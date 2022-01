Dreister Diebstahl – Während Einsatz in Rettungswache eingebrochen

Vellmar (ots) – Schnell festgenommen werden konnte am Donnerstagabend 20.01.2022 ein 16-Jähriger aus Kassel nach einem dreisten Diebstahl in einer Rettungswache in Vellmar. Der Jugendliche war gegen 20:30 Uhr auf noch unbekanntem Weg in das Gebäude in der Warburger Straße eingedrungen, während die Sanitäter zu einem Rettungseinsatz ausgerückt waren. Glücklicherweise kehrten sie noch rechtzeitig zurück, als der Dieb gerade geräuschvoll in den Schränken eines Büros nach Wertsachen suchte.

Der ertappte Jugendliche trat sofort die Flucht an, sprang aus dem Fenster des Büros und rannte in Richtung des nahe gelegenen Einkaufsmarktes davon. Die Sanitäter verfolgten ihn jedoch, konnten ihn in der Straße Lange Wender in Höhe des Getränkemarktes stellen und bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Streife des Polizeireviers Nord festhalten.

Bei dem 16-Jährigen fanden die eingesetzten Beamten einen gestohlenen Rucksack, der mit weiterem Diebesgut in Form von 2 Kaffeekassen, Spielekonsolen und anderen persönlichen Gegenständen der Sanitäter vollgepackt war. Die gestohlenen Sachen händigte die Streife an Ort und Stelle wieder ihren Eigentümern aus.

Den 16-Jährigen brachten die Beamten anschließend zur Dienststelle. Im Anschluss an die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen übergaben sie den Jugendlichen an Sorgeberechtigte. Gegen ihn wird nun wegen des Diebstahls ermittelt.

Alkohol am Steuer: Autofahrer kracht gegen Laternenmast und verletzt sich leicht

Kassel-Süd (ots) – Die Gefährlichkeit von Alkohol am Steuer zeigte sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend 20.01.2022 in der Südstadt. Ein 42-Jähriger aus Kassel war gegen 21:50 Uhr in der Straße “Am Auestadion” mit seinem BMW von der Fahrbahn abgekommen und an der Straßenecke “Am Sportzentrum” frontal gegen einen Laternenmast auf der Mittelinsel gekracht.

Durch den ausgelösten Airbag zog er sich eine leichte Verletzung an der Hand zu, verzichtete aber auf eine ambulante medizinische Behandlung am Unfallort. Das Auto war bei dem Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte gehen von einem Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro aus.

Bei dem Fahrer hatten die Polizisten am Unfallort zudem Alkoholgeruch vernommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm schließlich einen Wert von über 2,3 Promille, weshalb er sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen musste. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Der 42-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Brand stoppt Regiotram

Calden-Fürstenwald (ots) – Wegen eines Brandes in einer Regiotram (RT4) kam es heute Nachmittag (20.1.), gegen 15:00 Uhr, zu einem Einsatz der Bundespolizei und der Freiwilligen Feuerwehr Calden. Aus bisher ungeklärte Ursache geriet ein Aggregat der Regiotram (Dieselantrieb) in Brand und stoppte dadurch den Zug im Bereich des Haltepunktes Fürstenwald.

Die insgesamt 10 Reisenden blieben unverletzt und konnten den Zug unbeschadet verlassen.

Gegen 15:50 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Bahnstrecke Obervellmar-Volkmarsen ist seit dem Brand gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist noch offen. Die beschädigte Tram soll nach Kassel geschleppt werden. Am Einsatz beteiligt waren zwei Streifen der Bundespolizeiinspektion Kassel sowie rund 40 Feuerwehrleute aus Calden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Kiosk-Einbrecher stehlen Tabakwaren und Alkohol

Kassel-Fasanenhof (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag 21.01.2022 in einen Kiosk in der Arnimstraße in Kassel eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Münzgeld, Tabakwaren sowie mehrere Flaschen und Dosen Alkohol. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen.

Den Einbruch in ihren Kiosk hatte die Betreiberin am heutigen Freitagmorgen um 7:15 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Die Täter hatten mit einem Werkzeug gewaltsam die Eingangstür an dem freistehenden Kiosk aufgebrochen. Neben den Tabakwaren in noch unbekanntem Umfang stahlen sie eine geringe Menge Münzgeld, mehrere Flaschen Alkohol und zwei Dutzend Dosen Whiskey-Cola. Wann genau in der Nacht die Tat stattfand und wie die Einbrecher ihre Beute abtransportierten, ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

5.000 Euro Schaden an geparktem Seat Leon

Kassel-Niederzwehren (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Montagabend 17.01.2022 gegen 22:50 Uhr und Dienstagmorgen 18.01.2022 um 07:40 Uhr, in Kassel-Niederzwehren ereignete. Ein Anwohner hatte in diesem Zeitraum seinen blauen Seat Leon auf dem Parkstreifen entlang der Korbacher Straße, gegenüber der Twernegasse, abgestellt.

Am Dienstagmorgen entdeckte er den erheblichen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 5.000 Euro, der vermutlich rückwärts aus der Twernegasse gefahren war, fehlte jedoch jede Spur. Wer den Unfall beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

Kabel von Baunataler Baustelle gestohlen: Zeugenhinweise erbeten

Baunatal (ots) – Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Freitag 21.01.2022 ihr Unwesen auf einer Baustelle in Baunatal-Hertingshausen getrieben. Sie brachen gewaltsam mehrere Stromverteilerkästen auf, durchtrennten die Kupferkabel und entwendeten sie. Der dabei durch die Täter verursachte Sachschaden von 2.500 Euro ist nach derzeitigem Ermittlungsstand etwa genauso hoch wie der Wert der Beute. Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

Wie die am Tatort in der Grifter Straße eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatten die auf der Baustelle beschäftigten Firmen den Diebstahl am heutigen Freitagmorgen um 8 Uhr bemerkt. Wann genau in der Nacht die Tat auf der Baustelle unter der Autobahnbrücke stattfand, ist bislang ungeklärt. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

