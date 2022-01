Imbisswagen aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in einen

Schnellimbiss in der Mannheimer Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Tür auf

und gelangten so in den Imbisswagen. Die Täter durchsuchten die Bude und

erbeuteten Bargeld. Sie konnten unerkannt entkommen. Die Polizei sicherte

Spuren. |mhm

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine Streife der Polizei hat am Donnerstagabend den

Fahrer eines Elektrorollers kontrolliert. Der 39-Jährige war in der

Zollamtsstraße unterwegs. Während der Überprüfung stellten die Beamten deutliche

Anzeichen eines Drogenkonsums fest. Der Mann war nicht in der Lage, eine

Urinprobe abzugeben. Deshalb nahm ihn die Polizei mit zur Dienststelle. Dort

wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Rollerfahrer kommt nun eine Anzeige

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. |mhm

Bei Unfall schwer verletzt – Kreisstraße gesperrt

Stelzenberg (ots) – Ein 31-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen einen

Unfall verursacht. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 53 von

Trippstadt kommend in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Nach einer Linkskurve

vor der Alten Schmelz verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug

kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 31-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte den Mann

noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

An dem Auto entstand Totalschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die Kreisstraße 53

für etwa zwei Stunden gesperrt. |mhm

Auffahrunfall- 2 Personen verletzt…. (FOTO)

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am frühen Donnerstagabend, kam es auf der BAB 6 in

Höhe Ramstein, zu einem folgenschweren Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Die

beiden Fahrer waren in Richtung Mannheim unterwegs. In folge Unachtsamkeit und

zu geringen Sicherheitsabstandes, fuhr der 26-jährige Fahrer eines VW Passat auf

den PKW eines vorausfahrenden 51-jährigen Honda-Fahrers auf. Der Aufprall war so

heftig, dass an dem Passat das linke Rad von der Vorderachse abrissen wurde. Das

Rad flog mit großer Wucht unter die Mittelschutzplanke und verkeilte sich dort.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, konnte dieses zunächst noch nicht

geborgen werden. Die beiden leichtverletzten Fahrer, wurden vom Rettungsdienst

in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die beiden beschädigten PKW mussten

abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweilig zu einem

Rückstau in Fahrtrichtung Mannheim.

Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Mainzer Straße in den Keller eines

Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Donnerstagvormittag stellte eine Zeugin den

Einbruch fest. Die Diebe machten sich an mehreren Kellerabteilen zu schaffen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde bei den Abteilen die Schlösser

durchtrennt. Ein Bewohner gab an, dass aus seinem Abteil ein Fernseher sowie

eine Bohrmaschine entwendet wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 18.

Januar 17:30 Uhr und Donnerstag, 20. Januar 10 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben

können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz