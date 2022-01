Heidelberg: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 21 Jahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat beim Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle

gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 21 Jahren erwirkt. Sie stehen im

dringenden Verdacht, am Donnerstagabend in ein Wohnhaus im Stadtteil Kirchheim

eingebrochen zu sein.

Die beiden Tatverdächtigen sollen am Donnerstag, den 20.01.2022, gegen 23.30 Uhr

zunächst den Glaseinsatz der Terrassentür an der Gebäuderückseite eines

Wohnhauses in Heidelberg-Kirchheim eingeschlagen haben. Anschließend sollen sie

in die Wohnräume eingedrungen sein und diese durchsucht haben. Dort sollen sie

mehrere Laptops, einen Tabletcomputer, Digitalkameras sowie Armbanduhren,

Schmuck und Parfüm entwendet haben. Die Verdächtigen konnten zunächst vom Tatort

entkommen, wurden jedoch wenig später auf Hinweis von Zeugen, denen die von den

Verdächtigen mitgeführte Diebesbeute aufgefallen war, nahe der Tatörtlichkeit

durch Polizeibeamte festgenommen. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden beim Amtsgericht Heidelberg

Haftbefehle gegen beide Beschuldigte erwirkt. Sie wurden am 21.01.2022 der

Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Nach Erlass und

Eröffnung der Haftbefehle wurden die beiden 18- und 21-Jährigen in

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe

Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.