der Talhausstraße wobei es im Kreuzungsbereich zum

Unfall kam. Da beide Fahrer angaben bei grün geschalteter Ampel gefahren zu

sein, suchen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Hockenheim Zeugen des

Unfalls. Diese werden gebeten sich unter 06205 28600 zu melden.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag gegen 14 Uhr vernahm eine

43-jährige Anwohnerin in der Ochsenbacher Straße einen lauten Knall, woraufhin

sie den Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses aufsuchte. Dort musste sie

feststellen, dass ein bislang Unbekannter das aus Plastik bestehende Vordach

beschädigt hatte. Die 43-Jährige verständigte daraufhin sofort die Polizei. Die

ersten Ermittlungen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Wiesloch ergaben, dass

vermutlich ein vorbeifahrender LKW den Schaden verursacht haben dürfte. Die Höhe

des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf

einen möglichen Unfallverursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter

der Tel.: 06222 57090 zu melden.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: 45-jährige Frau wurde Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag wurde eine 45-jährige Frau

aus Eppelheim Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Gegen 12 Uhr

erhielt sie einen Anruf eines ihr unbekannten Mannes, der vorgab vom

Microsoft-Support-Team zu sein und dass auf dem PC der 45-Jährigen eine

Schadsoftware festgestellt worden wäre. Durch geschickte Gesprächsführung gelang

es dem Betrüger schließlich, Fernzugriff auf den PC der Frau zu erhalten und in

der Folge einen fünfstelligen Geldbetrag von dem Bankkonto der 45-Jährigen zu

transferieren. Erst als ihr Ehemann nach Hause kam, bemerkte die Frau den

dreisten Betrug. Sie beendete sofort das Gespräch, nahm den Rechner vom Netz und

verständigte die Polizei.

Die Cyberkriminalisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die

weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang aufgenommen und geben folgende

Warnhinweise:

Die Firma „Microsoft“ bietet keinen telefonischen und

unaufgeforderten technischen Support an (Hinweise hierzu auch

auf der Microsoft-Homepage).

Gehen Sie nicht auf Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern ein und beenden Sie das Gespräch umgehend.

Microsoft-Mitarbeitern ein und beenden Sie das Gespräch

umgehend.

Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten, Bankkonto- oder Kreditkartendaten sowie Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an die Anrufer heraus.

Kreditkartendaten sowie Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an die

Anrufer heraus.

Keine Software installieren oder installieren lassen.

Wurde man bereits Opfer?

Rechner sofort vom Internet trennen und herunterfahren.

Über einen anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich

betroffene Passwörter ändern.

Rechner überprüfen lassen und evtl. Fernwartungsprogramm auf dem Rechner löschen.

Rechner löschen.

Rechner löschen. Sofort Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen

aufnehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt

sind.

Vom Geldinstitut beraten lassen, ob bereits getätigte Zahlungen zurückgeholt werden können.

zurückgeholt werden können.

zurückgeholt werden können. Schnellstmöglich Anzeige bei der Polizei erstatten!

Weitere Informationen zum Betrugsphänomen finden Sie auch unter dem

nachfolgenden Link der Polizeilichen Kriminalprävention:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw in Sackgasse festgefahren

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag fuhr sich ein

48-jähriger Lastwagenfahrer in einer Sackgasse in Waibstadt mit seinem Fahrzeug

fest. Der Mann fuhr kurz nach 15 Uhr mit seinem Lastwagen in der Bernaustraße in

eine Sackgasse ein. Als er bemerkte, dass die Straße endete, versuchte er zu

wenden und geriet dabei auf die Weise neben der Fahrbahn. Im aufgeweichten

Untergrund gruben sich die Reifen immer weiter ein, sodass der Lastwagen

steckenblieb. Mithilfe eines hinzugeeilten Verkehrsteilnehmers versuchte man

gemeinsam, den Lastwagen aus der Wiese zu ziehen. Dabei rutschte der Lastwagen

weiter auf die Wiese und prallte in ein dortiges Gewächshaus. Letztendlich kam

das Fahrzeug mit dem Heck im Gewächshaus zum Stehen. Die Besitzerin des

Gewächshauses bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. I

In den Abendstunden konnte der Lastwagen des 48-Jährigen zu guter Letzt doch

noch aus der Wiese gezogen werden. Die Höhe des Schadens an dem Gewächshaus

lässt sich derzeit noch nicht beziffern, ob weiterer Flurschaden an der Wiese

entstand, ist noch unklar.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Während der Fahrt Joint geraucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 8 Uhr am Donnerstagmorgen wurde eine

Zeugin auf der Birkenauer Talstraße auf einen 22-Jährigen aufmerksam, der ganz

unverhohlen einen Joint am Steuer seines Autos rauchte. Der junge Mann hielt

diesen während der Fahrt im stockenden Verkehr mehrfach aus dem Fenster, sodass

der Marihuanageruch deutlich wahrzunehmen war. Eine anschließende

Verkehrskontrolle durch die zwischenzeitlich alarmierten Beamten des

Polizeireviers Weinheim bestätigte den Verdacht. Zudem war der geständige Fahrer

noch im Besitz einer kleinen Menge Marihuana, welches sichergestellt wurde. Der

22-Jährige gelangt nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mitteln zur Anzeige. Zudem hat er mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein und mit Handy am Steuer unterwegs

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Beamte des Polizeireviers Schwetzingen

wurden am Donnerstagvormittag auf einen 32-Jährigen aufmerksam, der kurz vor 11

Uhr mit seinem Handy am Ohr an der Polizeistreife vorbeifuhr. Bei der

anschließenden Verkehrskontrolle in der Scheffelstraße konnte der Mann keinen

Führerschein vorweisen, da er diesen angeblich nicht dabeihatte. Die

Ermittlungen ergaben allerdings schnell, dass der 32-Jährige gar nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis ist. Die Autofahrt war damit für ihn beendet. Zudem erwartet

ihn eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Benutzens seines Mobiltelefons während der

Fahrt.

Sinsheim: Kellerbrand in der Sudetenstraße, PM Nr. 2

Sinsheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 17.10 Uhr verständigte der

Hausbewohner die Rettungskräfte, nachdem er von Nachbarn auf eine

Rauchentwicklung, ausgehend von seinem Keller, aufmerksam gemacht wurde. Die

eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Sinsheim hatte den Brand in der Sudetenstraße

schnell unter Kontrolle. Auslöser des Brandes dürften zuvor durchgeführte

Schweißarbeiten gewesen sein. Der daraus entstandene Funkenflug entzündete im

Bereich des Kellers gelagerte Holzteile. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000

EUR, verletzt wurde niemand.

Neckargemünd: Fahren unter Drogen

Neckargemünd (ots) – Am Donnerstagvormittag brachte es eine Fahrzeugkontrolle an

den Tag. Ein 21-jähriger VW-Fahrer stand bei seiner Fahrt unter Drogen. Nachdem

er gegen 10.40 Uhr in der Bahnhofstraße angehalten worden war, wurde er zur

Blutentnahme mit zum Revier genommen. Das Ergebnis steht noch aus. Die

Ermittlungen dauern an.

Neckargemünd: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Neckargemünd (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer/Autofahrerin beschädigte

einen VW Tiguan, der zwischen dem Sonntag, dem 16. Januar, 15 Uhr, und Mittwoch,

dem 19. Januar, 11 Uhr, im Dreikreuzweg, Höhe Anwesen 100, abgestellt war. Der

Schaden beläuft sich auf über 2.000.- Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier

Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

Waibstadt: Einbruchsversuch in Dienstgebäude des Wasserzweckverbandes „Unterer Schwarzbach“; Zeugen gesucht

Waibstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch

auf Donnerstag in das Dienstgebäude des Tiefbrunnens des Wasserzweckverbandes

„Unterer Schwarzbach“ einzubrechen.

Das Dienstgebäude liegt im Gewann „Große Stube“, das über einen von der

Goethestraße in der Verlängerung ausgehenden Feldweg zu erreichen ist.

Obwohl der Täter offenbar mit einem Stemmeisen zu Werke ging, hielt die Stahltür

stand.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte die Tatzeit am frühen

Donnerstagmorgen, kurz vor 3 Uhr, liegen.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder an das

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor präparierten Hundeködern

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine aufmerksame Hundehalterin wurde am

Freitagmorgen auf mit Nadeln versehene Wurststücke im Sandpfadweg aufmerksam.

Als ihr Hund ein Stück Wurst ausmachte, verhinderte die Frau, dass er dieses

fraß und entdeckte dabei die darin versteckte Nadel. Bei einer genaueren

Nachschau im näheren Umfeld entdeckte die Hundehalterin drei weitere

Wurststücke. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen

und warnt Hundebesitzer vor möglichen Gefahren für die Tiere. Hinweisgeber, die

Verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Beamten

zu wenden.

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Zeuge hindert betrunkene Autofahrerin am Fahren

Sandhausen (ots) – Am Donnerstag gegen 16 Uhr hinderte ein aufmerksamer Anwohner

eine 59-jährige Kia-Fahrerin in der Jahnstraße daran, mit fast 2,5 Promille

loszufahren. Nachdem der Anwohner lautstarke Motorgeräusche vor seinem Anwesen

hörte, bemerkte er die Frau in deren Auto. Sie versuchte, rückwärts aus einem

Parkplatz auszuparken, hatte jedoch anstelle des Rückwärtsgangs den 1. Gang

eingelegt. Infolgedessen rollte das Auto immer weiter in den Wald, der sich vor

dem Parkplatz befindet. Nachdem der Anwohner die Autofahrerin ansprach, nahm er

starken Alkoholgeruch wahr und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest,

den die alarmierten Beamten mit der Frau durchführten, bestätigte den Verdacht.

Sie hatte einen Wert von 2,46 Promille. Sie musste mit zum Polizeirevier

Wiesloch, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein musste die

59-Jährige abgeben.

Malsch / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Malsch (ots) – Am Donnerstag gegen 14:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter

Verkehrsteilnehmer in der Kolpingstraße ein Paketzustellerfahrzeug und

flüchtete. Das Zustellerfahrzeug war zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand vor der

dortigen Gärtnerei abgestellt, als die oder der Unbekannte an der Fahrerseite

hängen blieb. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei

Wiesloch sucht daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf

den Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter

der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: 80-Jährige kommt mit Auto von Fahrbahn ab

Leimen (ots) – Am Donnerstag gegen 12:15 Uhr kam eine 80-jährige

Hyundai-Fahrerin beim Abbiegen von der Theodor-Heuss-Straße nach links in die

Weberstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Begrenzungspfosten. Durch

den Zusammenstoß wurde das Auto der Frau so stark beschädigt, dass es

abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Es

entstand jedoch ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro.