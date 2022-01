„Auf Streife“ – Die Reportage: Gaschler (41) und Klimek (30) brennen für ihren Job – Schutzpolizei hautnah

Sie kennen einander gut. Verstehen sich auch ohne Worte. Können sich zu jeder Zeit aufeinander verlassen: Seit rund vier Jahren sind die Polizeioberkommissare Madeleine Gaschler (41) und Kilian Klimek (30) ein Team. Nun gibt das Duo in einer ungefilterten Video-Reportage einen spannenden Einblick in seine Arbeit.

Man könnte sagen, sie teilen einen Großteil ihres Lebens miteinander. Schließlich ist es kein Geheimnis, wie viel Zeit man in Summe an seiner Arbeitsstätte verbringt. Ein gutes Arbeitsklima ist dabei unabdingbar – besonders bei der Polizei: Denn wer auf den osthessischen Straßen für Sicherheit sorgt, muss sich hin und wieder in gefährliche Situationen begeben. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass man seinen Streifenpartner gut kennt und weiß, wie der andere agiert. Sonst kann es schnell gefährlich werden – auch für unbeteiligte Dritte“, erklärt Gaschler. Mit Kilian Klimek hat sie einen genau solchen Streifenpartner gefunden. Ein Blick, ein Handzeichen – und schon weiß jeder, was er zu tun hat.

„Mehr als ein Job“

Die Zwei sind sich einig: Sie haben bei der Polizei ihre Berufung gefunden. „Das war für mich schon immer mehr als ein Job. Egal ob zum Früh- oder Nachtdienst – ich habe nie das Gefühl, dass ich hin muss. Es ist das, was ich schon immer machen wollte“, erklärt Klimek. Fährt er mit seiner Kollegin Gaschler präventiv Streife, schwelgen sie in ihrer Heimat an unterschiedlichsten Orten in Erinnerung. Immerhin haben sie in ihrem Beruf und gemeinsam als Team schon viel erlebt.

Prägende Ereignisse, Adrenalin und ein Job, der mehr als ein Job ist: Dabei haben Klimek und Gaschler stets die Sicherheit der osthessischen Bevölkerung im Blick. Ob bei der Verkehrskontrolle, dem präventiven Streifefahren oder der Aufnahme und Absicherung von Unfällen: Ihnen ist es wichtig, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein und zu helfen, wenn sie nicht mehr weiter wissen.

In der Reportage „Auf Streife“ geben die zwei Polizisten einen Einblick in ihre tägliche Arbeit. Drei Tage lang wurden sie mit der Kamera begleitet und zeigen ihren Alltag bei der osthessischen Polizei. Was in der Reportage zu sehen sein wird, wird natürlich noch nicht verraten. Seid gespannt.

Zu sehen gibt es „Auf Streife“ am Dienstag (25.01.22), Donnerstag (27.01.22) und Samstag (29.01.22) auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Osthessen bei Instagram (@polizei_oh), Facebook (Polizei Osthessen) und YouTube (Polizeipräsidium Osthessen).

Polizei sucht Fahrradeigentümer – HAIBIKE-Pedelec

Künzell. Ein Zeuge informierte die Polizei am Mittwoch (12.01.) über ein abgestelltes und möglicherweise gestohlenes Pedelec hinter dem „Thomas Morus Haus“ in der Keuloser Straße. Die Polizei stellte das Zweirad vorläufig sicher, um einen Diebstahl zu verhindern. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Haibike in den Farben schwarz-gelb mit auffälliger weißer Klingel.

Bilder des Pedelecs sind der Pressemitteilung im Anhang beigefügt.

Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Das Fahrrad kann gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei in Fulda abgeholt werden.

Alleinunfall

Neuenstein. Am Donnerstag (20.01.), gegen 8:15 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die L3157 aus Richtung Oberaula kommend in Richtung Schwarzenborn. In Höhe der Einmündung zur L3155 kam der 21-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und das Auto prallte gegen einen Baum und ein Verkehrsschild. Der 21-Jährige blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug wurde beim dem Unfall jedoch so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 5.300 Euro.

Rollstuhl gestohlen

Rotenburg. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (20.01.) einen elektrischen Krankenrollstuhl von der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Neustadtstraße. Der schwarz-silberne Rollstuhl im Wert von circa 2.500 Euro war zur Tatzeit mit einer schwarzen Plane abgedeckt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alsfeld (ots)

Auf der B 62 ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Freitags (21.01.), gegen 3.45 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Italien kam zwischen Kirtorf und Alsfeld mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in der Leitplanke hängen.

Aufgrund der Straßenglätte dauerte die Bergung des Sattelzuges bis in die Morgenstunden an. Die für rund fünf Stunden voll gesperrt Strecke ist inzwischen wieder frei befahrbar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 5.500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Kind angefahren und geflüchtet

Bad Hersfeld (ots)

Bereits am Montagabend gegen 18:45 Uhr ereignete sich im Seilerweg in Bad Hersfeld ein Verkehrsunfall, der jedoch erst viel später bei der Polizei bekannt wurde. Ein zwölfjähriger Junge war im Seilerweg zu Fuß unterwegs in Richtung Homberger Straße, als er beim Überqueren der Lambertstraße von einem passierenden Pkw erfasst und verletzt wurde. Zwar konnte der Junge nach dem Unfall noch aus eigener Kraft den Heimweg antreten, er befindet sich aber wegen seiner Verletzungen nun schon seit einigen Tagen in stationärer Behandlung im Klinikum Bad Hersfeld. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach einer Frau, die dem Jungen nach dem Unfall geholfen haben soll. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld persönlich oder unter der 06621 932-0 telefonisch zu melden.

Auto kollidiert mit Sattelzug

Niederaula (ots)

Niederaula – Am Donnerstag gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der B 62 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger Eiterfelder fuhr mit seinem VW Touran in Richtung Niederaula, als er frontal mit einem in Richtung Bad Hersfeld fahrenden Sattelzug zusammenstieß. Der Eiterfelder wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda geflogen. Der 31 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges aus Sachsen blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 33.000 Euro. Zur Ermittlung der noch unklaren Unfallursache wurde ein Sachverständiger herangezogen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621 932-0 zu melden.

Reifen mehrerer Pkw zerstochen

Großenlüder. Zwischen Dienstag (18.01.) und Mittwoch (19.01.) wurden im Ortsteil Müs mehrere Autos beschädigt.

Unbekannte Täter zerstachen jeweils einen Reifen der fünf betroffenen Pkw, die im Bereich der Straßen „Brunnenweg“ und „Am Rasen“ abgestellt waren. Es entstand insgesamt circa 600 Euro Sachschaden.

Glücklicherweise wurde in allen Fällen der Defekt an den Reifen festgestellt, bevor es zu einem Unfall kam.

Die Polizei Fulda hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Fulda unter Telefon 0661/105-0 zu melden. Falls weitere Fahrzeugeigentümer aus dem Ortsteil Müs ähnliche Sachbeschädigungen an ihren Pkw festgestellt haben, werden diese gebeten, sich ebenfalls bei der Fuldaer Polizei zu wenden.