Zeugen nach Diebstahl gesucht

Albisheim (ots)

Am Donnerstag, den 20.01.2022, gegen 15:37 Uhr, wurden aus einer im Büro eines landwirtschaftlichen Betriebs in Albisheim befindlichen Geldkassette etwa 2000 Euro Bargeld entwendet. Der Betreiber des Betriebs konnte noch sehen, wie ein dunkelgekleideter Mann mit dunklen Haaren als Beifahrer in einen blauen PKW mit Frankenthaler Kennzeichen einstieg. Das Fahrzeug fuhr anschließend in Richtung Marnheim davon.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Ramsen (ots)

In der Bahnhofstraße in Ramsen ereignete sich am Donnerstag, den 20.01.2022, gegen 11:30 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Der 81-jährige Mann überquerte fußläufig die Straße und hätte nach eigenen Angaben bereits den gegenüberliegenden Gehweg erreicht. Ein 53-Jähriger Autofahrer, welcher dort in Richtung Hauptstraße unterwegs war, erfasste den Fußgänger dann mit dem rechten Außenspiegel seines PKW. Dadurch stürzte der 81-Jährige und zog sich mehrere Rippenfrakturen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn – Fahrerin leichtverletzt

Am Donnerstag, den 20.01.2022, gegen 07:56 Uhr, kam es auf der L398 zwischen Kirchheimbolanden und Dannenfels zu einem Verkehrsunfall. Die 18-jährige Fahrerin aus dem Donnersbergkreis verlor auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW, kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden, wobei die Freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung herangezogen wurde.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, bei den aktuellen Temperaturen besonders vorsichtig zu fahren.

Trunkenheit im Verkehr; 34-jähriger Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Amphetamin

Bad Sobernheim,Steudernheimer Straße (ots)

Am 20.01.2022 wurden in der Ortslage von Bad Sobernheim Verkehrskontrollen aus dem fließenden Verkehr heraus durchgeführt. Gegen 22:30 Uhr wurde der Fahrer eines Opel Merivas einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit konnten Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte die festgestellten Auffallerscheinungen. Dieser reagiert positiv auf die Substanz Amphetamin. Dem Fahrer wurde folglich die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren wurden gegen ihn eingeleitet.