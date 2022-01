Mainz-Neustadt: Paketzusteller fährt gegen geparktes Auto und begeht Fahrerflucht

Mainz (ots) – Am Donnerstag, 21.01.22 um 16:10 Uhr können Zeugen in der

Josefsstraße beobachten, wie der männliche Fahrer eines Paketdienstes beim

Abbiegen gegen einen geparkten Ford Fiesta stößt und anschließend in Richtung

Rheinallee davonfährt.

Diese verständigen die Polizei, welche sofort nach dem flüchtigen Fahrzeug

fahndet und ein Fahrzeug des gleichen Paketdienstes kurz darauf auffindet und

kontrolliert. Dieses scheidet jedoch aus, da keine Beschädigungen zu erkennen

sind. Über den Disponenten des Paketdienstes kann im Laufe des Tages ermittelt

werden, dass ein beschädigtes Fahrzeug auf dem Betriebshof stehen würde. Die

festgestellten, frischen Beschädigungen würden zu dem beschriebenen Unfall

passen. Die Fahrerdaten wurden der Polizei mitgeteilt. Gegen den Fahrer wird

nun, dank der Zeugenhinweise, ein Ermittlungsverfahren wegen

Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Fahrerflucht/Verkehrsunfallflucht stellt keine Bagatelle dar. Es handelt sich

hierbei um eine Straftat die bis zu drei Jahren Freiheitsstraße, nach sich

ziehen kann. Weiterhin droht Führerscheinentzug oder es kann eine Geldstrafe

ausgesprochen und drei Punkte in Flensburg verhängt werden.

Kind mit Schlüssel verletzt, Nachtrag

Oppenheim, Kaufland (ots)

Die 63-jährige Tatverdächtige hat die Tat eingeräumt und befindet sich jetzt in einer geschlossenen Einrichtung. Im Rahmen der Ermittlungen wurde außerdem bekannt, dass es in den vergangenen Monaten wohl noch zu mehreren gleichgelagerten Vorfällen gekommen war. Die Ermittlungen bezüglich dieser Körperverletzungen dauern noch an. Nach derzeitigem Stand wurden hierbei jedoch keine Kinder ernsthaft verletzt.

Die Polizei Oppenheim bedankt sich für die vielen Hinweise aus der Bevölkerung.